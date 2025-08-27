Las Fuerzas Armadas han instruido a más de 8.000 militares ucranianos en España

Las Fuerzas Armadas han formado a más de 8.000 militares ucranianos en España desde noviembre de 2022, en el marco de las medidas puestas en marcha para apoyar a Kiev ante la invasión rusa, según datos proporcionados este miércoles por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En concreto, la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en Apoyo de Ucrania (EUMAM UA) ha impartido 185 módulos de más de 30 especialidades diferentes. En la actualidad, 132 militares españoles participan en la misión.

El jefe de Estado Mayor de EUMAM UA, el teniente coronel Juan José López, ha destacado "la total implicación de todos los instructores españoles en la formación del personal ucraniano, la motivación de soldados para ser formados y la importante aportación de España a la misión".

Las actividades de formación están dirigidas en España por el Toledo Training Coordination Centre (TTCC), que se coordina con diferentes estructuras internacionales en el marco de la misión, aprobada por decisión del Consejo Europeo el 17 de octubre de 2022. Desde el inicio, España ha ampliado la modalidad de los cursos, que hoy se imparten en distintas unidades de las Fuerzas Armadas españolas.

Los cursos se organizan para complementar las capacidades ucranianas. Destacan los de formación básica del combatiente y otros más específicos, como formación en apoyo aéreo próximo, Derecho Internacional Humanitario, producción de información geoespacial, medicina hiperbárica o desminado humanitario.