El propietario de una empresa en Italia lleva a todos los empleados y sus familias de crucero: “Han alcanzado todos los objetivos”

Imagen de archivo de un crucero por el Mediterráneo.

Hay empresas que dan una paleta de jamón a los empleados cuando llega la Navidad, otras que dan bonos como incentivo para los mejores trabajadores, y muchas más que no dan absolutamente nada... y luego está el caso de esta compañía italiana que se acaba de hacer viral en internet por su generosidad.

Su nombre es Festucci, se dedica a fabricar puertas, ventanas, sistemas de oscurecimiento y mobiliario a medida, y tiene su sede en Guidonia, un municipio muy cercano a Roma. Y la noticia es que cerca de sesenta personas, entre empleados y familiares de esta empresa, se preparan para embarcarse en una travesía poco habitual: un crucero que los llevará desde Génova a Marsella y Barcelona como reconocimiento a los objetivos alcanzados por la compañía especializada en muebles y carpintería. El viaje, costeado íntegramente por la dirección, será posible gracias a un autobús gran turismo que saldrá del propio estacionamiento de la fábrica el próximo 21 de noviembre, según se ha comunicado internamente y ha revelado el medio italiano Il Messaggero.

Como consecuencia, según este diario, el “clima de entusiasmo” domina en las instalaciones de la firma, fundada hace 60 años por Carlo Festucci y actualmente liderada por su heredero, Fabrizio Festucci. La magnitud del incentivo ha sorprendido a quienes llevan décadas en la plantilla, además de a los recién ingresados. Luca Ceccarelli, empleado técnico y vicealcalde de Vallinfreda, lo resumió así en el medio italiano: “Hacemos convivencias, pero un viaje así es la primera vez que ocurre en 30 años que trabajo en esta sociedad”.

La longevidad del vínculo laboral en la firma es motivo de orgullo para varios integrantes de la plantilla. Stefano Bianchi reflexionó sobre el paso del tiempo y los retos afrontados con su familia: “Soy empleado en esta sociedad desde hace casi 40 años junto a mi padre, que hoy lamentablemente ya no está; hemos enfrentado muchas batallas por toda Italia, y hoy encaramos nuevos desafíos cada vez más complejos en un mundo del trabajo siempre en evolución con nuevas técnicas y materiales”.

“Supe que había elegido bien”

La actitud positiva no se limita a los históricos. Ludovica, la secretaria más joven de la empresa, expresó su entusiasmo por la oportunidad: “Trabajo de secretaria en esta empresa desde hace unos tres años, tengo 21 años, y encontré de inmediato un ambiente profesional, con excelentes compañeros de trabajo”. Para otros, como Angelo, el viaje representa la confirmación de haber tomado una decisión acertada al sumarse a Festucci: “Llevo 25 años aquí, después de otra experiencia siempre en el sector de la carpintería. Al trasladarme a esta realidad, tuve inmediatamente la certeza de haber elegido bien, nuevos retos laborales, nuevos escenarios, muchos trabajos de alto prestigio, ahora no veo la hora de conocer Marsella y Barcelona, pero esta vez de vacaciones”.

Tampoco faltan voces de empleados que resaltan el compromiso constante de la empresa con la formación y el bienestar. Según Federico, otro de los trabajadores entrevistados por Il Messaggero, “hace 15 años que trabajo en esta empresa, encontré de inmediato un ambiente profesional con empleadores serios y atentos a cada necesidad personal, y estas vacaciones-premio inesperadas son la confirmación de la seriedad y bondad de la empresa. En estos años he aumentado mi profesionalidad a través de cursos de perfeccionamiento para el manejo de nuevas máquinas que la empresa cada año ha puesto en marcha”.