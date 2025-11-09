España

Archivada la causa de la menor “vendida” por 5.000 euros y cinco botellas de whisky para casarse, porque la víctima ha negado los hechos

La chica ha asegurado ante el juez que su estancia en Cataluña era voluntaria y no forzada como describió la Guardia Civil

Guardar
Coche y agente de la
Coche y agente de la Guardia Civil (Guardia Civil)

El juez que investigaba la supuesta “venta” de una menor residente en Navarra a una pareja de Lleida para llevar a cabo un matrimonio forzado con su hijo ha decretado el archivo provisional de la causa al declarar la chica que su estancia en Cataluña era voluntaria.

Según lo han confirmado a EFE fuentes de la investigación, el juez ha decretado el archivo provisional de la causa mientras no se aporten nuevos elementos que permitan reabrir la instrucción y ha considerado el testimonio de la menor más relevante que el resto de indicios.

‘Vendida’ por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algunos alimentos básicos

Los hechos se conocieron ayer, cuando la Guardia Civil de esta comunidad informó de la detención de cinco personas por estos hechos, entre ellos los padres de la menor y otros dos hombres y una mujer como responsables de la compra y traslado de la menor. A todos se les atribuía un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

Según este cuerpo, los hechos se remontan al pasado mes de enero en una localidad de la Ribera navarra. Los padres de la menor de 14 años, un hombre y una mujer de 35 años, vendieron a su hija a otra familia residente en Lleida para que contrajera matrimonio con su hijo. El acuerdo de carácter ilícito se cerró por un pago de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algunos alimentos básicos.

La menor, perteneciente a una comunidad romaní, fue trasladada a Cataluña, donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado. La chica, que se encontraba sin escolarizar, fue obligada a ejercer la mendicidad como forma de aportar dinero a la familia compradora.

Coordinación entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil

Todo comenzó con una denuncia de los Servicios Sociales, que permitió el inicio de una investigación por el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil en Navarra y resultó esencial para identificar a los implicados y conocer el paradero de la menor. Nada más se tuvo conocimiento, los agentes se coordinaron con los Mossos d’Esquadra para localizar a la víctima en la provincia de Lleida.

Finalmente, este pasado mes de octubre, la menor fue hallada en la localidad de Les Borges Blanques. Los agentes de los Mossos d’Esquadra trasladaron a la menor a un centro de protección, donde recibió atención y apoyo especializado.

En Navarra se detuvo a los padres de la víctima y fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Tudela. En Lleida, los Mossos d’Esquadra detuvieron a las otras tres personas, dos hombres de 40 y 20 años y una mujer de 42, implicadas en la compra y traslado de la menor.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a:016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosGuardia CivilGuardia Civil EspañaNavarraViolencia contra MenoresTribunales EspañaSucesos EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Qué fue del verificador internacional que supervisaba el pacto entre PSOE y Junts: un diplomático salvadoreño que intentó mantener vivo el diálogo desde Ginebra

Francisco Galindo Vélez, exembajador y experto en mediación, quedó en una posición indefinida tras la ruptura del canal de diálogo entre el PSOE y Junts y la suspensión de las reuniones en Suiza

Qué fue del verificador internacional

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 9 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Comprobar Super Once: los ganadores

Quién es Peng Liyuan, la soprano que se convirtió en primera dama del régimen chino y conquistó la diplomacia internacional

La mujer de Xi Jinping recibirá a los reyes este domingo en la nueva visita de Estado

Quién es Peng Liyuan, la

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

La presidenta ha sufrido una “leve indisposición” durante el acto por la patrona de Madrid

Ayuso abandona en ambulancia la

Generación automática de resúmenes y un asistente conversacional: así son las nuevas herramientas de IA que el CGPJ pone a disposición de los jueces

“Todas las funcionalidades se incorporan en un entorno seguro, con las máximas garantías de protección de la información”, destacan desde el organismo

Generación automática de resúmenes y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué fue del verificador internacional

Qué fue del verificador internacional que supervisaba el pacto entre PSOE y Junts: un diplomático salvadoreño que intentó mantener vivo el diálogo desde Ginebra

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Generación automática de resúmenes y un asistente conversacional: así son las nuevas herramientas de IA que el CGPJ pone a disposición de los jueces

Un juzgado de Bilbao anula una convocatoria de empleo público por requerir un nivel avanzado de euskera en el 90% de las plazas ofertadas

Abascal eleva la presión sobre el PP en la Comunidad Valenciana: “Nosotros nunca tememos unas elecciones”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 9 noviembre

Una madre pierde la custodia de sus hijas por su “actitud obstruccionista” para evitar que tuvieran contacto con el padre: el tribunal rechaza su apelación

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 noviembre

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados