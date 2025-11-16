España

El propietario de una empresa en Italia lleva a todos los empleados y sus familias de crucero: “Han alcanzado todos los objetivos”

El viaje los llevará desde Génova a Marsella y Barcelona

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un crucero por el Mediterráneo. (Costa Kreuzfahrten/dpa)

Hay empresas que dan una paleta de jamón a los empleados cuando llega la Navidad, otras que dan bonos como incentivo para los mejores trabajadores, y muchas más que no dan absolutamente nada... y luego está el caso de esta compañía italiana que se acaba de hacer viral en internet por su generosidad.

Su nombre es Festucci, se dedica a fabricar puertas, ventanas, sistemas de oscurecimiento y mobiliario a medida, y tiene su sede en Guidonia, un municipio muy cercano a Roma. Y la noticia es que cerca de sesenta personas, entre empleados y familiares de esta empresa, se preparan para embarcarse en una travesía poco habitual: un crucero que los llevará desde Génova a Marsella y Barcelona como reconocimiento a los objetivos alcanzados por la compañía especializada en muebles y carpintería. El viaje, costeado íntegramente por la dirección, será posible gracias a un autobús gran turismo que saldrá del propio estacionamiento de la fábrica el próximo 21 de noviembre, según se ha comunicado internamente y ha revelado el medio italiano Il Messaggero.

Como consecuencia, según este diario, el “clima de entusiasmo” domina en las instalaciones de la firma, fundada hace 60 años por Carlo Festucci y actualmente liderada por su heredero, Fabrizio Festucci. La magnitud del incentivo ha sorprendido a quienes llevan décadas en la plantilla, además de a los recién ingresados. Luca Ceccarelli, empleado técnico y vicealcalde de Vallinfreda, lo resumió así en el medio italiano: “Hacemos convivencias, pero un viaje así es la primera vez que ocurre en 30 años que trabajo en esta sociedad”.

La longevidad del vínculo laboral en la firma es motivo de orgullo para varios integrantes de la plantilla. Stefano Bianchi reflexionó sobre el paso del tiempo y los retos afrontados con su familia: “Soy empleado en esta sociedad desde hace casi 40 años junto a mi padre, que hoy lamentablemente ya no está; hemos enfrentado muchas batallas por toda Italia, y hoy encaramos nuevos desafíos cada vez más complejos en un mundo del trabajo siempre en evolución con nuevas técnicas y materiales”.

Imágenes del crucero y declaraciones de los familiares de las personas retenidas con visados falsos (EFE)

“Supe que había elegido bien”

La actitud positiva no se limita a los históricos. Ludovica, la secretaria más joven de la empresa, expresó su entusiasmo por la oportunidad: “Trabajo de secretaria en esta empresa desde hace unos tres años, tengo 21 años, y encontré de inmediato un ambiente profesional, con excelentes compañeros de trabajo”. Para otros, como Angelo, el viaje representa la confirmación de haber tomado una decisión acertada al sumarse a Festucci: “Llevo 25 años aquí, después de otra experiencia siempre en el sector de la carpintería. Al trasladarme a esta realidad, tuve inmediatamente la certeza de haber elegido bien, nuevos retos laborales, nuevos escenarios, muchos trabajos de alto prestigio, ahora no veo la hora de conocer Marsella y Barcelona, pero esta vez de vacaciones”.

Tampoco faltan voces de empleados que resaltan el compromiso constante de la empresa con la formación y el bienestar. Según Federico, otro de los trabajadores entrevistados por Il Messaggero, “hace 15 años que trabajo en esta empresa, encontré de inmediato un ambiente profesional con empleadores serios y atentos a cada necesidad personal, y estas vacaciones-premio inesperadas son la confirmación de la seriedad y bondad de la empresa. En estos años he aumentado mi profesionalidad a través de cursos de perfeccionamiento para el manejo de nuevas máquinas que la empresa cada año ha puesto en marcha”.

Temas Relacionados

ItaliaEmpleoEmpresas EspañaCrucerosViajes y TurismoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Madrid reafirma su negativa al registro de objetores al aborto: “¿Para qué quieres una lista de médicos?"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a calificar de “lista negra” el registro de objetores al aborto que exige la ley, pese a haberlo creado para la eutanasia

Madrid reafirma su negativa al

Feijóo asegura que la central nuclear de Almaraz “no se va a cerrar” y tilda de “traición” a Extremadura no impedir el cese de su actividad

El líder del PP, en un acto en Lobón junto a María Guardiola, acusa además al PSOE y a sus socios de actuar contra los intereses de la comunidad extremeña

Feijóo asegura que la central

Esta es la diferencia entre atención y concentración, según un psicólogo: “La atención es involuntaria e inconsciente”

Rafael Guerrero explica que la atención es automática, mientras que la concentración requiere esfuerzo consciente y aprendizaje

Esta es la diferencia entre

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del

Cuánto dinero tienes que ahorrar para afrontar imprevistos: así se calcula tu fondo de emergencia

La cantidad que conviene apartar para asegurar la estabilidad económica dependerá de los gastos mensuales y los ingresos netos

Cuánto dinero tienes que ahorrar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura que la central

Feijóo asegura que la central nuclear de Almaraz “no se va a cerrar” y tilda de “traición” a Extremadura no impedir el cese de su actividad

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Multa de 270 euros para un hombre que fue pillado mientras realizaba un “acto de naturaleza sexual” con una vaca preñada en Galicia

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Cuánto dinero tienes que ahorrar para afrontar imprevistos: así se calcula tu fondo de emergencia

La renovación del alquiler encara la mayor subida del año: el índice para la actualización de los contratos alcanza el 2,25%

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 noviembre

DEPORTES

Un piloto colombiano habla sobre

Un piloto colombiano habla sobre el futuro de Fernando Alonso: “No se le puede descartar de la lucha por el título en 2026”

Islam Makhachev se convierte en doble campeón de la UFC y Topuria le manda un mensaje: “Cada día estoy más seguro de que te pondría a dormir”

A qué hora y dónde ver la final de las ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial