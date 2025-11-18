La Unión Europea respaldó la creación de una fuerza internacional para Gaza: “Es un paso importante para poner fin al conflicto”

Anouar El Anouni, portavoz de la UE, quien afirmó que “la adopción de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un paso importante para avanzar en el plan integral destinado a poner fin al conflicto de Gaza”. (Youtube)

La Unión Europea (UE) manifestó su respaldo a la reciente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), que establece las bases para la creación de una fuerza de estabilización en la Franja de Gaza y se comprometió a trabajar para que la medida se concrete.

Durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, portavoz comunitario, afirmó que “la adopción de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un paso importante para avanzar en el plan integral destinado a poner fin al conflicto de Gaza”. El Anouni subrayó que la resolución “consolida el alto el fuego, permite el acceso humanitario a gran escala y abre el camino para la recuperación temprana, la reconstrucción y la reforma institucional en Gaza tras dos años de conflicto devastador”.

El portavoz enfatizó que el texto “sienta las bases para pasar a la siguiente fase”, incluido el trabajo relacionado con la fuerza internacional de estabilización y la junta de paz. Añadió que la UE “seguirá colaborando estrechamente con las Naciones Unidas y los socios regionales para apoyar la aplicación de la resolución de conformidad con el derecho internacional”. Además, solicitó que todas las partes respeten las disposiciones de la resolución y apliquen el “plan global sin demora”.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución impulsada por EEUU que establece una fuerza internacional de estabilización en Gaza.

El Anouni concluyó: “También estamos dispuestos a contribuir a reactivar un proceso político para una paz duradera y sostenible basado en la solución de dos Estados y tal como se describe en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

La resolución aprobada, basada en el plan de 20 puntos propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, contempla el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino, asignándole funciones de mantenimiento de la ley y colocándola bajo la coordinación de un organismo dirigido por Trump. Las facciones palestinas han reclamado que dicha fuerza quede bajo la autoridad de Naciones Unidas, sin intervención de Israel.

La misión tendrá entre sus principales objetivos mantener la seguridad en el enclave costero, proteger los corredores humanitarios, vigilar las fronteras con Egipto e Israel y participar de manera activa en el proceso de desmilitarización, incluyendo el desmantelamiento de armas de grupos armados no estatales como Hamas. Como parte fundamental de la resolución se incluye, por primera vez, la referencia explícita a una “vía creíble hacia la autodeterminación y la estatalidad palestina”.

Una vista general muestra la destrucción en Gaza, vista desde la frontera de Israel con Gaza, Israel, 18 de noviembre de 2025. (REUTERS/Amir Cohen)

Consultado sobre la posibilidad de deportaciones de gazatíes a Sudáfrica, El Anouni señaló que la posición de la UE “sigue siendo la misma”: “La UE rechaza cualquier intento de cambio demográfico o territorial en la Franja de Gaza y apoyamos su unificación con Cisjordania (...) Gaza es una parte esencial del futuro Estado palestino y no debería haber más desplazamientos forzados”.

La consulta se produjo luego de que Sudáfrica aceptara a 130 palestinos que arribaron el jueves pasado al aeropuerto internacional O.R. Tambo de Johannesburgo desde Kenia, después de que en un principio se les negara la entrada por no cumplir con los requisitos de inmigración, según informó la Autoridad de Gestión Fronteriza (BMA).

(Con información de EFE)