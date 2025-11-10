España

Precio de la luz estará muy barata este 11 de noviembre: a esta hora del día la tarifa será de 3 euros

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) anunció bajas en los precios oficiales de la luz para este martes 11 de noviembre de 2025.

La tarifa máxima del día registró una baja importante de más de 30 euros.

Por su parte, el premio mínimo sufrió una recorte de 25 euros para esta jornada y se acerca a la tan anhelada tarifa bajo cero.

En tanto, el tarifa promedio registró una baja de más de 10 euros para este martes.

Es importante mencionar que el precio del servicio de energía eléctrica cambia todos los días, inclusive varía cada hora por lo que es importante mantenerse actualizado y así evitar sorpresas.

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento para hacer uso extendido de la luz sin sufrir alzas en el pago de la factura y de paso ayudas al medio ambiente.

Precio de la energía eléctrica

  • Fecha: martes 11 de noviembre de 2025
  • Tarifa media: 68.1 euros por megavatio hora
  • Tarifa máxima: 103.9 euros por megavatio hora
  • Tarifa más baja: 3.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

  • De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 93.5 euros por megavatio hora.
  • De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 89.76 euros por megavatio hora.
  • De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 89.76 euros por megavatio hora.
  • De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 89.28 euros por megavatio hora.
  • De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.68 euros por megavatio hora.
  • De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.68 euros por megavatio hora.
  • De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.68 euros por megavatio hora.
  • De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.26 euros por megavatio hora.
  • De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 103.59 euros por megavatio hora.
  • De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 82.35 euros por megavatio hora.
  • De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 31.68 euros por megavatio hora.
  • De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 12.64 euros por megavatio hora.
  • De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 11.82 euros por megavatio hora.
  • De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 10.0 euros por megavatio hora.
  • De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.0 euros por megavatio hora.
  • De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 11.0 euros por megavatio hora.
  • De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 16.79 euros por megavatio hora.
  • De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 59.9 euros por megavatio hora.
  • De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 91.84 euros por megavatio hora.
  • De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.95 euros por megavatio hora.
  • De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 103.9 euros por megavatio hora.
  • De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 103.59 euros por megavatio hora.
  • De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 91.84 euros por megavatio hora.
  • De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 80.82 euros por megavatio hora.

