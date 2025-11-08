Las nuevas condiciones de financiación permitirán a las CCAA salir a los mercados en 2026 con limitaciones para Cataluña, Valencia y Murcia

Cataluña, Valencia y Murcia tendrán más limitaciones que el resto de CCAA (Adobe Stock)

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado esta semana su análisis sobre la reforma de los mecanismos de financiación autonómica, donde se incluye las nuevas condiciones de salida a los mercados aprobadas en julio por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que entrarán en vigor entre 2026 y 2028 y reflejan condiciones dispares entre las comunidades autónomas, ya que Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha no podrán emitir deuda.

Tras más de una década de mecanismos extraordinarios con los que el Estado ha auxiliado a las regiones que, desde la crisis financiera habían tenido problemas para financiarse, estos mecanismos pretenden facilitar la vuelta a los mercados de todas las CCAA. Por el momento, se iniciará un periodo transitorio en el que todas las comunidades podrán recurrir tanto al Fondo de Financiación de las comunidades autónomas, que incluye la Facilidad Financiera (FA) y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como a los mercados, pero no en las mismas condiciones, que dependerán de la situación de cada región.

Las nuevas condiciones establecidas por el AIReF prevén que todas las comunidades autónomas puedan adherirse al mecanismo de Facilidad Financiera y salir del Fondo de Liquidez Autonómica, que impone condiciones más restrictivas. Aunque seguirán dentro de este mecanismo las CCAA que incumplan el periodo medio de pago a proveedores, una circunstancia en la que actualmente solo se encuentran la Comunidad Valenciana y Murcia. Esta medida pretende que el FLA funcione como un mecanismo de último recurso. Además, la Facilidad Financiera se extinguirá en 2029, una vez finalice el periodo transitorio, cuando todas las regiones se financiarán en el mercado.

Cómo será la salida al mercado de cada comunidad

El expresidente del Parlamento Europeo y ex Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha aseverado que la financiación singular que se ha negociado para Cataluña supone un "régimen de concierto". Así, Borrell ha señalado que "está por ver" cuánto se va a quedar Cataluña de la recaudación, y ha insistido en que "extrapolar este modelo a todas las comunidades autónomas no es más que un intento de enmascarar la singularidad que, en el fondo, no se le llama lo que es, que es un régimen de concierto", tras lo que ha recordado que "la Constitución reserva este régimen para los países forales, nos guste o no, así está escrita la Constitución" (Fuente: Europa Press)

Para salir a los mercados, la Autoridad Independiente establece cuatro condiciones, que se estructuran en cuatro niveles, en función de si se quiere combinar con la financiación del Estado y, en su caso, de dos criterios adicionales, si cerraron el 2024 con déficit o con una deuda superior al 19,5% de su PIB. Las CCAA que se encuentran en el primer escalón -se financian exclusivamente en los mercados- son Asturias, Castilla y León, Canarias, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco.

En el segundo escalón se encuentran las comunidades autónomas que se podrán financiar tanto con el Fondo de Financiación como en el mercado, donde se incluye la emisión de valores para los que cumplen tanto el criterio de déficit como el de deuda. En esta posición se encuentran las CCAA de Andalucía -que ha anunciado su intención de dejar de recurrir a la financiación estatal a partir de 2026-, Aragón, Baleares, Cantabria y La Rioja.

En un escalón inferior se encuentran las regiones que podrán combinar el Fondo de Financiación con el mercado, pero solo con préstamos, sin poder emitir valores de deuda, ya que solo cumplen uno de los cuatro criterios. En esta situación se encuentran Castilla-La Mancha y Extremadura que, pese a haber cerrado 2024 con superávit, mantenían ratios de deuda por encima del umbral permitido (29% y 21% de su PIB respectivamente).

En el último escalón, las CCAA que incumplan los dos criterios podrán salir al mercado, aunque únicamente con la posibilidad de suscribir préstamos que no superen el 10% de las necesidades totales de financiación. En esta situación se encuentran Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. En cualquier caso, las comunidades adheridas al Fondo de Financiación que quieran combinarlo con la salida al mercado tendrán que remitir al Ministerio de Hacienda una solicitud y un Plan Plurianual de Endeudamiento para el periodo 2026-2028 antes del 30 de noviembre.