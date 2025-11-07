Polonia ofrece un servicio militar voluntario: el Gobierno estima que en 2027 habrá 100.000 reclutas al año

Militares de Polonia (Europa Press/Contacto/Jakob Ratz)

Polonia da un nuevo paso en su desarrollo militar hacia convertirse en la mayor potencia de Europa. El ministro de Defensa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha presentado el proyecto de formación militar universal para la ciudadanía. De esta forma, los polacos que lo deseen podrán tener conocimientos especializados para estar listos ante una emergencia y colaborar en la defensa de su país.

El ministro ha explicado que la iniciativa, elaborada junto con el jefe del Estado Mayor General, el general Kukuła, busca reforzar la capacidad de respuesta del país mediante ejercicios voluntarios de instrucción militar y defensa. Un plan piloto comenzará en noviembre y diciembre, y la formación a mayor escala está prevista para el próximo año.

Voluntarios en el Ejército de Polonia

La convocatoria estará abierta a personas de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos. Kosiniak-Kamysz ha añadido que también está en pleno desarrollo el plan “Educación con el Ejército”, que prevé capacitar este año a 300.000 estudiantes. De esta forma, el gobierno polaco ha diseñado un proceso para contar con voluntarios de todo tipo.

Los objetivos se definen en dos principales vías. En primer lugar, se busca reforzar la resiliencia individual de los ciudadanos y que cuenten con capacidades de defensa propia. En segundo lugar, permitirá reforzar la disponibilidad y competencia de las reservas. Organizaremos este proceso en dos vías”, ha explicado.

Kukuła también ha subrayado que el objetivo fundamental es crear capacidad de disuasión. “Es decir, provocar una situación en la que ninguna persona razonable decida atacar a Polonia debido al potencial del que dispondremos”, ha especificado, señalando el beneficio de contar con un alto número de efectivos en caso de necesitarlos.

El programa de formación militar incluye talleres prácticos de un día sobre primeros auxilios, supervivencia y ciberseguridad, impartidos en fines de semana y lugares cercanos al domicilio. El plan piloto, que comenzó el 5 de noviembre hasta el 14 de diciembre, reúne a 25.000 adultos. La versión completa está prevista para 2026 y apunta a formar 100.000 voluntarios por año en 2027.

100.000 reclutas al año

El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que para 2027 el país podrá capacitar a 100.000 voluntarios al año en entrenamiento militar básico, con el objetivo de construir un ejército de reservistas capaz y operativo. El gobierno buscará ampliar la capacidad de formación civil, pasando de los 40.000 participantes actuales a 100.000 en 2026, permitiendo a cualquier persona interesada acceder al programa.

Para lograrlo, primero se recurrió a militares retirados y a excombatientes de Irak y Afganistán, quienes serán formadores en el programa “segunda misión”, aprovechando su experiencia. Ahora, han diseñado este cuidado plan con varios pasos y opciones de cara a fomentar la formación de la población civil.

En la actualidad, ciudadanos de entre 18 y 60 años pueden inscribirse en un mes de adiestramiento militar, recibiendo una compensación económica y la opción de continuar en el Ejército con beneficios adicionales tras tres años de servicio. Polonia quiere fomentar la integración en el Ejército y la postura favorable a la inversión en defensa.