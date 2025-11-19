España

El “casoplón” de Marta López en Pozuelo que quiere comprar Alejandra Rubio: 300 metros cuadrados y un valor de 1,3 millones de euros

La hija de Terelu Campos ha sido fotografiada visitando la vivienda junto a su padre, Alejandro Rubio

Alejandra Rubio y Marta López,
Alejandra Rubio y Marta López, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press/RRSS)

Alejandra Rubio podría estar buscando un nuevo hogar en el que instalarse junto a Carlo Costanzia y su hijo en común. La pareja reside actualmente en un piso de alquiler en Aracava, pero la hija de Terelu Campos está buscando una casa en propiedad y se ha interesado en la vivienda de una compañera de Telecinco. En concreto, la joven ha sido vista visitando la mansión de Marta López en Madrid.

La exconcursante de Gran Hermano ha puesto en venta su pareado de 300 metros cuadrados en Pozuelo de Alarcón, una casa que Alejandra ha visitado hasta en dos ocasiones, según ha revelado la revista Lecturas.

Luis Pliego, director de la publicación, ha explicado en el programa El tiempo justo: “Yo os puedo contar que Alejandra ha estado dos veces en la casa. Una con Carlo y otra con su padre. Pienso que al final los papás son los que acaban ayudando, es muy significativo que fuera con él”. El director ha añadido que existen imágenes de Alejandra y su padre saliendo del domicilio de López, lo que refuerza la seriedad de la operación. Para los colaboradores del programa, la visita de Alejandra con su progenitor “dice mucho” sobre el respaldo familiar en la posible compra.

Características de la casa

La casa que ha despertado el interés de Alejandra Rubio es un pareado de 300 metros cuadrados, dotado de piscina, jardín y garaje. Tras conocerse la noticia, Marta López ha confirmado en directo que la vivienda está en venta, aunque ha preferido no entrar en detalles sobre el precio, remitiendo a la revista para conocer la cifra exacta. Sin embargo, Luis Pliego ha precisado que el precio de salida es de 1,3 millones de euros. Los colaboradores de Telecinco han calificado la propiedad como un auténtico “casoplón”, destacando su ubicación en uno de los barrios más cotizados de la capital.

Marta López, en su casa
Marta López, en su casa de Madrid. (Instagram)

La vivienda, que ya apareció en un reportaje anterior de Lecturas, cuyo director ha subrayado este martes: “Es una casa preciosa y por favor que la compren, es muy bonita. Mañana la van a ver en Lecturas”.

Marta López, por su parte, ha reconocido ante las cámaras: “Ella ha venido a ver la casa, sé que hay fotos y eso no lo puedo negar. Las intenciones que las diga ella”. La colaboradora ha insistido en que, aunque la vivienda está en venta porque se traslada a otra casa, prefiere no hablar en nombre de Alejandra Rubio: “En el momento en que un compañero ha quedado conmigo en algo privado, yo no digo más. Yo os digo que tengo la casa en venta porque me voy a otra casa. De mí sí hablo, pero de Alejandra no”.

La revelación de la operación ha generado un notable malestar en Marta López, que se ha mostrado visiblemente contrariada por la exposición pública de su vivienda y la vinculación de Alejandra Rubio a la posible compra. Durante la conexión en directo con Telecinco, López ha manifestado: “No me hace ninguna gracia”. Ha explicado que entiende la dinámica del medio en el que trabaja, pero ha dejado claro su disgusto por el hecho de que asuntos tratados en privado con compañeros trasciendan a la televisión: “Lo entiendo, sé dónde trabajo, pero no me gusta que cosas que hago con compañeros fuera de las cámaras salgan aquí”.

López ha recalcado su respeto por la intimidad de Alejandra Rubio y ha pedido que no se hable de la vida privada de su compañera: “De mí hablo lo que queráis, pero de un compañero, no. Es su intimidad”. A pesar de su enfado, ha bromeado con el equipo del programa: “Si la compra Alejandra, le hago rebaja. Y a ti también”. No obstante, ha expresado su preocupación por el posible impacto de la exposición mediática en la venta de la vivienda, ya que considera que los compradores de este tipo de casas valoran especialmente la discreción.

