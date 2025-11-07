España

El juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura ya tiene fecha: será entre el 9 y el 14 de febrero

Hay otros 10 investigados por prevaricación y tráfico de influencias

Juicio contra hermano de Pedro
Juicio contra hermano de Pedro Sánchez y Gallardo (Europa Press)

La Audiencia Provincial de Badajoz ha fijado entre el 9 y el 14 de febrero de 2026 la celebración del juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, según recoge Europa Press. Hay otros 10 investigados por prevaricación y tráfico de influencias, después de que el tribunal no admitiese el recurso de apelación formulado por el hermano del presidente.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha fijado el inicio del juicio oral derivado de la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación. Según la resolución emitida este viernes, y de acuerdo con el artículo 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las sesiones se celebrarán cada día a partir de las 10:00 horas, y podrán extenderse a la franja de tarde desde las 17:00 horas en la sede del tribunal.

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, sale de declarar en los Juzgados de Badajoz.

Juicio de David Sánchez y Gallardo

El juicio responde a la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, donde figura como procesado Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la institución provincial. Se trata del actual líder del PSOE en Extremadura y candidato a la Presidencia autonómica en las próximas elecciones. El otro involucrado es el hermano del presidente del Gobierno.

El procedimiento, instruido por la jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, se desarrollará en la sede de la Audiencia con sesiones matutinas, con la opción de seguir por las tardes. Por parte de la acusación popular, integrada por Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, se solicitan tres años de prisión para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo por delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación.

(Noticia en ampliación).

