Las polémicas de las Nancys Rubias: desde llevar una camiseta con el lema franquista a exigir 130 bebidas en su camerino

Marta Vaquerizo, Juan Pedro del Moral, Mario Vaquerizo y Miguel Balanzategui del grupo musical 'Nancys Rubias' posan tras una entrevista para Europa Press, a 29 de junio de 2023. (Europa Press)

“Me da igual, me encanta”, durante un verano (el de 2013) sólo se escuchaba esta canción que pertenece a las Nancys Rubias. Este grupo formado por Mario Vaquerizo, Miguel Balanzategui, Juan Pedro del Moral y Marta Vaquerizo, es uno de los más extravagantes, alternativos y peculiares de la industria musical española. Una banda que llamó la atención del público por su puesta en escena y sus peculiares looks. Esta noche acuden a El Hormiguero de Pablo Motos para hacer un repaso de su trayectoria, charlar sobre sus próximos proyectos y presentar su último single Reset.

Dónde nacieron las Nancys Rubias

Las enemigas de las Barbies nacieron en la Morocco de Madrid en 2004, sin ninguna expectativa de futuro. Desde un primer momento, tenían claro que sólo iba a ser una actuación de risas entre amigos. Lo que no esperaban es que el público las fuera a acoger tan bien, por ello decidieron continuar con esta aventura.

Una gran parte de su éxito se debe a la aparición en el reality Alaska y Mario de MTV. Durante su emisión, la audiencia pudo conocer más a sus integrantes y ver cómo era la relación que mantenían entre todos. Asimismo, pudieron ver cómo se grababa una de sus canciones más famosas, Me encanta, todo un éxito en 2013. Sin embargo, a lo largo de estos 21 años, han protagonizado más de una polémica que ha puesto en jaque su carrera.

Las polémicas de las Nancys Rubias

Las críticas por la camiseta de Juan Pedro

En julio de 2023, las redes sociales ardían después de que Mario Vaquerizo publicara un vídeo en Instagram junto a otro de los miembros del grupo, Juan Pedro, que llevaba una camiseta del Valle de los Caídos y el lema franquista ‘Una, Grande y Libre’.

Ya el mes anterior, el marido de Alaska había estado en el centro de todas las críticas por lucir una camiseta de la Legión española. El cantante llegó a hablar en un programa de televisión sobre este tema: “Yo no me tengo que justificar ante nada ni nadie porque no considero que haya hecho nada malo. Lo mismo que me he puesto otros años una camiseta que pone ‘maricón’, me puedo poner también la camiseta del Cristo del Rey de la Muerte porque me gusta mucho estéticamente hablando".

La vida familiar de Mario Vaquerizo y Alaska: su hermana Marta Vaquerizo, sin hijos y la herencia cultural de América Jova Godoy y Manuel Gara López.

Sus exigencias en los camerinos

En agosto de este mismo año, la banda volvía a acaparar todos los titulares, esta vez por sus peticiones en los camerinos. Tal y como desveló el periodista Dani Domínguez, los músicos exigieron para cinco personas: 20 botellas de agua (Solán de Cabras), 80 cervezas (50 Mahou 5 estrellas y 30 Mahou clásica), un tequila reposado (José Cuervo, Don Julio) y 30 refrescos.

Además de la comida que debía estar lista una hora y media antes del inicio de la actuación: 1,5 kg de fruta variada y preparada, una tortilla de patata casera con el aviso de que no aceptarían una “comprada envasada, 20 sándwiches variados tipo ”Rodilla“, dos tablas de jamón ibérico, lomo ibérico y tabla de quesos; y chocolatinas variadas y frutos secos. 30 minutos antes de finalizar la actuación también debían tener a su disposición hamburguesas, pizzas o bocadillos “suficientes para siete personas”.

Captura de pantalla de la publicación de Dani Domínguez. (X)

Un escándalo valorado en 30.250 euros

La contratación de las Nancys Rubias y Fangoria para el Carnaval de Cádiz 2025 ha desatado una polémica debido al coste total de los conciertos, que asciende a 130.000 euros. El debate se ha centrado en el uso de fondos públicos y en quiénes se benefician de ellos. La ciudadanía ha señalado al Ayuntamiento gaditano por destinar esta suma a los espectáculos: Fangoria percibirá casi 96.800 euros, mientras que las Nancys Rubias 30.250 euros.