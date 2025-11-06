Estos son los cinco deportes más practicados del mundo: el baloncesto no está entre ellos

Herramientas de varios deportes (Reportero Olímpico)

Los deportes en la actualidad se han convertido, más que en una actividad física, en uno de los medios de entretenimiento más populares del mundo. Debido a la emoción y a la pasión que generan logran atraer a millones de fanáticos, que se ponen frente a una pantalla para seguir su disciplina favorita o incluso se animan a llevarla a la práctica.

Hay cerca de 250 deportes reconocidos en el planeta, y dentro de ese total, hay 5 que lideran el ranking de los más populares según la clasificación del portal demográfico World Atlas.

Dentro de la lista aparecen deportes conocidos, como pueden ser el fútbol o el tenis, y otros que no son muy seguidos en Europa pero destacan por la densidad de población de sus países. Además, hay alguna disciplina considerada generalmente como popular que no se encuentra en el top 5.

El fútbol domina

El fútbol es, por mucho, el deporte más popular del mundo, con 3.500 millones de aficionados en 2025. Como su nombre indica, el fútbol es un deporte de equipo que consiste en patear un balón con el objetivo de introducirlo en la portería. Tiene muchas variantes, como el fútbol sala o el fútbol playa. De esta forma, el espíritu competitivo y el ritmo rápido crean un ambiente adorado por los aficionados que permite abarrotar estadios y tener a millones de personas expectantes ante la televisión.

Lamine Yamal marca el tercer gol del FC Barcelona, anulado por fuera de juego, contra la Real Sociedad (REUTERS/Albert Gea)

Cricket y Hockey

El críquet aparece en segunda posición. Es un juego de bate y pelota entre dos equipos de once jugadores que gira en torno al bateo y al lanzamiento. Un equipo intenta anotar carreras mientras el otro busca eliminarlos. Pese a su ritmo más lento, el suspense detrás de cada golpe crea una atmósfera inigualable que ha permitido convertirlo en uno de los deportes más populares en países como India, Pakistán, Australia y Nueva Zelanda, que contando con sus masivas poblaciones, permiten que tenga 2.500 millones de aficionados en el mundo. Volverá a los Juegos Olímpicos tras 128 años, en 2028, en su modalidad T20.

Final - India v South Africa de cricket femenino (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Por su parte el hockey también es un deporte de equipo con aproximadamente 2.000 millones de aficionados. Involucra a dos equipos de 11 jugadores equipados con palos de hockey para golpear un disco que deberán anotar en la portería rival. El que más puntos consiga será el vencedor. Tiene algunas variantes en diferentes superficies como el hielo o la hierba y una rica historia de más de 4.000 años. También se celebran Copas del Mundo y está presente en los Juegos Olímpicos.

Partido de hockey (Bob Frid-Imagn Images)

Tenis y voleibol cierran

El tenis es el deporte de raqueta más famoso del mundo con mil millones de aficionados en todo el planeta. Solo requiere de una pelota, una raqueta y una pista, y el objetivo es golpear la bola por encima de la red hacia el campo contrario para intentar conseguir un punto. Si el oponente no es capaz de devolver la pelota se consigue el punto.

El impactante punto que consiguió Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio

El partido se divide en sets, para conseguir uno, es necesario ganar 6 juegos divididos en 4 puntos cada uno (0, 15, 30 y 40) con ventaja de dos puntos. La mayoría de partidos se juegan al mejor de tres sets y los partidos pueden ser individuales o por parejas. También tiene torneos populares como Wimbledon o Roland-Garros y tiene presencia en los Juegos Olímpicos.

En su caso el voleibol reune a 900 millones en el mundo. Este deporte consta de seis jugadores por equipo en el que se usan las manos para golpear el balón al otro lado de la red. También consta de variantes que se pueden practicar, por ejemplo, en la playa. Para lograr la victoria es necesario anotar más sets que el rival, para ganar un set es necesario anotar 25 puntos con ventaja de dos.

Partido de voleibol (Dosis de Voleibol)

El baloncesto se queda fuera de las cinco primeras posiciones, de hecho, es el séptimo en la lista con 800 millones de personas tras el Tenis de Mesa. Otras disciplinas que cierran el top 10 son el béisbol, el rugby y el golf.