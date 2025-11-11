América Latina

La Unión Europea ve en el acuerdo con el Mercosur una vía de escape a la guerra comercial global

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo que ambos bloques aún confían en firmarlo en diciembre, pese a las presiones de grandes potencias para frenarlo

Guardar
La jefa de la diplomacia
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas (REUTERS/Luisa González)

La guerra comercial entre Estados Unidos y China y la urgencia por diversificar el portafolio de socios están detrás del renovado impulso para cerrar el acuerdo UE-Mercosur, que ambos bloques aún confían en firmar en diciembre pese a las presiones de grandes potencias para frenarlo, afirmó a la agencia de noticias EFE la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

El impulso es claro: surge de la necesidad de crear una gran zona de intercambio comercial que sirva de contrapeso a la ola de aranceles”, dijo Kallas en una entrevista con medios internacionales al concluir la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la UE, celebrada el domingo en Santa Marta.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores reafirmó que el objetivo es concretar a fin de año el pacto con el bloque sudamericano formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque advirtió que primero habrá que desmontar las “falsas narrativas” de “grandes potencias” que “hacen muy bien eso de echarle leña al fuego a divisiones que ya existen”.

Nada está garantizado y aún hay mucho trabajo por hacer”, reconoció Kallas, al tiempo que expresó su preocupación por las “prácticas de coerción económica” de China y la necesidad de que América Latina y el Caribe reduzcan sus dependencias sin crear otras nuevas.

La cumbre CELAC-UE (Presidencia de
La cumbre CELAC-UE (Presidencia de Colombia/Handout vía REUTERS)

Estados Unidos en la sombra

Este tema sobrevoló las discusiones de los 60 países —27 europeos y 33 latinoamericanos— reunidos en la cumbre CELAC-UE, que concluyó con una declaración conjunta donde se recogen las principales prioridades de ambos bloques, desde el pleno cumplimiento del derecho internacional en la lucha contra el narcotráfico hasta el llamado a la paz en Gaza y Ucrania.

Aunque las tensiones derivadas de la guerra antidrogas de Estados Unidos en las aguas del Caribe y el Pacífico, que desde septiembre ya ha dejado unos 70 muertos en ataques a lanchas sospechosas de transportar drogas, estuvieron muy presentes, ningún discurso mencionó directamente al país norteamericano ni a su líder, Donald Trump.

Y tampoco lo hace el documento final, “porque si no, no se habría logrado tener a todos los países a favor de la declaración”, cuenta Kallas: “Así funciona la diplomacia”.

El texto fue respaldado por 58 de los 60 países. Nicaragua se opuso desde el inicio, explica la diplomática, mientras que Venezuela inicialmente estaba a bordo, pero se retiró por el punto 14, referido a la guerra en Ucrania.

“Es interesante porque escuchamos a Venezuela quejarse del incumplimiento del derecho internacional, pero se niegan a suscribir una declaración sobre un evidente ataque armado de hace tres años. Deberían aplicar siempre los mismos principios”, criticó Kallas.

La foto de familia de
La foto de familia de la cumbre CELAC-UE (REUTERS/Luisa González)

Agradecidos con los que vinieron

La llamada ‘Declaración de Santa Marta’ también propone una reforma integral del Consejo de Seguridad de la ONU para hacerlo más inclusivo y democrático: “La necesitamos, hay mucho margen de mejora”, insistió Kallas, al subrayar que los créditos son demasiado costosos para los países que más los necesitan.

Consultada por la baja participación de líderes en la cumbre, en la que solo nueve mandatarios asistieron, la jefa de la diplomacia europea dijo no tener información sobre las acusaciones del anfitrión del evento, el presidente colombiano, Gustavo Petro, de que Washington presionó para reducir la participación.

Todos los países estuvieron presentes. La pregunta es a qué nivel”, respondió Kallas, que recordó que muchos Gobiernos europeos atraviesan procesos presupuestarios y enfrentan fragmentaciones políticas, además de la cercanía de la cumbre con África en noviembre.

Seamos agradecidos con los que vinieron”, añadió, sin soltar el pañuelo blanco que delataba su resfriado por el aire acondicionado excesivo en las salas del evento para mitigar el calor y la humedad caribeños.

Mientras tanto, comentó con ironía, los líderes proclaman su compromiso con la lucha contra la crisis climática. Y les lanzó un consejo práctico: cuando fue primera ministra de Estonia, bastó con bajar la calefacción dos grados para reducir en 40% el consumo de energía.

(EFE)

Temas Relacionados

MercosurUnión Europeaacuerdo UE-MercosurÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Israel advirtió a Uruguay por presencia de Hezbollah en la región: “Necesita trabajar más con grupos sudamericanos”

El jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel en Montevideo dijo que el grupo terrorista necesita financiación y sugirió que el país establezca una lista de organizaciones contra las que debe luchar

Israel advirtió a Uruguay por

Ecuador entra en la semana decisiva para el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa

El próximo domingo, los ecuatorianos decidirán, entre otros asuntos, si se instala una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución y si se permite nuevamente la presencia de bases militares extranjeras en el país

Ecuador entra en la semana

El presidente de Bolivia se reunió con el ministro de Exteriores de Alemania para reactivar las relaciones bilaterales

“Esta presencia significa una apertura al mercado alemán, una apertura a la tecnología alemana en Bolivia que significa transparentar relaciones en beneficio de las necesidades de bolivianas y bolivianos”, dijo Rodrigo Paz al concluir el encuentro

El presidente de Bolivia se

Ecuador trasladó a 300 presos “peligrosos” a una nueva cárcel tras la masacre de 31 reclusos en Machala

El presidente Noboa publicó fotografías de los internos con el pelo rapado y sentados en el suelo custodiados por militares en la prisión de máxima seguridad construida en un paraje remoto

Ecuador trasladó a 300 presos

Comerciantes uruguayos advierten por problemas sanitarios y falta de controles en el ingreso de productos de TEMU

Las ópticas de Uruguay narraron que a través de la plataforma china llegan productos que están prohibidos

Comerciantes uruguayos advierten por problemas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En Formosa cobran un impuesto

En Formosa cobran un impuesto a los camiones para poder circular: piden que el gobierno nacional intervenga

Corte Constitucional elimina restricción para ingresar al Ejército Nacional y facilita el acceso a nuevos postulantes

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Buenos Aires fue elegida la ciudad más atractiva del mundo en un ranking internacional

Resultados de la Lotería de Cundinamarca 10 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

INFOBAE AMÉRICA
Iberdrola lanza el proyecto Noronha

Iberdrola lanza el proyecto Noronha Verde para reforzar la electrificación con energías limpias en Brasil

Cuando los lagos se vacían: el inesperado vínculo entre la sequía y los terremotos en África Oriental

Cómo las arañas Cyclosa engañan a sus depredadores con señuelos gigantes

El primer ministro de Irak habla de "día histórico" tras acudir a votar en las elecciones parlamentarias

El Gobierno presentará la senda de estabilidad y el techo de gasto "muy próximamente"

ENTRETENIMIENTO

Ed Sheeran habló acerca de

Ed Sheeran habló acerca de su salud mental: “Nunca superas la depresión por completo, pero tienes períodos de idas y vueltas”

La serie documental “Marines” explora el día a día de soldados y altos mandos durante ejercicios de combate en el océano Pacífico

Demi Moore: biografía, películas y su último éxito en la pantalla

Jacob Elordi relató el impacto de encarnar a Frankenstein: “Este papel era parte de los deseos imposibles”

Un encuentro entre leyendas: el día que Burt Reynolds emocionó a Brad Pitt antes de su adiós