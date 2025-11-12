Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Iker Casillas parando con el pie el disparo de Robben en la final del Mundial (GettyImages)

Iker Casillas es considerado como uno de los mejores porteros de la historia. El guardameta español se ganó el apodo de “El Santo”, por las intervenciones milagrosas que lograba realizar en los momentos decisivos de los partidos importantes.

Si bien siempre se destacan los fallos de los arqueros, Casillas, en sus 1.048 partidos oficiales con el Real Madrid, la selección española y el Oporto, coleccionó unos cuantos millares de paradas que han marcado su carrera profesional. En el recuerdo de los españoles siempre quedará aquel pie que sacó a Robben en la final de la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica para evitar el gol neerlandés.

Sin embargo, en un reciente vídeo publicado en las redes sociales del creador de contenido Adri Contreras (@adricontreras4), el meta madridista ordenó 5 de sus mejores paradas y para sopresa de los espectadores, la de Robben se fue directa a la última posición.

Un pie milagroso

El gol de Iniesta hizo a España campeona del mundo en 2010, pero tan importante como el gol fue la parada de Casillas a Robben. El extremo encaraba solo la portería española en el minuto 61, con todo para marcar, ‘El Santo’ sacó su pie derecho para desviar el disparo y mantener el empate en el marcador de un partido que se llevaría ‘La Roja’ en la prórroga. Casillas comentó en el vídeo su motivo para ponerla en quinto lugar del ranking: “Es desastrosa”. En otras entrevistas previas el mostoleño comentó incluso que tuvo suerte.

Parada de Casillas en la final de la Champions 2002 (@SanIker_1)

Otra ocasión en la que su pie derecho fue decisivo fue en la final de la Champions League de 2002, ante el Bayer Leverkusen. Un joven Casillas entró desde el banquillo tras la lesión de César y sacó tres balones fundamentales que permitieron al Real Madrid alzarse con su novena Copa de Europa. La recordada en este ranking es precisamente la parada con el pie derecho que evitó el gol de Dimitar Berbatov, y que Casillas coloca en segundo puesto.

Casillas durante la tanda de penaltis ante Italia en la Eurocopa de 2008 (REUTERS).

En clave selección el portero volvió a ser clave, esta vez en el camino hacia el primer éxito de la época dorada de España, la Eurocopa de 2008. ‘La Roja’ se enfrentaba en cuartos de final ante la campeona del mundo, Italia. Tras un partido igualado, la eliminatoria se decidió en los penaltis, donde Casillas detuvo dos lanzamientos y permitió a su equipo cruzar la barrera de cuartos y lograr posteriormente el título. Su parada a Daniele de Rossi ocupa el cuarto lugar.

Idilio en Sevilla

Parada de Casillas a Perotti del Sevilla (@topcats754)

Iker fue capaz de recrear dos paradas prácticamente idénticas en el mismo escenario con unos años de diferencia. Sucedió en el Ramón Sánchez Pizjuán, la primera vez ante Perotti, el jugador sevillista llegó solo al segundo palo con la única misión de empujar el balón mientras Casillas se encontraba en el primer palo. Todo parecía hecho, pero el meta logró reaccionar a tiempo y se lanzó rápido y audaz para detener el tiro. Esta parada, se considera como a mejor de su carrera, aunque el propio Iker la lleva a la tercera posición.

Parada de Iker Casillas a Manu del Moral (Youtube / @topcats754)

Por tanto el primer puesto es para la idéntica jugada que realizó en el mismo escenario ante el Sevilla unos años después. En este caso fue a Manu del Moral al que impidió anotar y de hecho, Casillas valora que esta intervención es mejor que la que hizo a Perotti años atrás. “Siempre me gusta más la de Manu del Moral que la de Perotti”, concluyó el guardameta.