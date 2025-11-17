Un cazador mata de un disparo a otro en Cervera (Lleida) al dispararse su escopeta mientras la manipulaba

Un cazador ha matado a otro de un disparo este lunes en un coto de caza entre Cervera y Les Oluges (Lleida), según los Mossos d’Esquadra, que han detenido al presunto culpable, ha informado la agencia EFE.
La policía catalana ha abierto una investigación por homicidio imprudente. La hipótesis en la que está trabajando es que la muerte ha sido un accidente de caza.
Según los Mossos, el suceso se ha producido sobre las 10 horas, cuando el cazador estaba manipulando su escopeta y se le ha disparado.
Según ha avanzado la agencia Europa Press, los hechos han sucedido en una zona boscosa del municipio este lunes por la mañana.
