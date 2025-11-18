El papa León XIV habla por primera vez sobre la denuncia de acoso sexual contra el obispo de Cádiz: “Hay que permitir que la investigación vaya adelante”

El papa León XIV gesticula a la Universidad Pontificia Lateranense con motivo del inicio del curso académica, en Roma, el 14 de noviembre de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El papa León XIV se ha pronunciado por primera vez en el caso de Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, acusado por presuntos abusos sexuales contra un menor. Sus declaraciones llegan a escasas horas de la celebración de la 128º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), donde su máximo responsable, Luis Argüello, ha pedido que se respete la presunción de inocencia “para todos los ciudadanos, también para los miembros de la Iglesia”.

Por su parte, el pontífice ha declarado que “hay que permitir que siga la investigación” en el Vaticano antes de que se adopten medidas, subrayando que el procedimiento continúa según los protocolos estipulados y que Zornoza sostiene su inocencia. No obstante, “por el momento sí (sigue en su cargo), pero cada caso tiene una serie de protocolos que están claramente establecidos y él insiste en su inocencia”, explicó el papa a los medios tras salir de su residencia en Castel Gandolfo.

“Habrá consecuencias”

Aunque los cargos contra el obispo llevan bastantes meses siendo estudiados y su caso haya prescrito en el ámbito judicial civil, El papa León XIV ha asegurado: “Se ha abierto una investigación y hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias”, afirma según la información de La SER. Así lo señalaba también Argüello durante la asamblea episcopal de esta tarde, donde ha afirmado que en la situación de que la denuncia tome “fuerza para seguir adelante”, se llevará a cabo “un procedimiento jurídico canónico”.

El líder de la Iglesia ha remarcado la importancia de que “las víctimas de abusos encuentren siempre un lugar donde puedan hablar de sus casos”. Aun así, insiste en la necesidad de “respetar los procesos que requieren tiempo” para “seguir los pasos de la Justicia de la Iglesia”.

Su posicionamiento llega 24 horas después del encuentro que tuvo el Pontífice con los nueve obispos de la CEE. En dicha reunión señalaron que la decisión definitiva sobre la renuncia de Zornoza compete exclusivamente a la Santa Sede, pese a que fue presentada hace más de un año tras su jubilación, y que hasta el momento se encuentra sin resolución. Asimismo, el presidente de la entidad religiosa afirmaba en ese momento que el papa estaba al tanto del caso y que existía la posibilidad de que se aceptara su dimisión próximamente, aunque no se especificó una fecha concreta.

Rafael Zornoza se encuentra investigado desde hace cuatro meses por el dicasterio de la Doctrina de la Fe debido a presuntos abusos cometidos en la década de 1990 durante su labor como sacerdote en Getafe (Madrid). Hace quince meses, el prelado presentó su renuncia tras alcanzar la edad de jubilación estipulada para los obispos, aunque el Vaticano aún no la ha aprobado -ni siquiera al salir a la luz las acusaciones por abuso sexual-.

Bishop Rafael Zornoza speaks during a mass, in Cadiz, Spain in this screengrab taken from an undated handout video. FORTA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. SPAIN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SPAIN

El seminario donde ejercía función se transformó en un lugar donde Zornoza tenía amplias atribuciones. Allí han surgido los nombres de otros dos sacerdotes, José María Carrascosa y Alberto Arrastia Cebrián, señalados por casos de pederastia. En esa etapa, según la CEE, Zornoza se dedicó a la pastoral juvenil, impulsó proyectos de formación para jóvenes y promovió actividades recreativas. Además de conertirse en el vfundador de la Asociación Juvenil Llambrión y la Escuela de Tiempo Libre Semites.

Tras la revelación del caso de mano de El País, y a pesar de que la diócesis señala tales acusaciones como “falsas” en un comunicado, Zornoza suspendió su agenda para colaborar con el “esclarecimiento de los hechos” y para iniciar tratamiento contra “un cáncer agresivo”. Desde entonces, el obispo abandonó poco después la residencia sacerdotal en la que permaneció durante más de catorce años, trasladándose posteriormente a Madrid, dejando a la diócesis de Cádiz sin un representante en funciones.