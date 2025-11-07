Qué serie ver esta noche en Prime Video España

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Sin gluten

Ricardo, socio de un prestigioso restaurante que acaba de recibir una estrella Michelin, es despedido por su crisis personal, marcada por un alcoholismo galopante. Sin otra opción, empieza a ejercer de profesor en la vieja escuela de cocina donde se formó.

2. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

3. Hazbin Hotel

Charlie Lucero del Alba, la princesa del Infierno, intenta convencer a los demonios y a los ángeles de que toda alma es redimible. Una comedia musical para adultos sobre las segundas oportunidades repleta de canciones y tacos.

4. Dime tu nombre

Los habitantes de un pueblo español que vive de la fresa han aceptado que los temporeros marroquíes se instalen en una aldea cercana abandonada llamada Fuensanta. La convivencia entre todos genera tensiones, pero lo que ninguno de ellos imagina es que los cimientos de esa localidad esconden algo capaz de desatar sus peores pesadillas.

5. Lazarus de Harlan Coben (Harlan Coben's Lazarus)

El psiquiatra forense Joel "Laz" Lazarus se ve obligado a enfrentarse a demonios del pasado tras la muerte de su padre, el doctor L, en circunstancias sospechosas. Tras la confirmación inicial de su muerte como suicidio, una serie de visiones extrañas de gente muerta propicia que Laz pronto se sumerja en un mundo de conspiraciones homicidas y en una carrera para atrapar al asesino.

6. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

7. Generación V

Del universo de The Boys llega Gen V, una trepidante serie ambientada en la única universidad para superhéroes de EE. UU. Estos capacitados estudiantes fuerzan sus límites morales por estar entre los diez mejores y formar parte de Los Siete, la élite de superhéroes de Vought International. Cuando se revelan los secretos de la universidad, deben decidir qué clase de héroes quieren ser.

8. Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns)

Ruby Bell, una estudiante becada, se convierte en testigo de un secreto explosivo en la escuela privada de Maxton Hall. Este inconveniente hará que James Beaufort, un heredero millonario tremendamente arrogante, se vea obligado a lidiar con ella. Y es que para bien o para mal, James está decidido a silenciarla, pero su enfrentamiento enciende una chispa inesperada entre ambos.

9. La coleccionista

En el pueblo fronterizo de Reino del Duero, Fátima, conocida como "La coleccionista", obsequia a algunos forasteros que visitan el pueblo con un objeto aparentemente mundano. Lo que los visitantes no sospechan es que los regalos de Fátima desencadenarán una serie de inquietantes y dramáticos sucesos paranormales que cambiarán para siempre sus vidas.

10. Número desconocido: Falsa identidad en el instituto (Unknown Number: The High School Catfish)

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este enrevesado documental revela la impactante respuesta.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.