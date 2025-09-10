España

Alejandra Rubio estalla contra la prensa tras la publicación de las memorias de su suegra, Mar Flores: “Sacad esto y llamadme borde”

La hija de Terelu Campos ha protagonizado un tenso enfrentamiento con los periodistas a su llegada al aeropuerto de Madrid junto a Carlo Costanzia

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar

El regreso de Alejandra Rubio a Madrid tras unos días de viaje junto a Carlo Costanzia y su hijo menor ha estado marcado por un tenso enfrentamiento con la prensa en el aeropuerto. La nieta de María Teresa Campos, visiblemente alterada, ha respondido con enfado a las preguntas sobre las memorias recién publicadas de Mar Flores, madre de su pareja, en medio de un revuelo mediático que ha situado tanto a la modelo como a su entorno familiar en el centro de la crónica social.

Según recoge Europa Press, Rubio alzó la voz en la terminal para exigir que no se le fotografiara ni grabara mientras iba acompañada de su hijo, amparándose en la ley para proteger la intimidad del menor y acusando a los reporteros de buscar únicamente la polémica: “¡Crear polémica, eso es lo que queréis vosotros!”, exclamó ante la insistencia de los medios.

La tensión aumentó cuando, tras perder el ascensor, Rubio se vio obligada a responder a las preguntas de los periodistas. En ese momento, reiteró su negativa a hablar sobre el libro de Mar Flores en presencia de su hijo y reprochó a la reportera su insistencia: “Ya has conseguido lo que querías, tenerme aquí con mi hijo mientras me haces preguntas… si estoy en otros sitios me puedes preguntar y te contesto educadamente, pero con mi hijo no. En otro momento, si quieres venir a mi casa, bajo a la perra y me preguntas, pero te estoy diciendo que con mi hijo no. Es la ley. ¡Saca esto, decid que soy una borde como siempre!”, manifestó Rubio.

Las memorias de Mar Flores

El trasfondo de este episodio se encuentra en la publicación de las memorias de Mar Flores, tituladas Mar en calma, que salieron a la venta el miércoles y han generado una notable expectación. En el libro, la modelo aborda episodios dolorosos y controvertidos de su vida, incluyendo sus relaciones sentimentales, enfrentamientos con figuras públicas y momentos personales difíciles. Entre las revelaciones más impactantes, Flores relata cómo, tras su separación de Carlo Costanzia di Costigliole, su exmarido sustrajo a su hijo Carlo de la guardería y lo llevó a Italia sin previo aviso, pese a que la custodia la tenía ella, lo que la dejó meses sin noticias del pequeño. Además, la modelo señala a Alessandro Lequio como uno de los responsables de una etapa especialmente dura, tras la publicación de unas imágenes en la revista Interviú en 1999, episodio que, según Flores, la llevó al límite.

Mar Flores, en 'El Hormiguero'.
Mar Flores, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

La reacción de Carlo Costanzia, pareja de Alejandra y protagonista involuntario de algunas de las confesiones de su madre, no se hizo esperar. A su llegada a Madrid, el actor se mostró desconcertado ante las preguntas de Europa Press sobre las memorias y el relato de la sustracción durante su infancia. Con una actitud calmada y una sonrisa de sorpresa, Costanzia evitó pronunciarse sobre el contenido del libro y sobre el posible impacto de las revelaciones en la relación con su padre, con quien mantiene un vínculo especial. “No voy a decir nada, os lo agradezco de verdad”, respondió ante la insistencia de los reporteros, y reiteró su decisión de no hacer comentarios: “Lo siento chicos, de verdad, no voy a decir nada, pero muchas gracias”.

El lanzamiento de Mar en calma ha provocado también reacciones en el ámbito mediático, especialmente por parte de Alessandro Lequio y Kiko Matamoros, quienes han criticado públicamente a Mar Flores. Ambos la han acusado de mentir y de reinventar su historia, intensificando la polémica en torno a la figura de la modelo y el contenido de sus memorias.

En paralelo, la familia Campos continúa en el foco de la atención mediática. La reciente exclusiva de José María Almoguera, primo de Alejandra Rubio, en la revista Lecturas, en la que asegura haber hecho todo lo posible por mantener una relación con ella, añade un nuevo matiz a la compleja red de relaciones familiares y mediáticas que rodea a los protagonistas de este episodio.

Temas Relacionados

Mar FloresAlejandra RubioCarlo CostanziaFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

España, a la cabeza en abandono escolar: “No estamos cumpliendo por falta de iniciativa y voluntad política”

272 millones de niños y niñas en el globo están fueras de las aulas, según un informe de la ONG Entreculturas

España, a la cabeza en

Extractos, cápsulas y cremas: el boom del lúpulo en la salud, las dosis seguras y los riesgos

El uso de lúpulo en suplementos naturales ha crecido, pero su seguridad y eficacia requieren supervisión médica y precaución en casos específicos

Extractos, cápsulas y cremas: el

Renfe quiere por primera vez que dos CCAA le compensen por interrumpir su actividad por los fuegos

El ministro de Transporte, Óscar Puente, culpa a las administraciones autonómicas de no haber dimensionar un servicio de prevención y extinción de incendios

Renfe quiere por primera vez

Rutte, tras la incursión de drones rusos en Polonia: “Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN”

El secretario general de la OTAN destaca la rápida respuesta de las fuerzas aliadas y la coordinación entre Polonia, Países Bajos, Alemania e Italia

Rutte, tras la incursión de

El mejor vino rosado de España se hace en una bodega de Valladolid y comprarlo cuesta poco más de 5 euros

La Guía Vinos Gourmet 2026 ha premiado a los vinos españoles mejor valorados por sus usuarios, desde tintos de crianza hasta blancos jóvenes o espumosos

El mejor vino rosado de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un escolta de una empresa

Un escolta de una empresa de seguridad pide adaptar su horario para cuidar de su madre dependiente y de sus hijos, pero se lo deniegan: la Justicia le da la razón

El Ayuntamiento de Arroyomolinos contrata de manera fraudulenta a una trabajadora y la cesa tras terminar su contrato de formación: la Justicia obliga a readmitirla o indemnizarla

El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba fue accidental y lo provocó una máquina barredora eléctrica desenchufada

Atropella a su mujer por olvidarse de poner el freno de mano: muere aplastada por el vehículo

Manuel, obrero de 57 años: “Nosotros somos la última generación que queda. No hay relevo”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Jóvenes y familias con menores de Madrid podrán solicitar 88 pisos en alquiler asequible en Puente de Vallecas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la luz por horas 11 de septiembre: tarifa máxima sube y la mínima sigue bajo 0 euros

La Generación Z no cree en el trabajo para toda la vida: el 41% deja su empleo antes de un año y son los más despedidos

DEPORTES

Raúl González habla sobre su

Raúl González habla sobre su salida del Real Madrid: “Sé que volveré otra vez cuando toque”

Perico Delgado opina sobre las manifestaciones pro Palestina en la Vuelta a España: “Es un problema político, no deportivo”

Los ciclistas se plantan ante la sucesión de protestas pro Palestina en la Vuelta a España: si vuelve a haber un incidente no competirán

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina