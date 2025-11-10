España

Camps se postula de nuevo para liderar el PP valenciano tras la dimisión de Mazón: aboga por un acuerdo con Vox que prepare el camino hacia las autonómicas de 2027

El exjefe del Consell considera “valiente y fuerte” la decisión de Mazón y reclama un pacto con Vox que permita agotar la legislatura y preparar la renovación del partido

Guardar
El expresidente de la Generalitat
El expresidente de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps (Roberto Plaza / Europa Press)

El expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha anunciado su intención de volver a dirigir el Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) tras la dimisión de Carlos Mazón como jefe del Consell, con el objetivo de “preparar las elecciones autonómicas de 2027” y recuperar “el gran partido que fuimos durante muchos años”. La propuesta de Camps, realizada en una entrevista en el programa Espejo Público, supone su reaparición pública más ambiciosa desde que quedó absuelto de todas las causas judiciales relacionadas con el caso Gürtel.

El exmandatario autonómico ha abogado por abrir una nueva etapa en la política valenciana que combine estabilidad institucional y recomposición interna del partido. En ese sentido, se ha mostrado partidario de que el PP y Vox alcancen un acuerdo para designar al sucesor de Mazón al frente de la Generalitat y poder agotar la legislatura sin adelantos electorales. “Es fundamental un periodo de cierta serenidad después de la dimisión de Carlos Mazón”, ha señalado Camps, subrayando que la estabilidad política debe ser “una prioridad para los valencianos” y también para la reconstrucción de la confianza en el bloque de centro-derecha.

Camps propone una “etapa de serenidad” y elecciones conjuntas

El expresident ha insistido en que la Comunitat necesita “un clima de sosiego” tras la abrupta renuncia de Mazón, que dejó su cargo hace una semana en lo que Camps ha calificado como una decisión “valiente y fuerte”. Ha recordado que comprende personalmente la situación, ya que él mismo vivió un proceso similar cuando tuvo que dimitir en 2011. “Sé perfectamente lo que tiene que estar pasando”, ha dicho en alusión al ya expresident, a quien ha deseado “lo mejor en el futuro” y ha animado a centrarse en la defensa de su “honorabilidad y el trabajo realizado”.

El expresidente valenciano Francisco Camps
El expresidente valenciano Francisco Camps a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

En cuanto al horizonte electoral, Camps ha defendido que los próximos comicios autonómicos deben coincidir con las elecciones municipales de 2027, al considerar que la participación ciudadana desciende notablemente cuando se celebran por separado. “Ahora es necesario que haya una participación lo más alta posible”, ha recalcado. De esta manera, el exlíder popular plantea un calendario político prolongado, sin adelantos, que permita al PP reorganizarse internamente antes de acudir a las urnas.

Para ello, propone celebrar el congreso regional del PPCV en la primavera de 2026, momento en el que se decidiría la nueva dirección del partido. Camps ha dejado claro que se ve con opciones de liderar de nuevo la formación en la Comunitat Valenciana, de la que es militante desde 1982. “No puedo pensar en estar en otro lugar”, ha afirmado.

Apuesta por la alianza con Vox

El antiguo jefe del Consell ha reivindicado su gestión durante los años en los que presidió la Generalitat, subrayando que ha sido “absuelto de todos los delitos” de los que se le acusó. En su opinión, el PP valenciano debe recuperar la fortaleza y las mayorías absolutas que marcaron aquella etapa, lo que, a su juicio, pasa necesariamente por mantener una relación fluida con Vox.

Camps considera que la alianza con el partido de Santiago Abascal es “la vía más razonable” para asegurar la continuidad del actual bloque conservador en el Gobierno valenciano. A su entender, el pacto PP-Vox debe garantizar la estabilidad institucional y permitir culminar la legislatura sin sobresaltos. “Es momento de pensar en los valencianos, no en los titulares”, ha insistido, en un mensaje dirigido tanto a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo como a los cuadros locales del PPCV, divididos sobre el futuro inmediato del partido.

Vox espera que el PP le haga llegar una "propuesta formal" para abordar al sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, y ha evitado valorar los nombres que suenan para ocupar ese cargo para no contribuir al "relato mediático". (Fuente: Congreso)

Preguntado por si su eventual liderazgo implicaría también ser candidato a la presidencia de la Generalitat, Camps ha evitado concretar. “Ya se vería en su momento”, se ha limitado a decir, centrando su discurso en la idea de reconstruir el partido antes de hablar de nombres o listas electorales.

Temas Relacionados

Francisco CampsCarlos MazónPPPartido PopularComunidad ValencianaValenciaVoxEleccionesPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Condenado a prisión un padre por maltratar a sus hijos: al menor lo obligaba a tragarse su vómito y a su la encerraba en una habitación a oscuras

Los hechos ocurrieron durante el régimen de visitas de fines de semana que el padre mantenía con sus hijos tras separarse de su pareja en 2019, cuando las víctimas tenían 9 y 5 años

Condenado a prisión un padre

“McDonald’s será halal en Francia a partir de noviembre”: el gran bulo generado por IA que se han tragado millones de franceses

Una serie de vídeos virales en TikTok, creados con inteligencia artificial, ha difundido información falsa sobre la cadena de comida rápida, generando alarma y confusión entre los usuarios franceses

“McDonald’s será halal en Francia

Detienen a la madre de un niño de 2 años y a su pareja por malos tratos tras el ingreso hospitalario del menor que tenía lesiones y había ingerido benzodiazepinas

Durante la exploración, los servicios médicos vieron que se encontraba excesivamente tranquilo y colaborador y, tras unas pruebas, dio positivo en medicamentos que tienen efecto sedante y relajante muscular

Detienen a la madre de

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

Preocupación por Cayetano Rivera tras sufrir un accidente de coche en Sevilla y negarse a hacerse la prueba de alcoholemia

La información revelada por el periódico ‘ABC’, sitúa al torero en una situación crítica tras su detención el pasado verano por presunta resistencia a la autoridad en Madrid

Preocupación por Cayetano Rivera tras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un padre

Condenado a prisión un padre por maltratar a sus hijos: al menor lo obligaba a tragarse su vómito y a su hija la encerraba en una habitación a oscuras

El Vaticano abre una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz y Ceuta por unos hechos ocurridos en los 90 cuando era cura en Madrid

La Guardia Civil identifica a una joven de 24 años desaparecida en 1995 como la víctima del “crimen de los Reyes” gracias a las nuevas técnicas de ADN

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

El relevo de Mazón en la Comunidad Valenciana expone la fragilidad del bloque PP-Vox: una alianza sostenida más por la aritmética que por la afinidad

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 10 noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de noviembre

DEPORTES

Así es el acuerdo entre

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa