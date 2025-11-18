España

María del Monte rompe a llorar al recordar a su madre y a su hermano en ‘Y ahora Sonsoles’: “La paliza empieza a hacer mella”

La cantante ha rememorado sus pérdidas al escuchar el testimonio de José Manuel Parada sobre la pérdida de Encarnita Polo

Guardar
María del Monte en 'Y
María del Monte en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

José Manuel Parada ha llorado en Y ahora Sonsoles la trágica muerte de su amiga Encarnita Polo. El colaborador tenía una relación cercana con la cantante, a la que un compañero de residencia presuntamente habría estrangulado. Parada ha asegurado a Sonsoles Ónega que tiene “pesadillas” desde la muerte de su amiga.

Al escuchar el testimonio del gallego, que también ha dado un emotivo discurso sobre el cuidado de los mayores y el tratamiento de la vejez en las familias, María del Monte, que estaba presente en el plató, no ha podido evitar emocionarse. La cantante se ha conmovido al recordar a su propia familia y ha estado al borde del llanto.

La folclórica estuvo al cuidado de su madre en sus últimos días y en 2021 tuvo que vivir la muerte por Covid-19 de su hermano Juan Carlos, que tenía 62 años. Fue especialmente duro para ella, ya que se lo tuvo que ocultar a su progenitora, que también falleció meses después. Dos pérdidas muy cercanas que marcaron a la intérprete de Salta la rana.

Los concursantes de Masterchef Celebrity 9.

“A mí no me gusta esto porque cada uno tiene sus problemas”, ha arrancado la artista con las lágrimas en los ojos. “Lo he pasado mal en muchas ocasiones, pero lo más duro que he vivido en mi vida ha sido no haberme podido despedir de mi hermano, eso no se me sale...”, se ha sincerado María del Monte mientras la presentadora del programa la abrazaba.

Por otro lado, también ha mencionado la otra espinita que le ha quedado clavada: “Haber tenido que desmontar la vida de mi madre”. A la sevillana se le han acumulado varias penas por las que llorar: “Tú superas un palito, superas dos, tres... Pero ya la paliza empieza a hacer mella”.

María del Monte y Bibiana, su madre, estaban muy unidas y ha declarado que sigue hablando con ella todos los días: “Yo he vivido por y para mi madre y creo que sigo viviendo. Hablo con ella todos los días. No hablo con ella por fuera, pero sí hablo por dentro”. De la misma manera que su compañero Parada, ha reivindicado la importancia de cuidar de las personas mayores y ha afirmado que hay que ponerles el foco tanto como a los pequeños.

Las pérdidas de José Manuel Parada

Desde las declaraciones de José Manuel Parada sobre los malos sueños que ha estado teniendo con Encarnita Polo, el plató de Ónega ha sido invadido por un aura melancólica. “No concilias el sueño. He soñado que estaba allí con ella y que venía alguien y la estrangulaba. Despertarse así es horrible”, ha narrado, horrorizado, el que fuera presentador de Cine de barrio.

Además, no ha sido la única pérdida reciente de Parada, que también ha hablado de la reciente muerte de su suegra: “No pude despedirme de ella. Las cosas del trabajo. Nos obliga a priorizar. Es muy duro recoger sus cosas de la residencia, sus recuerdos...”. El televisivo ha concluido recordando las duras palabras de la anciana: “Me decía: ‘Si me quieres, por favor busca un médico que me ponga una inyección, que no sufra más”.

Temas Relacionados

María del MonteJosé Manuel ParadaY ahora SonsolesAntena 3Sonsoles ÓnegaTelevisión EspañaEspaña NoticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Los Cuatro Fantásticos encabezan la lista de las películas más vistas Disney+ España

La plataforma de streaming de la empresa del ratón cuenta con una variada oferta para todos los gustos

Los Cuatro Fantásticos encabezan la

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex

Acciona aparta de sus funciones a los dos empleados investigados y niega el pago de comisiones irregulares en el ‘caso Koldo’

La constructora defiende la legalidad de sus operaciones, aparta a los investigados de sus funciones y reafirma su compromiso con la ética empresarial

Acciona aparta de sus funciones

Santoral: cuál es el santo de este 19 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: cuál es el santo

Efemérides del 19 de noviembre: cuáles son las celebraciones más importantes del miércoles

Hazañas, tragedias, cumpleaños y fallecimientos son los sucesos más relevantes que pasaron en esta fecha

Efemérides del 19 de noviembre:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fuencarral 94, el ‘piso franco’

Fuencarral 94, el ‘piso franco’ que la trama alquiló en el centro de Madrid para que Santos Cerdán negociara amaños de contratos con Acciona

Pedro Sánchez reacciona al último informe de la UCO sobre Santos Cerdán: “Es tiempo de Justicia”

La UCO afirma que Santos Cerdán intentó influir en Marruecos y Gabón para adjudicar obras a Acciona a cambio de mordidas

España financia con más de 800 millones de euros un nuevo paquete de ayudas para Ucrania

Santos Cerdán negoció con el PNV tres puestos para apoyar la moción de censura de 2018 y con Acciona otros enchufes en Transportes

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Acciona aparta de sus funciones a los dos empleados investigados y niega el pago de comisiones irregulares en el ‘caso Koldo’

El Gobierno licitará la gestión de las 40.000 viviendas que pertenecían a Sareb con un contrato de 55,3 millones de euros

Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de Navidad 2025: fechas de pago de cada entidad bancaria

El Gobierno blinda al inquilino: pacta con los socios prohibir el cobro del IBI y poner techo a los alquileres de temporada y habitaciones

DEPORTES

España - Turquía, en directo:

España - Turquía, en directo: La Roja busca su plaza en el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”

A qué hora y dónde ver el partido entre España y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026

El periodista Carlos de Andrés (TVE) anuncia su retirada: “Un par de temporadas y lo dejo. Yo nunca he tenido veranos”