España

Las producciones más populares de Disney+ en España para engancharse este día

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

Guardar
La plataforma llegó a Latinoamérica
La plataforma llegó a Latinoamérica y el Caribe a finales del 2020 y desde entonces busca dominar la industria de streaming en la región. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Disney+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Disney+ España

1. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (The Fantastic 4: First Steps)

Con un mundo retrofuturista inspirado en los años 60 como telón de fondo, la Primera Familia de Marvel deberá hacer frente a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a buscar el equilibrio entre su papel de héroes y sus fuertes vínculos familiares, tendrán que defender la Tierra de un hambriento dios espacial llamado Galactus y su intrigante heraldo, Estela Plateada.

2. Ponte en mi lugar de nuevo (Freakier Friday)

Años después de que Tess y Anna atravesaran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo puede caer dos veces.

3. Todas las de la ley (All's Fair)

Un grupo de abogadas especialistas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para abrir su propio y exitoso despacho. Brillantes, feroces y emocionalmente complejas, lidian con rupturas de alto riesgo, escándalos y lealtades cambiantes, tanto en los tribunales como en su círculo íntimo. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que cambian las reglas.

4. Predator: Badlands | A Special Look

5. High Potential

Morgan es una madre soltera con una mente excepcional, cuya habilidad poco convencional para resolver crímenes conduce a una asociación inusual e imparable con un detective experimentado.

6. Muerte en la familia Murdaugh (Murdaugh: Death in the Family)

Maggie y Alex disfrutan de una vida de lujo y privilegio como miembros de una de las dinastías legales más poderosas de Carolina del Sur. Pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente náutico mortal, la familia se enfrenta a una prueba sin precedentes. A medida que salen a la luz los detalles y surgen nuevos desafíos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas plantean preguntas que amenazan todo lo que Maggie y Alex aprecian.

7. Por fin solo en casa

Max Mercer se queda solo en Navidad y hará lo que haga falta para proteger su hogar de intrusos.

8. Entrepreneurs

Gonzalo, hijo de un famoso empresario hostelero, se ha dedicado a seguir los pasos de su padre montando bares de copas financiados por él. Ahora su padre se ha cansado de pagarle los negocios a su hijo y, como última oportunidad, le ha cedido un local para que monte algo que no sea otro 'afterwork' en el que pasar el día con sus amigos. Falto de ideas, Gonzalo acude a unas conferencias de emprendimiento y queda prendado del “humo” que vende Jacobo, un autoproclamado gurú 'entrepreneur', con quien se asocia para crear un 'coworking' para emprendedores.

9. Elio

Cuenta la historia de Elio, un niño de 11 años, que lucha por encajar hasta que de repente es transportado por extraterrestres y es elegido para ser el embajador galáctico de la Tierra.

10. Thunderbolts

Un grupo de supervillanos y antihéroes van en misiones para el gobierno. Basado en la serie de cómics del mismo nombre.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece
Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Dado Ruvic)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.

Temas Relacionados

DisneySeriesPeliculasStreamingEspaña-televisiónNoticias

Últimas Noticias

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja somete a Georgia con dos goles de Oyarzabal y uno para Zubimendi y Ferrán

Priomer partido del parón de selecciones de la Selección Española

Georgia 0 - España 4,

Qué santo se celebra el 16 de noviembre; así fue su vida

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Qué santo se celebra el

Efemérides del 16 de noviembre, qué y a quiénes recordamos hoy

Acontecimientos que transformaron el camino de la humanidad y que se recuerdan este sábado

Efemérides del 16 de noviembre,

Una menor apuñala y mata a su cuñada en Asturias y es detenida tras intentar huir

Los servicios de emergencia acudieron al lugar del ataque, donde la mujer se encontraba en estado grave pero, pese a los intentos de reanimación, la víctima terminó falleciendo

Una menor apuñala y mata

Cuatro españoles heridos por el temporal en el sur de Portugal, uno de ellos hospitalizado

Las autoridades lusas han informado también de una víctima mortal después de que el viento extremo afectara varios establecimientos de la turística zona de Albufeira

Cuatro españoles heridos por el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “impunidad del narco” ante

La “impunidad del narco” ante la falta de medios de la Guardia Civil: sindicatos denuncian la presencia de las lanchas en los puertos por el temporal

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Precio de la luz en España por horas para el 16 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Fran González, educador social: “Me encuentro ofertas de entre 1.200 y 1.300 euros, y me parece surrealista haber invertido más de 6.000 euros en grados y másteres”

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

DEPORTES

Georgia 0 - España 3,

Georgia 0 - España 3, en directo: La Roja somete a Georgia con goles de Oyarzabal, Zubimendi y Ferrán

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”