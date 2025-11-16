Cuánto dinero tienes que ahorrar para afrontar imprevistos: así se calcula tu fondo de emergencia

Un hombre calcula cuánto dinero debe ahorrar para su fondo de emergencia (Canva)

Ante la incertidumbre que caracteriza el día a día, contar con un fondo de emergencia es esencial para una economía familiar o personal sólida. Desde Idealista explican cuáles son los métodos recomendados para calcular la cantidad que conviene ahorrar y por qué es fundamental distinguir entre el dinero necesario para imprevistos y aquel que puede buscar mayor rentabilidad.

Según la plataforma inmobiliaria, existen dos formas principales para determinar cuánto dinero hay que guardar como colchón ante situaciones inesperadas. Por un lado, se aconseja mantener una reserva equivalente al menos entre tres y seis meses de los gastos mensuales habituales. Esta suma debe incluir todos los compromisos recurrentes como el alquiler o hipoteca, alimentación, suministros, transporte y seguros. De este modo, para una persona cuyos gastos cada mes ascienden a 1.500 euros, el fondo de seguridad recomendado oscilaría entre 4.500 y 9.000 euros.

Otra alternativa consiste en ahorrar entre tres y seis meses de los ingresos mensuales netos. Aunque este método exige un esfuerzo de ahorro mayor, ofrece una protección más eficiente frente a emergencias prolongadas, como podría ser una pérdida de empleo o una enfermedad inesperada. Utilizando el mismo ejemplo, quien percibe un sueldo de 2.000 euros netos debería acumular entre 6.000 y 12.000 euros en su cuenta destinada a imprevistos.

El importe final, de acuerdo con estas indicaciones, corresponderá al mínimo recomendado para afrontar situaciones adversas sin necesidad de solicitar préstamos.

Los hogares españoles situaron en el primer trimestre su tasa de ahorro en el 4,8% de su renta disponible bruta, tasa 1,6 puntos inferior a la registrada en igual periodo de 2024, cuando se situó en el 6,4%, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Fuente: europapress / ebs)

Razones para tener dinero ahorrado para emergencias

Desde el punto de vista de la gestión financiera, Idealista subraya que identificar la cantidad óptima a mantener disponible en la cuenta corriente es fundamental para responder con eficacia ante emergencias. En caso de que la persona aún no haya formado un fondo de emergencia, la prioridad es construir esa reserva que aporte tranquilidad y evite contraer deudas ante un contratiempo.

En cambio, si se dispone de una suma que supera el volumen sugerido, los expertos recomiendan buscar alternativas de inversión para que el dinero no quede inmovilizado, puesto que la inflación reduce el poder adquisitivo de los ahorros sin rentabilidad. Esto permite que el excedente pueda destinarse a otras metas financieras, como la jubilación, la adquisición de una vivienda, la financiación de estudios o proyectos personales.

Estrategia de ahorro y de inversión

Una adecuada administración de los recursos disponibles favorece la seguridad ante imprevistos y también genera nuevas oportunidades si el capital excedente se invierte en función del perfil de riesgo de cada persona. Como calculan en Idealista, invertir 25.000 euros durante 15 años con una rentabilidad media anual del 3% y reinvertir los intereses podría convertir ese capital en casi 39.000 euros.

Si la rentabilidad anual ascendiera al 5%, el resultado final se aproximaría a los 52.000 euros. Además, ponen como ejemplo histórico el índice S&P 500, que ha presentado una rentabilidad media anual del 10% en el último siglo.

Por último, la plataforma advierte que mantener los ahorros durante largos periodos únicamente en la cuenta corriente implica una pérdida gradual del valor del dinero debido al efecto de la inflación. Planificar tanto la protección ante emergencias como la optimización del patrimonio total es clave.