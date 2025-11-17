España

Suiza busca 85.000 trabajadores y ofrece salarios de 3.500 a 6.500 euros al mes: estos son los oficios que están contratando

El país alpino busca reforzar sectores clave como la sanidad, el turismo, la hostelería, la tecnología y la ingeniería

Guardar
Suiza busca cubrir vacantes en
Suiza busca cubrir vacantes en sectores clave como la hostelería, la tecnología, la restauración y la medicina. / Freepick

Suiza ha iniciado un proceso de captación de talento internacional para cubrir una carencia de personal cualificado que se mantiene desde 2020. El país ha fijado como objetivo la contratación de 85.000 trabajadores extranjeros, ofreciendo salarios que oscilan entre 3.500 y 6.500 euros mensuales, en función del puesto y la experiencia. Esta estrategia responde a la necesidad de reforzar sectores clave como la sanidad, el turismo, la hostelería, la tecnología y la ingeniería, según ha informado el medio suizo Marie France.

Las autoridades suizas han advertido de que la llegada de refugiados procedentes de la guerra entre Rusia y Ucrania no será suficiente para cubrir el déficit actual de profesionales, que se sitúa en 85.000 personas y podría alcanzar los 365.000 antes de que finalice el año. El país ha puesto el foco en hospitales y clínicas, así como en el sector de la restauración y la hostelería, sin dejar de lado los despachos de ingeniería y las empresas tecnológicas. Un dato ilustrativo de la presión existente es que uno de cada cuatro médicos en Suiza supera los 60 años, lo que incrementa la urgencia de incorporar nuevos profesionales.

El mercado laboral suizo se muestra abierto tanto a perfiles con experiencia como a recién titulados, y la demanda abarca desde puestos altamente cualificados hasta empleos de ejecución. Así, se buscan desde cirujanos y técnicos sanitarios hasta personal de sala en restaurantes, conductores y especialistas en informática. El avance de las tecnologías digitales ha impulsado especialmente la necesidad de expertos en el ámbito tecnológico. Las empresas suizas requieren refuerzos operativos que puedan incorporarse con rapidez, y las oportunidades se extienden a todo el territorio nacional.

Cómo acceder al mercado laboral suizo

La vía más directa para optar a un empleo en Suiza consiste en presentar la candidatura a través de agencias de contratación suizas, como Adecco, que facilitan la búsqueda de puestos adaptados al perfil de cada candidato. Otra opción es trabajar en Suiza y residir en Francia, bajo el régimen de trabajador transfronterizo. Este marco, sustentado en acuerdos bilaterales, exige la obtención del permiso G y contempla normativas específicas en materia de seguro médico, prestaciones familiares, jubilación y desempleo.

En el ámbito fiscal, la tributación varía según el cantón y el tiempo de residencia en cada país, aunque, en términos generales, los impuestos suizos resultan inferiores a los franceses, lo que, unido al salario suizo y al coste de vida francés, supone una ventaja adicional para quienes optan por esta modalidad, según ha detallado Marie France.

Para aumentar las posibilidades de éxito en el proceso de selección, es recomendable cumplir ciertos requisitos previos. El dominio del alemán, el italiano o el suizo alemán puede ser imprescindible dependiendo de la región de destino. Además, es fundamental familiarizarse con las costumbres locales, ya que los empleadores suizos valoran especialmente la puntualidad, la precisión y la autonomía. La homologación de títulos franceses puede requerir trámites de diversa complejidad, y se espera de los candidatos una actitud abierta, capacidad de adaptación y disposición para integrarse en el entorno profesional suizo.

Cuánto se gana en el mundo de la hostelería en Suiza

El medio Marie France ha subrayado que la demanda de personal en Suiza abarca tanto a profesionales experimentados como a jóvenes recién graduados, y que las perspectivas de empleo se mantienen abiertas en todo el país.

Temas Relacionados

Trabajadores sanitariosHostelería EspañaViajesMercadosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuanta agua hay en los embalses de España este 17 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Cuanta agua hay en los

Alfredo Alonso, veterinario: “Esto es lo que puedes hacer para que tu gato beba más agua y evitar los problemas renales”

El uso de unos materiales sobre otros, evitar el agua estancada o asegurarse de un espacio óptimo para que puedan beber correctamente es fundamental, según el doctor, para evitar molestias de salud en los felinos

Alfredo Alonso, veterinario: “Esto es

Un español que vive en Australia descifra las claves para ganar más en el país del Pacífico: dos tipos de contratos y viviendas asequibles

El creador de contenido explica en su canal de TikTok cómo es su experiencia diaria en el mundo laboral a 15.000 kilómetros de España

Un español que vive en

¿Participaron españoles en los ‘safaris humanos’ de Sarajevo? La investigación del escritor italiano Ezio Gavazzeni apunta a “españoles influyentes”

El macabro negocio por el que se llegaba a pagar 120.000 euros ha despertado el interés de Sumar por esclarecer la implicación de ciudadanos españoles en las cacerías

¿Participaron españoles en los ‘safaris

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 17 de noviembre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Actualización del tipo de cambio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena el desahucio

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

Un fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados: las claves para entender un juicio sin precedentes en España y a la espera de sentencia

Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski se reúnen este martes: la búsqueda de más apoyo aéreo y una posible visita al ‘Guernica’

ECONOMÍA

Actualización del tipo de cambio

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 17 de noviembre

El relevo generacional, principal problema para la subsistencia agraria: “Si no hay dinero para adquirir una vivienda, cómo van a comprar un terreno agrícola”

Los jóvenes españoles ganan cada vez menos: el sueldo de los menores de 25 años se reduce por primera vez en una década

“Hemos llegado a ver cortes de suministros y pegamento en las cerraduras”: el acoso inmobiliario crece sin freno en España

El precio de la luz en España para este lunes

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro