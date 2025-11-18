Un policía jubilado se entera de la muerte de su hija por internet tres meses después del funeral: “Nunca nos llamaron”

Un hombre se entera del fallecimiento de su hija por internet (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de junio de 2025 marcó un antes y un después para Jean Forest, policía retirado y padre de Marjolaine Forest, académica de 51 años. Mientras pasaba unos días de vacaciones en Bretaña, decidió buscar información sobre ella en la página de la École Normale Supérieure (ENS) de Lyon, donde solía seguir sus actividades profesionales cuando no quería interrumpirla. Su hija llevaba semanas ocupada con la preparación de una jornada de estudio dedicada al Romanticismo y él, que conocía su ritmo de trabajo y su carácter reservado, optó por no llamarla. Bastó escribir su nombre en la barra de búsqueda para que apareciera una inscripción que lo dejó paralizado: “In memoriam”.

El enlace abría un breve texto adornado con un crisantemo, el símbolo tradicional de duelo en Francia. La nota, publicada por la Universidad Lyon-II, resumía la trayectoria académica de Marjolaine y mencionaba su vínculo con el laboratorio de investigación del Instituto para la Historia de las Representaciones y las Ideas en la Edad Moderna (IHRIM). En apenas unos segundos, Jean Forest pasó del interés cotidiano por la actividad profesional de su hija a la constatación de que había muerto y, más aún, de que había sido enterrada tres meses antes sin que nadie avisara a la familia.

La primera reacción fue la incredulidad. La segunda, tratar de entender cómo era posible que una institución universitaria hubiera anunciado públicamente el fallecimiento sin contactar a los padres. Marjolaine era soltera, vivía sola y tenía una salud frágil, pero mantenía comunicación regular con sus padres. La idea de que hubiese muerto y de que su funeral se hubiera celebrado en primavera sin que nadie los hubiese llamado resultaba incomprensible.

Texto publicado por Lyon debido al fallecimiento de Marjolaine Forest

Indiferencia administrativa

A partir del hallazgo en la web, Jean Forest inició una investigación personal para reconstruir los hechos. Lo que encontró, según relató al diario Le Monde, fue una cadena de omisiones: trámites administrativos que no contemplaron a la familia, y una ausencia completa de comunicación por parte de las instituciones implicadas. La información se había quedado en circuitos internos sin que ningún responsable se asegurara de que los familiares directos fueran informados.

Forest describió esa experiencia como una doble pérdida. Por un lado, la muerte de su hija y por otro, la constatación de que, para la administración, su familia no había contado. Nadie les avisó del fallecimiento, nadie los llamó tras el funeral y nadie verificó si existían personas cercanas a las que informar. La sensación, explicó, era la de haber sido borrados del proceso en el momento más delicado, como si su vínculo con Marjolaine no tuviera relevancia.

El desconcierto inicial dio paso a una profunda indignación. Forest denunció lo que consideró una indiferencia institucional que va más allá de un error puntual. Para él, el caso de su hija pone de relieve una deshumanización progresiva en la gestión administrativa, expedientes que se cierran sin contacto personal, decisiones automáticas y una falta de empatía que deja a las familias desprotegidas. “Nunca nos llamaron”, repitió, señalando que ese silencio fue, para él y su esposa, tan doloroso como la noticia de la muerte en sí.

Forest insiste en que su intención no es buscar responsables individuales, sino alertar sobre un sistema incapaz de asegurar algo tan básico como avisar a los familiares de un fallecimiento. Su testimonio ha abierto un debate en Francia sobre los protocolos de comunicación en casos de muerte en soledad y sobre el papel que deben asumir las instituciones cuando no existen contactos inmediatos registrados.