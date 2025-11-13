España

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

El supervisor bursátil señala una “infracción continuada muy grave” por la falta de vigilancia sobre si empresas como Quantum IA contraba con la autorización para operar en mercados de inversión

Guardar
Desarticulada una organización que creaba vídeos de famosos con IA para animar a invertir en criptomonedas: estafaron 19 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado a la compañía Twitter International con 5 millones de euros por la falta de control sobre la publicidad de entidades financieras no autorizadas en su plataforma X, según expresa el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este jueves. Para el organismo regulador, la red social incumplió su obligación de verificar si los anuncios que se difundían a través de X promocionaban a empresas habilitadas para ofrecer servicios de inversión, como es el caso de Quantum AI.

Un usuario utilizada la red
Un usuario utilizada la red social X. (REUTERS/Dado Ruvic)

La resolución de la CNMV detalla que la firma propiedad de el magnate Elon Musk no ha cumplido la legislación sobre publicidad al pasar por alto dos aspectos fundamentales: comprobar si Quantum AI contaba con la autorización necesaria para operar y confirmar que esta entidad no estuviera incluida en la lista de empresas advertidas por el propio organismo ni por supervisores de mercados internacionales. Al no atender estos requisitos, Twitter incurrió en lo que la CNMV califica como “infracción continuada muy grave por incumplir sus deberes de asistencia” respecto a los anuncios de ‘chiringuitos’ financieros. La cuantía de la multa la sitúa como la séptima más elevada en la historia de las sanciones públicas del organismo, según recoge el BOE publicado este jueves.

Suplantación de identidad como estrategia de fraude

La CNMV, bajo la presidencia de Carlos San Basilio, ha señalado que la falta de verificación permitió que Quantum AI publicitara servicios de inversión sin la debida licencia, lo que incrementa el riesgo para los inversores de ser víctimas de fraudes. El supervisor enfatizó el deber de las redes sociales y medios digitales de comprobar que sus anunciantes no estén señalados como ‘chiringuitos’ financieros ni como entidades piratas, especialmente en contextos donde el fraude financiero aumenta tanto en impacto como en visibilidad mediática.

Durante diciembre de 2023, los anuncios de Quantum AI en X emplearon la imagen de personajes públicos como Antonio Resines y el diario El País, simulando testimonios de grandes rentabilidades obtenidas mediante plataformas no autorizadas. Esta práctica, denunciada por la CNMV a finales de noviembre de ese año, formó parte de una estafa en la que aprovecharon la notoriedad de figuras mediáticas para engañar a potenciales inversores.

Acaba un litigio de un año por posibles estafas

El origen de esta sanción se encuentra en la negativa de Twitter a colaborar de forma adecuada con el supervisor ante un requerimiento formal expedido el 8 de noviembre de 2023, relacionado con anuncios de pago de Quantum AI en la plataforma. La CNMV había solicitado a la red social que verificara si Quantum AI contaba con permiso para prestar servicios financieros en España y comprobase que no se encontraba en ninguno de los listados mencionados. Según el expediente sancionador, la plataforma no realizó estas comprobaciones, a pesar de la notificación expresa del supervisor.

La resolución sancionadora llega tras la renuncia de la compañía a continuar con recursos administrativos, si bien mantiene abierta la posibilidad de impugnar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Temas Relacionados

CNMVMultasElon MuskTwitterEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así actúan las cuatro fases de la migraña, según un neurólogo: “No es solo un dolor de cabeza”

El especialista realiza un repaso de las señales y secuelas que acompañan a estos episodios: de la irritabilidad a la fatiga posterior

Así actúan las cuatro fases

Manuel de la Peña, catedrático en longevidad: “Estos tres elementos sencillos son la clave para vivir más años”

El experto asegura que no hacen falta grandes métodos para llegar a vivir hasta 120 años

Manuel de la Peña, catedrático

El homenaje de Pablo Alborán a su hermano más desconocido, Salvador, en ‘El Hormiguero’: “Es el mejor ser humano sobre la tierra”

El cantante malagueño ha visitado el programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo disco, ‘KM 0′

El homenaje de Pablo Alborán

Si tienes estos síntomas, tu microbiota no está en equilibrio

Especialistas advierten que la hinchazón abdominal, el cansancio tras las comidas y las infecciones recurrentes afectan a la salud general y la calidad de vida

Si tienes estos síntomas, tu

Para qué sirve el naproxeno, el medicamento para la inflamación más potente que el ibuprofeno

Este fármaco es útil para los dolores menstruales y la migraña, entre otros

Para qué sirve el naproxeno,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España tiene uno de los

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

Una familia despide a su empleada de hogar por ausentarse para operarse de apendicitis y ahora debe indemnizarla con 7.000 euros

Un padre pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad y recuperar el uso de la vivienda: la Justicia mantiene la pensión y permite a la madre seguir en la casa hasta 2028

“Me he tenido que mudar”, “me han diagnosticado insomnio crónico”: el ruido de las pistas de pádel de los Salesianos que hacen la vida imposible a unos vecinos de Carabanchel

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

ECONOMÍA

Banco Sabadell marca récord de

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 13 de noviembre

Cuántos euros me dan por un dólar este 13 de noviembre

Adiós a las hipotecas ‘low cost’: los bancos las encarecen y los expertos aconsejan contratarlas cuanto antes para evitar más subidas

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”