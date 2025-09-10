Alejandra Rubio estalla contra la prensa tras la publicación de las memorias de su suegra, Mar Flores: “Sacad esto y llamadme borde”

El regreso de Alejandra Rubio a Madrid tras unos días de viaje junto a Carlo Costanzia y su hijo menor ha estado marcado por un tenso enfrentamiento con la prensa en el aeropuerto. La nieta de María Teresa Campos, visiblemente alterada, ha respondido con enfado a las preguntas sobre las memorias recién publicadas de Mar Flores, madre de su pareja, en medio de un revuelo mediático que ha situado tanto a la modelo como a su entorno familiar en el centro de la crónica social.

Según recoge Europa Press, Rubio alzó la voz en la terminal para exigir que no se le fotografiara ni grabara mientras iba acompañada de su hijo, amparándose en la ley para proteger la intimidad del menor y acusando a los reporteros de buscar únicamente la polémica: “¡Crear polémica, eso es lo que queréis vosotros!”, exclamó ante la insistencia de los medios.

La tensión aumentó cuando, tras perder el ascensor, Rubio se vio obligada a responder a las preguntas de los periodistas. En ese momento, reiteró su negativa a hablar sobre el libro de Mar Flores en presencia de su hijo y reprochó a la reportera su insistencia: “Ya has conseguido lo que querías, tenerme aquí con mi hijo mientras me haces preguntas… si estoy en otros sitios me puedes preguntar y te contesto educadamente, pero con mi hijo no. En otro momento, si quieres venir a mi casa, bajo a la perra y me preguntas, pero te estoy diciendo que con mi hijo no. Es la ley. ¡Saca esto, decid que soy una borde como siempre!”, manifestó Rubio.

Las memorias de Mar Flores

El trasfondo de este episodio se encuentra en la publicación de las memorias de Mar Flores, tituladas Mar en calma, que salieron a la venta el miércoles y han generado una notable expectación. En el libro, la modelo aborda episodios dolorosos y controvertidos de su vida, incluyendo sus relaciones sentimentales, enfrentamientos con figuras públicas y momentos personales difíciles. Entre las revelaciones más impactantes, Flores relata cómo, tras su separación de Carlo Costanzia di Costigliole, su exmarido sustrajo a su hijo Carlo de la guardería y lo llevó a Italia sin previo aviso, pese a que la custodia la tenía ella, lo que la dejó meses sin noticias del pequeño. Además, la modelo señala a Alessandro Lequio como uno de los responsables de una etapa especialmente dura, tras la publicación de unas imágenes en la revista Interviú en 1999, episodio que, según Flores, la llevó al límite.

Mar Flores, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

La reacción de Carlo Costanzia, pareja de Alejandra y protagonista involuntario de algunas de las confesiones de su madre, no se hizo esperar. A su llegada a Madrid, el actor se mostró desconcertado ante las preguntas de Europa Press sobre las memorias y el relato de la sustracción durante su infancia. Con una actitud calmada y una sonrisa de sorpresa, Costanzia evitó pronunciarse sobre el contenido del libro y sobre el posible impacto de las revelaciones en la relación con su padre, con quien mantiene un vínculo especial. “No voy a decir nada, os lo agradezco de verdad”, respondió ante la insistencia de los reporteros, y reiteró su decisión de no hacer comentarios: “Lo siento chicos, de verdad, no voy a decir nada, pero muchas gracias”.

El lanzamiento de Mar en calma ha provocado también reacciones en el ámbito mediático, especialmente por parte de Alessandro Lequio y Kiko Matamoros, quienes han criticado públicamente a Mar Flores. Ambos la han acusado de mentir y de reinventar su historia, intensificando la polémica en torno a la figura de la modelo y el contenido de sus memorias.

En paralelo, la familia Campos continúa en el foco de la atención mediática. La reciente exclusiva de José María Almoguera, primo de Alejandra Rubio, en la revista Lecturas, en la que asegura haber hecho todo lo posible por mantener una relación con ella, añade un nuevo matiz a la compleja red de relaciones familiares y mediáticas que rodea a los protagonistas de este episodio.