España

Un policía jubilado se entera de la muerte de su hija por internet tres meses después del funeral: “Nunca nos llamaron”

Un hallazgo fortuito en internet destapa el silencio que rodeó la muerte de una académica francesa

Guardar
Un hombre se entera del
Un hombre se entera del fallecimiento de su hija por internet (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de junio de 2025 marcó un antes y un después para Jean Forest, policía retirado y padre de Marjolaine Forest, académica de 51 años. Mientras pasaba unos días de vacaciones en Bretaña, decidió buscar información sobre ella en la página de la École Normale Supérieure (ENS) de Lyon, donde solía seguir sus actividades profesionales cuando no quería interrumpirla. Su hija llevaba semanas ocupada con la preparación de una jornada de estudio dedicada al Romanticismo y él, que conocía su ritmo de trabajo y su carácter reservado, optó por no llamarla. Bastó escribir su nombre en la barra de búsqueda para que apareciera una inscripción que lo dejó paralizado: “In memoriam”.

El enlace abría un breve texto adornado con un crisantemo, el símbolo tradicional de duelo en Francia. La nota, publicada por la Universidad Lyon-II, resumía la trayectoria académica de Marjolaine y mencionaba su vínculo con el laboratorio de investigación del Instituto para la Historia de las Representaciones y las Ideas en la Edad Moderna (IHRIM). En apenas unos segundos, Jean Forest pasó del interés cotidiano por la actividad profesional de su hija a la constatación de que había muerto y, más aún, de que había sido enterrada tres meses antes sin que nadie avisara a la familia.

La primera reacción fue la incredulidad. La segunda, tratar de entender cómo era posible que una institución universitaria hubiera anunciado públicamente el fallecimiento sin contactar a los padres. Marjolaine era soltera, vivía sola y tenía una salud frágil, pero mantenía comunicación regular con sus padres. La idea de que hubiese muerto y de que su funeral se hubiera celebrado en primavera sin que nadie los hubiese llamado resultaba incomprensible.

Texto publicado por Lyon debido
Texto publicado por Lyon debido al fallecimiento de Marjolaine Forest

Indiferencia administrativa

A partir del hallazgo en la web, Jean Forest inició una investigación personal para reconstruir los hechos. Lo que encontró, según relató al diario Le Monde, fue una cadena de omisiones: trámites administrativos que no contemplaron a la familia, y una ausencia completa de comunicación por parte de las instituciones implicadas. La información se había quedado en circuitos internos sin que ningún responsable se asegurara de que los familiares directos fueran informados.

Forest describió esa experiencia como una doble pérdida. Por un lado, la muerte de su hija y por otro, la constatación de que, para la administración, su familia no había contado. Nadie les avisó del fallecimiento, nadie los llamó tras el funeral y nadie verificó si existían personas cercanas a las que informar. La sensación, explicó, era la de haber sido borrados del proceso en el momento más delicado, como si su vínculo con Marjolaine no tuviera relevancia.

Ariel Osorio en el ojo del huracán por indiferencia tras desmayo de Elianis Garrido en vivo

El desconcierto inicial dio paso a una profunda indignación. Forest denunció lo que consideró una indiferencia institucional que va más allá de un error puntual. Para él, el caso de su hija pone de relieve una deshumanización progresiva en la gestión administrativa, expedientes que se cierran sin contacto personal, decisiones automáticas y una falta de empatía que deja a las familias desprotegidas. “Nunca nos llamaron”, repitió, señalando que ese silencio fue, para él y su esposa, tan doloroso como la noticia de la muerte en sí.

Forest insiste en que su intención no es buscar responsables individuales, sino alertar sobre un sistema incapaz de asegurar algo tan básico como avisar a los familiares de un fallecimiento. Su testimonio ha abierto un debate en Francia sobre los protocolos de comunicación en casos de muerte en soledad y sobre el papel que deben asumir las instituciones cuando no existen contactos inmediatos registrados.

Temas Relacionados

FamiliaAcadémica francesaSilencio administrativoIndiferencia institucionalEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

El Gobierno empieza el proceso para la extinción de las fundaciones franquistas dedicadas a Primo de Rivera, Blas Piñar, Serrano Suñer y Queipo de Llano

El Ministerio de Cultura ya ha hecho avances con la cercana supresión de la Fundación Nacional Francisco Franco

El Gobierno empieza el proceso

Dani Martín convierte su concierto en un homenaje inolvidable al hijo de Rulo

Una noche llena de música, emoción y memoria en el Movistar Arena

Dani Martín convierte su concierto

¿Se puede obligar a un propietario a ser presidente de la comunidad?: la Ley de Propiedad Horizontal lo aclara

La legislación española determina que la elección tiene un caracter obligatorio pero existen algunas alternativas

¿Se puede obligar a un

El Defensor del Profesor denuncia el aumento de docentes atrapados en “una espiral de exigencias, desmotivación y tareas burocráticas” que les impiden enseñar

Un informe del sindicado ANPE revela un incremento de problemas emocionales y situaciones conflictivas en el profesorado, impulsados por sobrecarga administrativa, falta de recursos y la presión de familias y alumnos

El Defensor del Profesor denuncia

Vox llega a un acuerdo con el PP para apoyar la candidatura de Pérez Llorca al frente de la Comunidad Valenciana

Este miércoles finaliza el plazo para presentar una candidatura al cargo que mantiene en funciones Carlos Mazón

Vox llega a un acuerdo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox llega a un acuerdo

Vox llega a un acuerdo con el PP para apoyar la candidatura de Pérez Llorca al frente de la Comunidad Valenciana

Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano: “Me comunicó que creía que debía dejar el cargo y estoy de acuerdo”

Zelenski visita el Congreso en su llegada a España: se reunirá este martes con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez

Anulan la causa por denuncia falsa contra un hombre que denunció a su tía enfermera por haber accedido a su historial clínico sin su permiso

El segundo submarino S-80 construido por Navantia para la Armada ya está en el agua: misiles integrados y capacidad de disuasión

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz en España para este martes

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de noviembre

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un hombre de 81 años ganaba 2.000 euros como maestro y ahora tiene una pensión de 2.300: “Me jubilé para ganar más”

DEPORTES

Carlos Alcaraz anuncia que sufre

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión