España

La justicia niega la nacionalidad española a cinco personas de El Salvador que la reclamaban alegando su origen sefardí: sus documentos no cumplían los requisitos

La Audiencia Provincial de Madrid considera que no acreditaron de manera suficiente su presunto linaje

Guardar
Los casos de personas descendientes
Los casos de personas descendientes de sefardíes expulsados de España que reclaman la nacionalidad española son habituales. (Montaje Infobae)

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el pedido de nacionalidad española de cinco ciudadanos de El Salvador que invocaban su origen sefardí, al confirmar que no lograron acreditar los requisitos legales exigidos por la Ley 12/2015, que permite realizar este proceso a los descendientes de judíos sefardíes expulsados de España en 1492. Pero la administración rechazó su pedido por falta de pruebas suficientes.

El núcleo del conflicto giró en torno a la interpretación y valoración de los documentos presentados para acreditar tanto el origen sefardí como la especial vinculación con España, dos requisitos centrales que establece la Ley 12/2015 para la concesión de la nacionalidad. La sentencia de la Audiencia Provincial desmenuzó los argumentos de los apelantes, quienes alegaron infracciones procesales y errores en la valoración de certificados emitidos por entidades religiosas y en informes sobre sus apellidos.

Uno de los puntos más debatidos fue el alcance de la función notarial en el proceso. Los demandantes sostuvieron que la administración no podía revisar el juicio favorable emitido por el notario, pero el tribunal descartó este argumento. El fallo explicó que la función notarial se limita a dar fe de la presentación de documentos y de la comparecencia del solicitante, pero la decisión final sobre la nacionalidad corresponde exclusivamente a la administración.

El tribunal también rechazó la aplicación del llamado “doble silencio administrativo positivo”, que hubiera implicado la concesión automática de la nacionalidad por falta de respuesta en los plazos legales. La sentencia aclaró que este mecanismo no es aplicable en los trámites de nacionalidad por carta de naturaleza, ya que se trata de una materia de derecho civil y no administrativa.

En cuanto a la valoración de la prueba, la Audiencia Provincial fue taxativa al señalar que los documentos aportados por los demandantes no cumplían con los requisitos legales. Los certificados de origen sefardí presentados provenían de la Comunidad Judía Beth Moshe de North Miami y de la Iglesia Comunidad Judía Sefaradí Beth Shemaya Be Abtalion de El Salvador. Sin embargo, el tribunal observó que ninguno de estos certificados estaba avalado por la Federación de Comunidades Judías de España, ni se acompañó la documentación adicional exigida por la ley para acreditar la idoneidad de las entidades emisoras. En particular, faltó el certificado que acreditara el reconocimiento legal de la entidad estadounidense en El Salvador, un requisito indispensable según la normativa.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

100 euros a una asociación española

El fallo también cuestionó la prueba sobre la especial vinculación con España, ya que los demandantes solo presentaron constancias de transferencias de 100 euros a una asociación cultural española, realizadas en fechas cercanas a la solicitud de nacionalidad. Para el tribunal, este tipo de aportes no demuestra una relación preexistente y genuina con el país, sino que responde a un intento de cumplir formalmente con el requisito. La sentencia citó al Tribunal Supremo: “Esa vinculación debe ser preexistente a la solicitud de la nacionalidad y no estar buscada con posterioridad con el único fin de cumplir formalmente con dicho requisito”.

Respecto al informe sobre los apellidos, la Audiencia Provincial consideró que el documento presentado no acreditaba de manera suficiente el linaje sefardí. El informe solo trazaba la genealogía hasta la bisabuela de uno de los solicitantes y reconocía que el apellido en cuestión era de origen celta, utilizado también por cristianos y familias caballerescas en América. El tribunal concluyó que “la mera ostentación de un apellido no es suficiente en sí misma para deducir el origen sefardí de la ascendiente de los actores”, y que las referencias históricas a personas con ese apellido sospechosas de ser judíos conversos resultan insuficientes.

Temas Relacionados

Nacionalidad EspañolaSentencias EspañaTribunalesJusticiaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Kiko Rivera envía un contundente mensaje a su madre, Isabel Pantoja: “Yo sí la perdono, pero no olvido”

El DJ se ha sentado en el plató de ‘¡De Viernes!’ y ha hablado de la dinamitada relación que mantiene con la tonadillera

Kiko Rivera envía un contundente

La Aemet pone en alerta naranja a cuatro comunidades autónomas por la borrasca Claudia: lluvias fuertes y persistentes

Durante todo el fin de semana, la inestabilidad seguirá siendo protagonista en buena parte del país

La Aemet pone en alerta

Una joven se entera de su embarazo al dar a luz en el salón de su casa en Valencia: “Pensé lo típico, que comes algo que te sienta mal, pero ya está”

Una noche tranquila en Valencia dio paso a una situación insólita cuando Olivia Mínguez, de 25 años, se convirtió en madre tras un embarazo críptico que nadie había detectado

Una joven se entera de

El golpe a los hipotecados del Tribunal Supremo deja a los afectados por los sobreprecios en manos de los jueces: “Sólo servirá para colapsar el sistema”

La reciente decisión judicial ha generado preocupación entre los perjudicados por el sobrecoste de sus préstamos variables

El golpe a los hipotecados

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 15 noviembre

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts salva el apagón nuclear

Junts salva el apagón nuclear del Gobierno, pero dispara en el pie al PSOE extremeño: las claves de una campaña que se juega en Almaraz

Pedro Sánchez dijo que agotaría la legislatura, pero hay seis señales que indican que ya ha puesto en marcha la maquinaria electoral

La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo, cantante de ‘Paco, Paco, Paco’: pudo ser agredida por un hombre en su residencia

Muere Encarnita Polo, la cantante que triunfó con ‘Paco, Paco, Paco’: así fueron sus últimos años alejada de los focos

Zelenski estará en España este martes y esta será su agenda: del Reina Sofía al Congreso de los Diputados

ECONOMÍA

El golpe a los hipotecados

El golpe a los hipotecados del Tribunal Supremo deja a los afectados por los sobreprecios en manos de los jueces: “Sólo servirá para colapsar el sistema”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 15 noviembre

Opositar después de los 50: cada vez más profesionales con experiencia optan por el sector público porque en las empresas “ya no te va a contratar nadie”

La brecha salarial se dispara: los hombres ganan 430 € más al mes que las mujeres, los mayores el doble que los jóvenes y los financieros 3.000 € más que las asistentas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 noviembre

DEPORTES

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez