España

Un bebé padece una infección respiratoria y se descubre que vivía entre moho

El médico que atendió a la familia solicitó fotografías de la vivienda para decidir si la situación justifica la toma de muestras en el domicilio. Si es así, un trabajador social les buscará otra vivienda

Guardar
Por la noche, tienen que
Por la noche, tienen que dormir con mascarilla porque, si no, tosen demasiado. (Composición fotográfica/Canva)

La crisis de la vivienda se ha convertido en un tema central en Francia. Los curiosos hechos tuvieron lugar unos días después de que los inquilinos de 13 Habitat, la principal empresa de alquiler social público en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia, protestaran por sus deplorables condiciones de vida en varios edificios ruinosos.

En este contexto, el bebé de una pareja de inquilinos fue ingresado en urgencias pediátricas del hospital La Timone, en Marsella. El apartamento donde el bebé vive desde su nacimiento hace tan solo un mes, está “lleno de moho, húmedo y claramente insalubre”, según varios inquilinos del mismo piso del edificio 4 del distrito 13, informa el diario francés La Provence.

El departamento de pediatría del hospital ha solicitado fotos del alojamiento y está considerando realizar “muestreos domiciliarios”, mientras que el alcalde de Marsella, Benoît Payan, ha denunciado ante la dirección del principal proveedor de vivienda social de Bouches-du-Rhône, “una situación insostenible”.

Las condiciones de vida en el piso

Entre las 15 torres del Ayuntamiento, el edificio 4 es uno de los más deteriorados: filtraciones de agua desde la parte superior hasta el primer piso, fugas de aguas residuales, puertas rotas y, sobre todo, manchas de moho que cubren las paredes de los apartamentos alquilados por entre 500 y 600 euros al mes aproximadamente.

El lunes 10 de noviembre, la familia Saadi, que vive en el séptimo y último piso de este edificio, reveló que su bebé “se ahogó repentinamente por falta de aire en los pulmones”. El padre ha explicado que antes de que su mujer diera a luz, intentó eliminar el moho varias veces, pero sin éxito.

“Nuestro bebé tosía y tenía dificultad para beber porque tenía la nariz congestionada. Se notaba que tenía depósitos en los senos paranasales, ya que el aire de nuestro apartamento está lleno de partículas de humedad. Desafortunadamente, no puedo ventilar constantemente porque vivimos en el séptimo piso y tengo otros niños que corretean alrededor del bebé”, explica Lavany, el padre, al diario anteriormente mencionado.

Toda la familia duerme con mascarilla

La AP-HM confirma la “hospitalización” del bebé en un servicio pediátrico multidisciplinario dedicado a niños “que necesitan ser hospitalizados después de un ingreso en la sala de emergencias”, agrega el hospital.

Cuando el equipo médico interrogó a los padres de la pequeña Sonia Saadi, describieron sus condiciones de vida: “Por la noche, tenemos que dormir con mascarilla o tosemos demasiado. Regularmente, voy a ver a mis hijos para comprobar si respiran”, describe el padre con un tono escalofriante, añadiendo que había “lijado la parte inferior de las puertas de todo el apartamento para que el aire circulara un poco mejor en la casa”.

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

El médico que atendió a la familia solicitó fotografías de la vivienda en cuestión para enviarlas a un asesor ambiental, para decidir si la situación justifica la toma de muestras en el domicilio. De ser así, el hospital pone a los padres en contacto con un trabajador social y el propietario para buscarles otra vivienda.

La carta del alcalde y las promesas de 13 Habitat

Ante el “horror” descrito por los inquilinos del complejo 13 Habitat, estos apelaron al Ayuntamiento de Marsella por la presencia de plagas, problemas de mantenimiento en las zonas comunes (como fugas en las tuberías) y el mal funcionamiento de los ascensores. “Esta situación es insostenible para ellos, y resulta aún más inaceptable que tales deficiencias persistan en un complejo de 17 edificios con 598 viviendas sociales, ubicado en un barrio prioritario según la política urbanística de la ciudad”, respondió el alcalde Benoît Payan en una carta dirigida a la administración del complejo 13 Habitat el 7 de noviembre.

“Anunciaron un programa de rehabilitación para 2023. Recientemente, han declarado que las obras no comenzarán antes del último trimestre de 2026. Este retraso es difícil de aceptar para los inquilinos, que ven cómo sus hogares se deterioran día a día”, añadió el alcalde.

La alcaldía de 13 Habitat anunció que “cualquier problema potencial se resolverá caso por caso”, según prometió el propietario. La familia Saadi solicitó un traslado urgente a otro apartamento, solicitud que hasta el momento no ha sido atendida. En cuanto a la presencia de ratas en el complejo de viviendas Clos (distrito 13), “se está llevando a cabo una operación de exterminación de ratas en los alrededores del instituto Stéphane Mallarmé”. Finalmente, en La Verdière (distrito 9), otro complejo de viviendas deteriorado, “la posibilidad de instalar ventilación mecánica controlada (VMC) podría concretarse en los próximos meses”.

Temas Relacionados

ViviendaAlquilerFranciaMohoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La compra de un piso se desbarata dos años después por un error en el certificado energético: “Mi notario se hace el muerto”

El joven que adquirió la vivienda se ha enfrentado a complicaciones legales y económicas tras descubrirse la invalidez del informe

La compra de un piso

Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano: “Me comunicó que creía que debía dejar el cargo y estoy de acuerdo”

El líder del partido lo ha reconocido ante los medios y anuncia que se conocerá su sustituto en “las próximas semanas”

Feijóo confirma que Mazón dejará

Mariló Montero gana ‘MasterChef Celebrity 10’ a pesar de sus críticas a RTVE: “Es el encargo de Pedro Sánchez”

La presentadora se ha alzado con el premio tras una reñida batalla en los fogones con el futbolista Miguel Torres

Mariló Montero gana ‘MasterChef Celebrity

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El murciano afirma que se va “dolido a casa” y comunica su ausencia por un edema en el isquiotibial

Carlos Alcaraz anuncia que sufre

Un conocido de Cayetano Rivera siembra la duda sobre la forma de conducir del torero: “Me monté en un coche con él e iba como un loco”

El testigo asegura que no es la primera vez que mantiene esta actitud frente al volante, y que le gusta la sensación de “adrenalina”

Un conocido de Cayetano Rivera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo confirma que Mazón dejará

Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano: “Me comunicó que creía que debía dejar el cargo y estoy de acuerdo”

Zelenski visita el Congreso en su llegada a España: se reunirá este martes con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez

Anulan la causa por denuncia falsa contra un hombre que denunció a su tía enfermera por haber accedido a su historial clínico sin su permiso

El segundo submarino S-80 construido por Navantia para la Armada ya está en el agua: misiles integrados y capacidad de disuasión

Detenido el presidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Un hombre de 81 años

Un hombre de 81 años ganaba 2.000 euros como maestro y ahora tiene una pensión de 2.300: “Me jubilé para ganar más”

La compra de un piso se desbarata dos años después por un error en el certificado energético: “Mi notario se hace el muerto” 

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 noviembre

Cuenca y Teruel: las últimas provincias accesibles en una España que ya no puede afrontar el precio de la vivienda

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Carlos Alcaraz anuncia que sufre

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión