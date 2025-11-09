El botón secreto del aire acondicionado que puede hacerte ahorrar en calefacción este invierno

Con la bajada de las temperaturas y el aumento del coste de la energía, muchos hogares buscan fórmulas para mantener el calor sin que se dispare la factura. Lo que muchos desconocen es que el propio aire acondicionado puede convertirse en un gran aliado para combatir el frío de manera más económica: basta con activar una función que casi todos los equipos modernos incorporan.

Esa función "oculta" es la bomba de calor, un sistema integrado en la mayoría de aparatos actuales que permite aprovechar el calor del aire exterior para calentar la vivienda. Es la misma máquina que en verano enfría la casa, pero que, al invertir su funcionamiento, puede generar aire caliente con un consumo mucho menor que la calefacción eléctrica convencional.

POR QUÉ ESTE SISTEMA GASTA MENOS QUE LA CALEFACCIÓN

La bomba de calor es una de las tecnologías más eficientes para climatizar una vivienda. En lugar de generar calor a partir de la electricidad -como hacen los radiadores o calefactores-, extrae la energía térmica del aire exterior y la traslada al interior.

Por cada kilovatio hora (kWh) de electricidad consumido, la bomba de calor puede producir entre tres y cinco kWh de calor, gracias a ese intercambio energético. En cambio, los calefactores eléctricos necesitan un kWh para generar un kWh de calor, lo que se traduce en un consumo mucho mayor.

Este rendimiento, conocido como coeficiente de rendimiento o COP, hace que los aires acondicionados modernos con bomba de calor consuman menos y proporcionen el mismo confort térmico. En climas templados, pueden cubrir la calefacción de toda la vivienda sin necesidad de sistemas adicionales.

CÓMO ACTIVAR EL MODO CALOR DEL AIRE ACONDICIONADO

El primer paso para utilizar la bomba de calor consiste en comprobar si el equipo dispone de esta función integrada. Esta información suele figurar en el manual de usuario o en la etiqueta energética, bajo las siglas "heat pump" o "BdC".

Una vez confirmado que el aparato cuenta con esta tecnología, basta con presionar el botón del mando a distancia representado con un icono de sol. Ese símbolo activa el modo "calor" o "heat" y pone en marcha la bomba de calor.

Para mantener el equilibrio entre confort y eficiencia, los expertos recomiendan ajustar la temperatura entre 20 °C y 22 °C. Superar ese rango no suele aumentar significativamente la sensación térmica, pero sí el consumo eléctrico.

CUÁNTO PUEDE AHORRAR Y EN QUÉ CASOS FUNCIONA MEJOR

Repsol estima que un aire acondicionado en modo calor consume entre 0,8 y 2 kWh por hora, dependiendo de su potencia y del aislamiento del hogar. A precios actuales de la electricidad -en torno a 0,14 euros por kWh-, esto supondría un gasto mensual aproximado de 20 a 50 euros por un uso diario de seis horas.

En comparación, un sistema eléctrico convencional puede elevar el gasto hasta los 37 o 50 euros al mes para obtener un nivel similar de calor. Por eso, la bomba de calor puede ahorrar dinero en climas moderados y en viviendas bien aisladas, aunque su rendimiento disminuye si la temperatura exterior baja mucho o si el aislamiento es deficiente.

En cualquier caso, se trata de una tecnología más eficiente y estable que los calefactores portátiles, capaz de mantener una temperatura uniforme con un menor impacto en la factura.