Camps se postula de nuevo para liderar el PP valenciano tras la dimisión de Mazón: aboga por un acuerdo con Vox que prepare el camino hacia las autonómicas de 2027

El expresidente de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps (Roberto Plaza / Europa Press)

El expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha anunciado su intención de volver a dirigir el Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) tras la dimisión de Carlos Mazón como jefe del Consell, con el objetivo de “preparar las elecciones autonómicas de 2027” y recuperar “el gran partido que fuimos durante muchos años”. La propuesta de Camps, realizada en una entrevista en el programa Espejo Público, supone su reaparición pública más ambiciosa desde que quedó absuelto de todas las causas judiciales relacionadas con el caso Gürtel.

El exmandatario autonómico ha abogado por abrir una nueva etapa en la política valenciana que combine estabilidad institucional y recomposición interna del partido. En ese sentido, se ha mostrado partidario de que el PP y Vox alcancen un acuerdo para designar al sucesor de Mazón al frente de la Generalitat y poder agotar la legislatura sin adelantos electorales. “Es fundamental un periodo de cierta serenidad después de la dimisión de Carlos Mazón”, ha señalado Camps, subrayando que la estabilidad política debe ser “una prioridad para los valencianos” y también para la reconstrucción de la confianza en el bloque de centro-derecha.

Camps propone una “etapa de serenidad” y elecciones conjuntas

El expresident ha insistido en que la Comunitat necesita “un clima de sosiego” tras la abrupta renuncia de Mazón, que dejó su cargo hace una semana en lo que Camps ha calificado como una decisión “valiente y fuerte”. Ha recordado que comprende personalmente la situación, ya que él mismo vivió un proceso similar cuando tuvo que dimitir en 2011. “Sé perfectamente lo que tiene que estar pasando”, ha dicho en alusión al ya expresident, a quien ha deseado “lo mejor en el futuro” y ha animado a centrarse en la defensa de su “honorabilidad y el trabajo realizado”.

El expresidente valenciano Francisco Camps a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

En cuanto al horizonte electoral, Camps ha defendido que los próximos comicios autonómicos deben coincidir con las elecciones municipales de 2027, al considerar que la participación ciudadana desciende notablemente cuando se celebran por separado. “Ahora es necesario que haya una participación lo más alta posible”, ha recalcado. De esta manera, el exlíder popular plantea un calendario político prolongado, sin adelantos, que permita al PP reorganizarse internamente antes de acudir a las urnas.

Para ello, propone celebrar el congreso regional del PPCV en la primavera de 2026, momento en el que se decidiría la nueva dirección del partido. Camps ha dejado claro que se ve con opciones de liderar de nuevo la formación en la Comunitat Valenciana, de la que es militante desde 1982. “No puedo pensar en estar en otro lugar”, ha afirmado.

Apuesta por la alianza con Vox

El antiguo jefe del Consell ha reivindicado su gestión durante los años en los que presidió la Generalitat, subrayando que ha sido “absuelto de todos los delitos” de los que se le acusó. En su opinión, el PP valenciano debe recuperar la fortaleza y las mayorías absolutas que marcaron aquella etapa, lo que, a su juicio, pasa necesariamente por mantener una relación fluida con Vox.

Camps considera que la alianza con el partido de Santiago Abascal es “la vía más razonable” para asegurar la continuidad del actual bloque conservador en el Gobierno valenciano. A su entender, el pacto PP-Vox debe garantizar la estabilidad institucional y permitir culminar la legislatura sin sobresaltos. “Es momento de pensar en los valencianos, no en los titulares”, ha insistido, en un mensaje dirigido tanto a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo como a los cuadros locales del PPCV, divididos sobre el futuro inmediato del partido.

Vox espera que el PP le haga llegar una "propuesta formal" para abordar al sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, y ha evitado valorar los nombres que suenan para ocupar ese cargo para no contribuir al "relato mediático". (Fuente: Congreso)

Preguntado por si su eventual liderazgo implicaría también ser candidato a la presidencia de la Generalitat, Camps ha evitado concretar. “Ya se vería en su momento”, se ha limitado a decir, centrando su discurso en la idea de reconstruir el partido antes de hablar de nombres o listas electorales.