El príncipe Guillermo aparece por sorpresa en la televisión estadounidense: su intervención en un programa de baile

El heredero no ha dudado en apoyar a su amigo Robert Irwin en el especial por el 20º aniversario del programa ‘Dancing with the stars’

Videollamada del príncipe Guillermo en
Videollamada del príncipe Guillermo en 'Dancing with the stars'. (ABC)

El príncipe Guillermo ha protagonizado una de las grandes sorpresas televisivas del año al aparecer por videollamada en el especial del 20º aniversario de Dancing with the Stars, emitido el martes 11 de noviembre en Estados Unidos. Su intervención, dirigida a animar al conservacionista australiano Robert Irwin, generó asombro y una reacción entusiasta tanto en el plató como entre los espectadores, marcando un momento inédito en la historia del popular concurso de baile.

La gala, que celebraba dos décadas del formato estadounidense, contó con numerosos momentos destacados, pero ninguno tan impactante como la videollamada del heredero al trono británico. La producción del programa había preparado en secreto la conexión con el príncipe Guillermo, quien se dirigió a Robert Irwin y a su pareja de baile, Witney Carson, justo antes de su actuación. El propio Irwin, de veintiún años, confesaba no saber quién sería el misterioso interlocutor hasta que la imagen del príncipe ha aparecido en pantalla.

Durante la conversación, Guillermo mostró cercanía y sentido del humor al bromear con Irwin: “Te extrañamos, Robert. Mientras tus pies mágicos hacen maravillas en otro lugar, te necesito aquí”, afirmó el príncipe. Acto seguido, dirigió unas palabras a Witney Carson: “Witney, hay que sacarle el mayor brillo posible”. La reacción de Carson fue inmediata: “No puedo creer que haya dicho mi nombre”, exclamó, visiblemente emocionada.

Guillermo aprovechó la ocasión para desear suerte a la pareja, asegurando que “tenéis una oportunidad real de ganar el concurso”. Este gesto de apoyo fue recibido con entusiasmo por Irwin, quien respondió: “Significa el mundo para mí, muchas gracias”.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Estrecha amistad

La relación entre el príncipe Guillermo y Robert Irwin va más allá de la simple admiración mutua. Ambos comparten una profunda implicación en la defensa del medio ambiente, especialmente a través del premio Earthshot, una iniciativa impulsada por Guillermo y The Royal Foundation para premiar soluciones innovadoras a los grandes retos ecológicos del planeta. Irwin, que ejerce como embajador global del galardón, debía haber asistido a la ceremonia de entrega celebrada el 5 de noviembre en Río de Janeiro, pero su participación en Dancing with the Stars le ha impedido estar presente.

El propio Irwin ha explicado durante los ensayos que tuvo que comunicar al príncipe su ausencia en Brasil por su compromiso con el concurso. Esta circunstancia ha servido de excusa para la broma amistosa de Guillermo durante la videollamada, reforzando la complicidad entre ambos.

El príncipe Guillermo y Robert
El príncipe Guillermo y Robert Irwin, en una imagen de archivo. (Chris Jackson/REUTERS)

El premio Earthshot, creado en 2020 por el príncipe Guillermo y The Royal Foundation, se ha consolidado como uno de los galardones medioambientales más prestigiosos del mundo. Cada año, reconoce a cinco proyectos innovadores con un millón de libras para impulsar soluciones a los desafíos ecológicos globales. Irwin, como embajador, suele participar activamente en la promoción y difusión del premio.

El pasado mes de junio, el hijo de Carlos III intervenía también por sorpresa en la radio británica para apoyar a Irwin. Guillermo envió un mensaje al programa Scott Mills Breakfast Show para resaltar el trabajo del “brillante embajador del Premio Earthshot”. “Siento no poder estar con vosotros esta mañana; espero veros pronto”, expresó, antes de invitar tanto a Irwin como al presentador a la próxima gala de Earthshot, prevista para noviembre en Río de Janeiro, Brasil. El príncipe aseguró que será “un evento fantástico, un espectáculo magnífico”.

