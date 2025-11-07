Una mujer se ofrece a llevar a un policía en su coche para perseguir a unos ladrones: “En ese momento solo pensaba: ‘¿Cómo puedo ayudar?’”

Lesli había vivido en Slidell toda su vida y quiso destacar lo impresionada que estaba con el trabajo del departamento de policía y su respuesta al presunto hurto en la tienda (Departamento de Policía de Slidell).

Lesli Smith, una madre de tres hijos de Luisiana, fue homenajeada este martes por echar una mano a la policía, o, en este caso, prestar su coche, para ayudar a un agente a perseguir a un presunto ladrón de tiendas durante el fin de semana, según informa New York Post.

La persecución comenzó el sábado en una tienda en Slidell, cuando el sargento Jeff Kahrs fue alertado de un robo en curso, según informan fuentes del Departamento de Policía de Slidell. La sospechosa, que posteriormente fue identificada como Kelsey Baird, residente de Florida, vio a Kahrs entrar en la tienda y desechó los artículos que supuestamente intentaba robar, según la policía.

Cuando Kahrs intentó impedir que Baird saliera de la tienda, ella corrió por el estacionamiento y saltó a un auto que la esperaba afuera. El vehículo era conducido por el novio de Baird, Eric Boudreaux, de 43 años, de Biloxi, Misisipi. El vídeo de la cámara corporal de la policía muestra a Kahrs persiguiendo a Baird hasta que ella se sube al coche que la esperaba y acelera a través del aparcamiento. Es entonces cuando una amable desconocida se detiene y le pregunta a Kahrs si necesita que lo lleven.

“¿Quiere subir?”

Kahrs aceptó la ayuda y subió al coche, ayudando a la mujer a conducir para perseguir a los sospechosos. “El dúo formado por el ciudadano y el agente siguió a los sospechosos de forma segura, mientras que el sargento Kahrs daba instrucciones a los agentes que respondían a través de su radio policial”, informa la policía en un comunicado. Momentos después, llegaron refuerzos para ayudar a detener a los sospechosos.

Baird y Boudreaux fueron acusados ​​de robo y de resistirse al arresto mediante fuga. Baird también fue acusado de posesión de metanfetamina. El jefe de policía Daniel Seuzeneau agradeció a Lesli Smith por haber ayudado a su agente.

“A la buena samaritana con quien hablé esta mañana: personas como usted son la razón por la que Slidell es un lugar excelente para vivir y trabajar”, ​​dijo el jefe. “Sin dudarlo, ayudó a uno de nuestros agentes… sin esperar nada a cambio”.

El Premio a la Ciudadanía

El martes, la policía identificó a “la buena samaritana” como Lesli Smith, ciudadana de Slidell, y le entregó el Premio a la Ciudadanía durante una ceremonia con la policía y el alcalde de Slidell, Randy Fandal: “En ese momento solo pensaba: ‘¿Cómo puedo ayudar?’”, cuenta la madre de tres hijos.

Lesli había vivido en Slidell toda su vida y quiso destacar lo impresionada que estaba con el arduo trabajo del departamento de policía y su respuesta al presunto hurto en la tienda: “Me impresionó muchísimo; eso era lo más importante que quería transmitir”. Añadió que, tras dejar a Kahrs para que detuviera a los sospechosos, dio media vuelta y regresó a comprar a TJ Maxx.

Seuzeneau advirtió en una declaración anterior que cualquier posible ladrón debería pensarlo dos veces antes de atacar negocios en Slidell: “Haremos lo que sea necesario para atraparte y procesarte con todo el rigor de la ley. Mantente alejado de nuestra ciudad”.