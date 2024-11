Mario Vaquerizo recibe el alta hospitalaria tras diez días ingresado: la importante secuela que le ha dejado su aparatosa caída

Mario Vaquerizo recibe el alta hospitalaria (Instagram / @mariovaquerizooficial)

Después de diez días recibiendo asistencia médica en el Hospital Ramón y Cajal, Mario Vaquerizo ha recibido el alta hospitalaria. La pareja de Alaska sufrió una aparatosa caída el pasado 19 de octubre, por la que tuvo que ser ingresado en dos ocasiones. “Afortunadamente estoy mejor. Estoy ya por fin en casa, aunque sigo en estado de observación”, ha asegurado el artista a los micrófonos de Europa Press.

Fue durante su concierto en el Festival Horteralia, celebrado en la provincia de Cáceres, cuando el vocalista de Nancys Rubias tropezó al bajarse de la plataforma giratoria del show y cayó al suelo, que estaba a una distancia de casi dos metros de altura. Las consecuencias que le produjo este desafortunado revés le dejó delicadas secuelas en su cuerpo, entre ellas varias contusiones y dos vértebras rotas.

Las imágenes de su impactante accidente se viralizaron en redes sociales, provocando una gran preocupación entre sus seguidores. Tras realizarse las pruebas pertinentes en el Hospital Universitario de Cáceres, el artista recibió el alta hospitalaria para seguir su recuperación en Madrid junto Alaska. Sin embargo, tras tres días en su domicilio, volvió a ser hospitalizado, esta vez en un centro médico de la capital, debido a los fuertes dolores que padecía.

Mario Vaquerizo sufre una aparatosa caída (Captura extraída de TikTok)

Mario Vaquerizo paraliza su agenda

El también humorista madrileño ha cazado por los periodistas de Europa Press justo cuando se disponía a entrar en su domicilio tras haber sido dado de alta. Con buen semblante y haciendo gala de su gran carisma, Mario Vaquerizo no dudó en ofrecer nuevos detalles sobre su estado de salud. “Me tienen que hacer varias pruebas más. La recuperación va a ser muy tranquila”, ha asegurado el cantante, poco antes de desvelar que hará un parón en su agenda laboral.

“Voy a dejar de trabajar durante un par de meses. Me dedicaré a hacer cosas muy puntuales que me permitan un poco esta nueva situación, que es tener mucho reposo y recuperar la vista”, ha manifestado el marido de Alaska, poniendo el foco de atención en sus problemas de visión. “Me ha dicho la oftalmóloga que es cuestión de tiempo. Según sea el paciente, este reacciona de una forma u otra”, ha continuado detallando, eso sí, sin perder la esperanza: “Yo soy muy pesado. Y como todo lo que pretendo y he buscado en la vida lo he logrado, voy a conseguir volver a ver con nitidez”.

Mario Vaquerizo ha recibido el alta hospitalaria (Europa Press)

“Doy gracias a Dios porque estoy aquí y podría no haber estado. La caída podría haber sido mortal o me podría haber quedado en una silla de ruedas”, ha manifestado Vaquerizo, haciendo hincapié en la gravedad de su accidente. “Vuelvo la semana que viene al médico”, ha dicho, dejando entrever que continuará con las revisiones médicas. El artista también destacó las numerosas muestras de cariño que ha recibido estos días por parte de sus seguidores: “Me he dado cuenta de que todo el mundo me quiere. Se los agradezco. No sabía que era tan importante”.

Mario Vaquerizo también ha posteado una publicación en sus redes sociales, donde ha ido detallando cómo ha sido hacer frente a este duro capítulo. “Gracias a todos los profesionales del Ramón y Cajal de Madrid por convertir un hospital en un paraíso. Algo que no es nada fácil. Ahora reposo, más revisiones y paciencia”, ha afirmado junto a una imagen en la que se le puede ver aún con el collarín cervical puesto en su cuello.

¿Qué enfermedad padece Mario Vaquerizo?

Si hay una persona que conoce bien a Mario Vaquerizo es Alaska, quien ha sido su gran soporte en estos días tan difíciles. La cantante ha entrado en más detalles sobre la afección que padece su marido tras su caída de los escenarios. La artista ha detallado que el vocalista padece “una cosa complicadísima que se llama retinopatía de Purtscher, que ocurre cuando te das un golpazo, por ejemplo, y queda un poco dañada toda la zona. Lo que falta por saber es, de esos daños, cuánto es 100% recuperable y de cuánto igual le queda algo ahí”.

Alarka y Mario Vaquerizo en una imagen de archivo (Europa Press)

¿Qué es la retinopatía de Purtscher? Es una patología que se ha asociado a traumatismos craneoencefálicos, así como con infecciones. Su aparición se debe a fenómenos isquémicos, es decir, provocados por un coágulo, concretamente en el polo posterior retiniano. El hecho de que se formen este tipo de coágulos suele provocar una disminución de la agudeza visual y alteraciones del campo visual debido a que se producen infartos en el tejido ocular.

Como se trata de un fenómeno poco frecuente, no cuenta con un tratamiento específico. Actualmente, se trata con corticosteroides para reducir la inflamación y mejorar la perfusión retiniana. Y, en este proceso, es sumamente importante tener paciencia, como bien reiteraba el propio artista a los micrófonos de Europa Press.