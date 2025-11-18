Mundo

La Unión Europea respaldó la creación de una fuerza internacional para Gaza: “Es un paso importante para poner fin al conflicto”

La Comisión Europea expresó su apoyo a la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que impulsa la conformación de una fuerza de estabilización en la Franja de Gaza

Guardar
Anouar El Anouni, portavoz de
Anouar El Anouni, portavoz de la UE, quien afirmó que “la adopción de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un paso importante para avanzar en el plan integral destinado a poner fin al conflicto de Gaza”. (Youtube)

La Unión Europea (UE) manifestó su respaldo a la reciente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), que establece las bases para la creación de una fuerza de estabilización en la Franja de Gaza y se comprometió a trabajar para que la medida se concrete.

Durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, portavoz comunitario, afirmó que “la adopción de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un paso importante para avanzar en el plan integral destinado a poner fin al conflicto de Gaza”. El Anouni subrayó que la resolución “consolida el alto el fuego, permite el acceso humanitario a gran escala y abre el camino para la recuperación temprana, la reconstrucción y la reforma institucional en Gaza tras dos años de conflicto devastador”.

El portavoz enfatizó que el texto “sienta las bases para pasar a la siguiente fase”, incluido el trabajo relacionado con la fuerza internacional de estabilización y la junta de paz. Añadió que la UE “seguirá colaborando estrechamente con las Naciones Unidas y los socios regionales para apoyar la aplicación de la resolución de conformidad con el derecho internacional”. Además, solicitó que todas las partes respeten las disposiciones de la resolución y apliquen el “plan global sin demora”.

El Consejo de Seguridad de
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución impulsada por EEUU que establece una fuerza internacional de estabilización en Gaza.

El Anouni concluyó: “También estamos dispuestos a contribuir a reactivar un proceso político para una paz duradera y sostenible basado en la solución de dos Estados y tal como se describe en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

La resolución aprobada, basada en el plan de 20 puntos propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, contempla el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino, asignándole funciones de mantenimiento de la ley y colocándola bajo la coordinación de un organismo dirigido por Trump. Las facciones palestinas han reclamado que dicha fuerza quede bajo la autoridad de Naciones Unidas, sin intervención de Israel.

La misión tendrá entre sus principales objetivos mantener la seguridad en el enclave costero, proteger los corredores humanitarios, vigilar las fronteras con Egipto e Israel y participar de manera activa en el proceso de desmilitarización, incluyendo el desmantelamiento de armas de grupos armados no estatales como Hamas. Como parte fundamental de la resolución se incluye, por primera vez, la referencia explícita a una “vía creíble hacia la autodeterminación y la estatalidad palestina”.

Una vista general muestra la
Una vista general muestra la destrucción en Gaza, vista desde la frontera de Israel con Gaza, Israel, 18 de noviembre de 2025. (REUTERS/Amir Cohen)

Consultado sobre la posibilidad de deportaciones de gazatíes a Sudáfrica, El Anouni señaló que la posición de la UE “sigue siendo la misma”: “La UE rechaza cualquier intento de cambio demográfico o territorial en la Franja de Gaza y apoyamos su unificación con Cisjordania (...) Gaza es una parte esencial del futuro Estado palestino y no debería haber más desplazamientos forzados”.

La consulta se produjo luego de que Sudáfrica aceptara a 130 palestinos que arribaron el jueves pasado al aeropuerto internacional O.R. Tambo de Johannesburgo desde Kenia, después de que en un principio se les negara la entrada por no cumplir con los requisitos de inmigración, según informó la Autoridad de Gestión Fronteriza (BMA).

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Union EuropeaONUFranja de GazaGazaUltimas noticias AmericaAnouar El Anouni

Últimas Noticias

La Liga Árabe celebró la resolución de la ONU sobre Gaza

El secretario general Abulgueit advierte que el texto aprobado es “el inicio de un camino” mientras China y Rusia se abstienen por la centralidad de Estados Unidos en el proceso

La Liga Árabe celebró la

El ataque ucraniano al puerto de Novorosiisk provocó retrasos en las exportaciones de crudo ruso y kazajo

El precio internacional del petróleo aumentó tras el incidente, pero disminuyó cuando se reanudaron parcialmente los envíos

El ataque ucraniano al puerto

Rodrigo Paz impulsa un giro histórico en la relación entre Bolivia y Chile: “Tenemos que cambiar”

El presidente boliviano abrió una nueva etapa de acercamiento diplomático con Chile tras casi dos décadas de distanciamiento, apostando por una agenda pragmática de cooperación sin renunciar a la demanda marítima

Rodrigo Paz impulsa un giro

Alerta por el aumento de residuos espaciales que pone en jaque la seguridad de vuelos y la vida en tierra

El incremento de fragmentos provenientes de satélites y cohetes en órbita ya provocó incidentes en distintas partes del planeta, un fenómeno que estiman aumentará en los próximos años. La importancia de establecer nuevas regulaciones, según MIT Technology Review

Alerta por el aumento de

La Cruz Roja advirtió que miles de familias desplazadas de El Fasher están hambrientas, sedientas y separadas de sus seres queridos

Las fuerzas paramilitares tomaron la ciudad, provocando el desplazamiento masivo de miles de familias, principalmente mujeres, niños y ancianos

La Cruz Roja advirtió que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Caída del dólar en México no se detiene y cierra la jornada en números rojos

Papa León XIV responde si viajará a Perú, México, Argentina y Uruguay: “Por supuesto”

Radican moción de censura contra el ministro de Defensa tras las muertes de menores de edad en medio de bombardeos

Receta de matambre de carne arrollado sin gelatina, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia de Brasil sentenció

La Justicia de Brasil sentenció a ocho militares y un policía a penas de hasta 24 años de prisión por planear el asesinato de Lula

La Liga Árabe celebró la resolución de la ONU sobre Gaza

La apertura del Gran Museo Egipcio reabrió el debate por la restitución del busto de Nefertiti y otras piezas icónicas

Luis de la Fuente construye una España con fondo de armario que tiene a mano el récord de Italia

La Justicia brasileña condena a otros nueve acusados por su participación en la trama golpista

ENTRETENIMIENTO

La conmovedora confesión de Gene

La conmovedora confesión de Gene Simmons tras la muerte de Ace Frehley: “Puedes ayudar a alguien a cambiar su vida”

Denise Richards rompe el silencio tras el proceso judicial contra su exesposo Aaron Phypers

Rebecca Gayheart y Eric Dane más allá del divorcio: unidos por sus hijas y la esclerosis

La propuesta sexual que Yul Brynner le hizo a Eddie Murphy durante una fiesta de cumpleaños

Un hematólogo, un relato bíblico y un consejo inesperado: cómo un médico convirtió a Indiana Jones en héroe