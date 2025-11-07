Las subcontratas de las obras del Camp Nou suman 1,87 millones en multas por fraudes laborales

Las empresas subcontratadas por Limak para realizar la construcción del Spotify Camp Nou suman 1,87 millones de euros en multas de Inspecció de Treball por 218 fraudes laborales, han explicado fuentes de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat a Europa Press y avanza 'El Periódico' este viernes.

Según datos obtenidos a través del mecanismo de transparencia de la Generalitat, hasta 77 empresas involucradas en las obras han sido investigadas y siete de cada diez actuaciones han derivado en sanción.

La Inspecció de Treball ha detectado incumplimientos en temas como salarios impagados, excesos horarios, trabajadores sin la documentación en regla o déficits en seguridad laboral.

En todo caso, estas cifras no incorporan las protestas realizadas esta semana por CC.OO. por vulneraciones de los derechos laborales en las obras del nuevo estadio.

Del total de multas, 1,4 millones son en requerimientos de infracción de temas que Inspecció de Treball identificó como incumplimientos de la normativa a subsanar y 441.272 euros, en sanciones.