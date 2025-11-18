España

Amazon rebaja a la mitad esta colección de maletas Samsonite a las puertas del Black Friday: precios desde 115 euros

Una serie de maletas de una de las firmas de referencia en el mercado está disponible en la plataforma electrónica con descuentos del 50%

Guardar
Elegir una buena maleta en
Elegir una buena maleta en términos de calidad y seguridad es un aspecto clave a la hora de afrontar un viaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores quebraderos de cabeza a la hora de viajar los genera, sin duda, la maleta. Es un básico y un elemento imprescindible para cualquier viajero, pero en muchas ocasiones nos cuesta más de una duda y unas cuantas horas de tiempo antes de salir de casa: desde el tamaño y las exigencias de las aerolíneas, hasta la seguridad y, por supuesto, lo que llevaremos dentro.

Más allá del diseño, disponer de una buena maleta puede ser diferencial en lo que a seguridad y calidad de los materiales se refiere. Y aquí Samsonite destaca como una de las referencias absolutas en el mercado. A las puertas del Black Friday, muchos de sus modelos, que a menudo se venden a precios elevados, se encuentran rebajados en Amazon [prueba GRATIS Amazon Prime] , con descuentos que alcanza hasta el 50%.

Estas son algunas de las maletas de Samsonite que se puede comprar en oferta en la plataforma electrónica.

Maletas de cabina y otros tamaños Samsonite Intuo: 49% de descuento

Una de las colecciones de Samsonite rebajadas en Amazon es la Intuo, que destaca por su diseño moderno y funcional. Estas maletas extendibles, cuyo interior tiene un divisor fijo con dos bolsillos con cremallera y correas ajustables, están fabricadas en policarbonato texturizado, un material ligero y duradero que resiste golpes y rayones durante el viaje.

Actualmente, el modelo específico para la cabina de los aviones tiene un descuento del 49% en Amazon y se puede comprar por 116 euros (su precio original es 230 euros). Esta maleta, la Spinner S, tiene unas medidas de 40 x 20 x 55 cm, que se encuentran dentro de las especificaciones de todas las aerolíneas.

Compra aquí la maleta de cabina Intuo de Samsonite por 116,49 euros

Además de maletas para cabina, la colección Intuo, cuyas maletas incorporan ruedas dobles giratorias que permiten moverlas sin esfuerzo, un cierre TSA para mayor seguridad y separadores en su interior, cuenta con diferentes piezas de mayor tamaño, perfectas para viajes más largos.

Aquí, por ejemplo, entran en juego los dos modelos intermedios de la colección: la Spinner M, con unas dimensiones de 48 x 28 x 69 cm y a la venta por 125,69 euros, con un descuento del 49% sobre su precio original (250 euros), y la Spinner L, algo más grande que la mediana: 52 x 31 x 75 cm. Este modelo, también rebajado a la mitad, cuesta 136,49 euros. Ambas maletas están pensadas para viajes que vayan más allá de una escapada de varios días y se extiendan más de una semana.

Compra aquí la maleta Intuo mediana de Samsonite por 125,69 €
Compra aquí la maleta Intuo grande de Samsonite por 136,49 €

Si estos modelos se te quedan pequeños, existe todavía otro más grande: la Spinner XL, la pieza de mayor tamaño de la colección, con unas medidas de 54 x 33 x 81 cm y una capacidad de hasta 82 litros. Como el resto de maletas de Intuo, está rebajada a la mitad, por lo que su precio pasa de 290 euros a 147,79 euros.

Compra aquí la maleta Intuo extragrande de Samsonite por 147,79 €

A las puertas del Black Friday, esta promoción de Amazon trae una colección de gama alta de maletas de todos los tamaños a un precio irresistible. Los descuentos se mantendrán hasta el 1 de diciembre.

Cómo elegir una buena maleta

La elección de una maleta adecuada resulta esencial para garantizar un viaje cómodo y evitar inconvenientes. El tipo de equipaje ideal varía según la duración del trayecto, el medio de transporte y las preferencias individuales. Estos son los aspectos más relevantes;

  • El tamaño y la capacidad determinan si una maleta de cabina basta para viajes breves o si se requiere una opción grande para estancias prolongadas.
  • El material influye: las maletas rígidas proporcionan mayor protección frente a impactos, mientras que las blandas destacan por su flexibilidad y la presencia de bolsillos externos.
  • El peso del equipaje es otro factor a tener en cuenta, ya que una maleta ligera ayuda a cumplir con las restricciones de las aerolíneas y facilita el traslado.
  • En cuanto al sistema de transporte, las maletas con cuatro ruedas ofrecen mejor maniobrabilidad, mientras que las de dos ruedas pueden adaptarse mejor a superficies irregulares.
  • La seguridad se refuerza con cierres robustos y candados integrados, lo que protege las pertenencias frente a posibles robos.

¿Qué tamaño debe de tener una maleta de cabina para evitar sanciones?

Las dimensiones permitidas para las maletas de cabina varían según la aerolínea, pero la medida estándar más aceptada es de 55 cm de alto, 40 cm de ancho y 20 o 25 cm de fondo, incluyendo ruedas, asas y bolsillos exteriores.

Algunas aerolíneas permiten tamaños ligeramente diferentes, por lo que siempre se aconseja revisar las políticas específicas antes de viajar. Además de las medidas, muchas compañías establecen un peso máximo para el equipaje de mano, habitualmente entre 7 y 10 kilos.

*Cada vez que compras a través de cualquiera de los enlaces añadidos en este artículo, INFOBAE recibe una comisión

Temas Relacionados

MaletasViajesViajes VeranoViajes InviernoEquipajeProductosProductos EspañaComprasSamsoniteAmazonEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ferran Adrià, chef con tres estrellas michelín: “Trabajé durante 25 años, 16 horas al día y 330 días al año”

El catalán es un referente de la gastronomía internacional gracias, en parte, al trabajo que realizó en el restaurante El Bulli, por lo que destaca la importancia del sacrificio y el trabajo duro para alcanzar el éxito

Ferran Adrià, chef con tres

El precio de la luz en España para este miércoles

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio de la luz

Un hombre con cáncer se casa con su prometida desde los cuidados paliativos del hospital: “Deberíamos haberlo hecho hace años”

El empeoramiento de la salud de Karl aceleró los planes de la pareja, que debía casarse el próximo 22 de noviembre

Un hombre con cáncer se

Ángela Fernández, psicóloga, sobre cómo nos tomamos lo que la gente nos dice: “La forma en la que los demás actúan habla más de ellos que de ti”

La experta en salud mental destaca que el impacto emocional que nos generan los comentarios ajenos no depende de nosotros, pero sí en cierta manera cómo actuamos ante ellos

Ángela Fernández, psicóloga, sobre cómo

Una mujer tuvo quintillizos en un parto que movilizó a 25 personas: un caso que se da en uno de cada 50 millones de embarazos

Los cinco bebés nacieron en la semana 28, lo que obligó a activar los protocolos estrictos y disponer de recursos especializados

Una mujer tuvo quintillizos en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Javier Aureliano García,

Quién es Javier Aureliano García, el presidente de la diputación de Almería del PP detenido por la UCO

Acuerdo express en la Comunidad Valenciana: el PP registra la candidatura de Pérez Llorca mientras apura negociaciones con Vox sobre el programa

Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano: “Me comunicó que creía que debía dejar el cargo y estoy de acuerdo”

Zelenski visita el Congreso en su llegada a España: se reunirá este martes con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez

Anulan la causa por denuncia falsa contra un hombre que denunció a su tía enfermera por haber accedido a su historial clínico sin su permiso

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz en España para este miércoles

El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de más de 200.000 millones para los Presupuestos tras un aumento del 8,5%

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

El precio de la luz en España para este martes

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de noviembre

DEPORTES

El periodista Carlos de Andrés

El periodista Carlos de Andrés (TVE) anuncia su retirada: “Un par de temporadas y lo dejo. Yo nunca he tenido veranos”

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”