Si tu perro marca constantemente el territorio con su orina, no es un animal dominante, según un adiestrador canino: “Tienen mucho estrés y son inseguros”

El educador canino Jaime Vidal explica las razones de este comportamiento. (Montaje Infobae)

Los perros la mascota ideal para los españoles, o al menos eso parecen mostrar los datos: este según los últimos datos de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), existen más de 9 millones de estos animales repartidos por los hogares españoles. Hace siglos que los perros se ganaron el apelativo de “mejor amigo del hombre”, pero todavía existen comportamientos que parecen escaparse de nuestro conocimiento.

Por eso existen miles de profesionales que se dedican al estudio de los perros, su psique y su forma de actuar: cómo comen, duermen, la manía de rascarse o perseguirse la cola... En esta ocasión, el educador canino Jaime Vidal, de la empresa de formación Más que Guau, ha contado en redes sociales (@masqueguau) las razones por la que algunos perros mean de forma constante durante sus paseos.

Esta costumbre se ha asociado normalmente a perros dominantes que quieren marcar su territorio, pero este educador y entrenador de perros especialistas (detectores) explica que, en realidad, esta manía atiende a otras razones. “Lo que nos dice la experiencia es que estos perros que tienen tanta necesidad de marcar y, muchas veces, incluso marcar en alto, lo más alto que pueden, suelen ser perros con mucho estrés y perros inseguros“, afirma Vidal. Es justamente esta actitud la que hace que los perros no puedan evitar ”dejar mensajes por todas partes, avisando de que están por ahí, para disminuir la intensidad de un posible encuentro con otro perro", dice el especialista.

Inseguridad y mucha testosterona

Un perro mea en la calle. (Canva)

Así, el objetivo de estos animales no es alejar a perros competidores o marcar el terreno como ‘suyo. “Van dando información a los demás perros: ‘Oye, que estoy por aquí, que soy un poquito inseguro, que lo sepas, que no haya el efecto sorpresa”, explica Vidal.

Pero los perros inseguros no son los únicos que buscan mear en cada esquina. “También hemos podido ver con frecuencia que otro modelo de perro que constantemente marca son perros que van muy altos de testosterona y constantemente van dejando recaditos por si hay alguna hembra en celo por la zona“, indica el entrenador canino. Este comportamiento no es especialmente deseable y, en el caso de los perros que ”marcan porque tienen conducta sexual muy pronunciada", Vidal recomienda “valorar la posibilidad de castración” para controlarlo y no tener ninguna sorpresa no deseada. “En el otro supuesto, deberíamos tratar el estrés y el miedo de ese perro y, a medida que el perro va ganando en autoconfianza, tiene menos necesidad de marcar constantemente por todas partes”, concluye.

El pis del perro puede conllevar multa

Aunque la orina del perro parezca inofensiva, es una sustancia que ensucia, deja olores y manchas desagradables para los vecinos y puede ser perjudicial para las plantas o algunas estructuras, que se ven dañadas y erosionadas por sus propiedades ácidas. Por ello, algunas ciudades han empezado a multar a aquellos dueños que no limpian los orines de sus perros cuando pasean.

La normativa funcionaría igual que con las cacas, pero en este caso bastaría con echar una solución de agua con vinagre de limpieza, bicarbonato o zumo de limón para deshacerse de manchas y malos olores. Estas son algunas de las ciudades españoles que ya imponen sanciones por no limpiar los orines de las mascotas:

Albacete: Obligatoriedad de limpiar con agua (preferentemente con vinagre).

Alcalá de Henares: Es obligatorio llevar botella y verter líquido limpiador.

Alcobendas: No limpiar la orina se considera infracción leve, sancionable hasta con 750 euros, según la gravedad o reincidencia.

Alicante: Es obligatorio llevar botella con agua para la limpieza.

L’Alcudia: Obligación de llevar botella con agua.

Almería: Multas de 120 a 750 euros por no cumplir la ordenanza municipal.

Badalona: Multas a partir de 600 euros si no se limpia la zona afectada por orina.

Benalmádena: Se considera falta leve no limpiar.

Cádiz: Multa leve entre 75 y 500 euros por no limpiar las micciones.

Calpe: Es obligatorio diluir la orina con agua.

Cambre: Debe usarse agua con vinagre.

Ceuta: Las sanciones pueden ir de 50 a 750 euros.

Gijón: No limpiar los orines de un perro puede suponer una multa de entre 100 y 750 euros.

Guadalajara: No limpiar el orín se considera falta muy grave, con multa de hasta 3.000 euros.

Huesca: Multas de hasta 100 euros.

Jaén: Multa por no limpiar la orina entre 90,16 y 450,77 euros.

Jumilla: Multa de 60 a 300 euros por no limpiar; si bien por el momento, el municipio prioriza campañas de concienciación.

Las Palmas de Gran Canaria: Multas de 150 a 1.500 euros; rebaja del 50 % si se abona en 15 días.

Linares: Es obligatorio limpiar con agua jabonosa o vinagre.

Mataró: No limpiar la orina puede implicar sanción de hasta 750 euros.

Mieres: La multa puede ser de 300 euros.

Oropesa del Mar: Sanciones entre 50 y 250 euros para quien no limpie el orín.

Picassent: Es obligatorio disponer de un recipiente con agua para limpiar la orina.

Ronda: No limpiar implica multa de 150 euros; si no se porta el recipiente exigido, la multa es de 50 euros.

Tarragona: Multa de hasta 300 euros.

Valladolid: Hay obligación de limpiar con agua jabonosa u otros procedimientos. Puede acarrear multas de hasta 600 euros.

Zaragoza: Multas de 50 a 750 euros por no limpiar orines o no recoger las heces.