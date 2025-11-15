España

Gonzalo Bernardos, economista: “Una persona que vive sola no necesita 100 metros cuadrados. Le vale con 50”

El Consejo de la Juventud de España ha publicado un reciente estudio que destaca que los jóvenes se emancipan a los 30,3 años de media en España, la cifra más alta de los últimos 20 años

Guardar
Según sus cuentas, el esfuerzo
Según sus cuentas, el esfuerzo de vivir de alquiler es del 32,5%, un porcentaje asumible. (Composición fotográfica/Canva)

En los últimos años, encontrar una vivienda que combine un precio asequible, espacio y comodidad se ha convertido en un reto para los jóvenes, y no tan jóvenes, en España. La raíz del problema está en los salarios, que en la mayoría siguen estancados, mientras que los precios de alquiler suben constantemente, sobre todo en los grandes centros urbanos como Madrid y Barcelona.

Acceder a una hipoteca, por tanto, se ha convertido en una especie de misión imposible. De hecho, El Consejo de la Juventud de España ha publicado un reciente estudio, según el cual los jóvenes se emancipan a los 30,3 años de media en España, la cifra más alta de los últimos veinte años.

Pero esta situación se ve aún más complicada por la falta de oferta y la desigualdad entre los sueldos y el coste de vida. En la mayoría de los casos, los jóvenes utilizan buena parte de su nómina para cubrir los gastos básicos del mes, algo que deja poco margen para el ahorro o el alquiler.

Otros problemas como la precariedad laboral y la temporalidad agravan aún más una situación que, para muchos, les hace vivir en un pozo sin salida. Es por esta razón que compartir piso se ha convertido en la opción más común, renunciando a formar su propio hogar y su propia familia por falta de recursos. Es un problema que a largo plazo se traduce también en una baja natalidad.

La opinión de un economista

Sin embargo, existen opiniones que se posicionan de forma más crítica al respecto. Un ejemplo es el economista Gonzalo Bernardos, que intervino en el programa ‘Más Vale Tarde’, de La Sexta. Según el experto, que a menudo participa en tertulias de varios medios de comunicación, el esfuerzo económico puede ser más fácil de asumir de lo que muchas personas creen.

Bernardos ha analizado el precio real de alquiler de piso para una persona joven en España y, según sus cuentas, y con las ayudas disponibles del Gobierno, el precio total a pagar no es necesariamente tan caro como algunos podrían pensar.

“Una persona que vive sola no necesita 100 metros, ni 70 ni 80. Le vale con 50 m²”, ha constatado el economista. Según afirma, ‘Idealista’ estimó que el precio del metro cuadrado el año pasado valía 13,50 €. 50 metros cuadrados marcan un alquiler de 675 euros.

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

“Si le descuento el bono de alquiler, que ellos sí, los que están entre 18 y 35 años, pueden obtener un bono de 250 euros por parte del Gobierno, me voy a que el alquiler me cuesta 425 euros. Y si lo relaciono con el salario cobrado, que es de 1.300 euros, me voy a que el esfuerzo de vivir de alquiler es del 32,5%. Oye, no está nada mal”, concluye el doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universitat de Barcelona.

Sin embargo, según datos de ‘Idealista’ de este año, es importante añadir que hay una diferencia significativa entre el precio del metro cuadrado en comunidades autónomas como Murcia (8,8 €/m²) o Extremadura (7,2 €/m²) y Cataluña (19,1 €/m²) o Madrid (21,1 €/m²), donde muchos jóvenes se desplazan para buscar trabajo. Según recientes datos publicados por Brainsre, Madrid y Barcelona son los dos municipios con mayor proporción de jóvenes de entre 25 y 34 años en España.

Temas Relacionados

HipotecasHipotecas EspañaViviendaAyudas Compra de Vivienda para JóvenesAlquileres EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Así ha pasado el rey Carlos III su 77 cumpleaños: el homenaje a Isabel II, una emotiva sorpresa y una inauguración histórica

El padre del príncipe Guillermo ha soplado las velas por su 77 cumpleaños con una agenda repleta de eventos

Así ha pasado el rey

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Estos son los ganadores del

Receta de bizcocho de manzana y queso crema, un postre jugoso y perfecto para añadir un extra de fibra a tu dieta

En solo unos minutos y de forma fácil se obtiene un dulce saludable que combina la dulzura de la fruta con la suavidad del otro ingrediente estrella

Receta de bizcocho de manzana

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

Denuncian que el proceso ha sido “opaco” y “arbitrario” y alertan de una situación de monopolio por beneficiar a la compañía que beneficia al empresario Ángel Escribano Ruiz

El PP cita a Robles,

La infanta Margarita reaparece con mascarilla tras su ingreso en la UCI por neumonía: su compromiso con el legado de su hermana Pilar

La hermana de Juan Carlos I sufrió un revés en su salud por el que tuvo que permanecer ingresada 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos

La infanta Margarita reaparece con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cita a Robles,

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

La ayuda de Junts para salvar el apagón nuclear es un disparo en el pie al PSOE extremeño: las claves de unas elecciones que se juegan en Almaraz

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador es despedido tras una denuncia de su propia esposa: reveló que ejercía otro empleo mientras estaba de baja por depresión

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Concha Yoldi, la empresaria más rica de Andalucía: “Un médico no puede estar 10 años formándose para ganar solo 8.000 euros más al año que una persona sin formación”

DEPORTES

Los números de la NFL

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío