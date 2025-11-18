María del Monte rompe a llorar al recordar a su madre y a su hermano en ‘Y ahora Sonsoles’: “La paliza empieza a hacer mella”

María del Monte en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

José Manuel Parada ha llorado en Y ahora Sonsoles la trágica muerte de su amiga Encarnita Polo. El colaborador tenía una relación cercana con la cantante, a la que un compañero de residencia presuntamente habría estrangulado. Parada ha asegurado a Sonsoles Ónega que tiene “pesadillas” desde la muerte de su amiga.

Al escuchar el testimonio del gallego, que también ha dado un emotivo discurso sobre el cuidado de los mayores y el tratamiento de la vejez en las familias, María del Monte, que estaba presente en el plató, no ha podido evitar emocionarse. La cantante se ha conmovido al recordar a su propia familia y ha estado al borde del llanto.

La folclórica estuvo al cuidado de su madre en sus últimos días y en 2021 tuvo que vivir la muerte por Covid-19 de su hermano Juan Carlos, que tenía 62 años. Fue especialmente duro para ella, ya que se lo tuvo que ocultar a su progenitora, que también falleció meses después. Dos pérdidas muy cercanas que marcaron a la intérprete de Salta la rana.

“A mí no me gusta esto porque cada uno tiene sus problemas”, ha arrancado la artista con las lágrimas en los ojos. “Lo he pasado mal en muchas ocasiones, pero lo más duro que he vivido en mi vida ha sido no haberme podido despedir de mi hermano, eso no se me sale...”, se ha sincerado María del Monte mientras la presentadora del programa la abrazaba.

Por otro lado, también ha mencionado la otra espinita que le ha quedado clavada: “Haber tenido que desmontar la vida de mi madre”. A la sevillana se le han acumulado varias penas por las que llorar: “Tú superas un palito, superas dos, tres... Pero ya la paliza empieza a hacer mella”.

María del Monte y Bibiana, su madre, estaban muy unidas y ha declarado que sigue hablando con ella todos los días: “Yo he vivido por y para mi madre y creo que sigo viviendo. Hablo con ella todos los días. No hablo con ella por fuera, pero sí hablo por dentro”. De la misma manera que su compañero Parada, ha reivindicado la importancia de cuidar de las personas mayores y ha afirmado que hay que ponerles el foco tanto como a los pequeños.

Las pérdidas de José Manuel Parada

Desde las declaraciones de José Manuel Parada sobre los malos sueños que ha estado teniendo con Encarnita Polo, el plató de Ónega ha sido invadido por un aura melancólica. “No concilias el sueño. He soñado que estaba allí con ella y que venía alguien y la estrangulaba. Despertarse así es horrible”, ha narrado, horrorizado, el que fuera presentador de Cine de barrio.

Además, no ha sido la única pérdida reciente de Parada, que también ha hablado de la reciente muerte de su suegra: “No pude despedirme de ella. Las cosas del trabajo. Nos obliga a priorizar. Es muy duro recoger sus cosas de la residencia, sus recuerdos...”. El televisivo ha concluido recordando las duras palabras de la anciana: “Me decía: ‘Si me quieres, por favor busca un médico que me ponga una inyección, que no sufra más”.