Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

El jugador de baloncesto estuvo en coma durante 10 días tras someterse a un trasplante de médula

El exjugador del Baskonia Achille
El exjugador del Baskonia Achille Polonara (imagen del Instagram de @ilpupazzo33)

Achille Polonara, jugador de baloncesto italiano de 33 años con una reconocida trayectoria tanto en la liga local como en equipos europeos, atraviesa uno de los desafíos personales y médicos más complejos desde que le diagnosticaron leucemia mieloide. Polonara, quien militó en el Baskonia entre 2019 y 2021 y luego pasó por el Virtus Bologna, firmó contrato con el Dinamo Sassari mientras libraba una batalla contra la enfermedad que no solo alteró su rutina profesional, sino también su vida familiar y personal.

El tratamiento de Polonara comenzó en el verano, con el jugador instalado en Valencia para recibir quimioterapia intensiva. Los médicos determinaron, tras la primera fase de tratamiento, que la evolución más adecuada era proceder con un trasplante de médula ósea, que se realizó en septiembre. Las semanas siguientes al trasplante trajeron nuevas complicaciones. El medio italiano La Iene divulgó que, poco antes de obtener el alta médica, Polonara sufrió una embolia posterior al trasplante realizado el 25 de septiembre, lo que provocó un estado de coma que se prolongó durante diez días.

Sus allegados vivieron momentos de extrema preocupación. Nicolò De Devitiis, cercano a la familia, relató públicamente el impacto de lo sucedido: “Hace unas semanas, Aquiles entró en coma, pero parece que lo peor ya pasó. Hemos estado a su lado todos estos días”. El episodio marcó un punto crítico en la salud del jugador, según confirmó su esposa, Erika Bufano. “¡Es un desastre! Achille entró en coma ayer. Cuando le quitaron la sonda PEG, Achille se desmayó y sufrió una trombosis. Su cerebro se quedó sin oxígeno, sus posibilidades de sobrevivir son muy bajas”, le comunicó a De Devitiis en una llamada telefónica hacia finales de octubre.

El jugador de baloncesto Achille
El jugador de baloncesto Achille Polonara (@ilpupazzo33)

Unos días más tarde, Erika Bufano compartió detalles sobre la recuperación en una conversación en la que recordó el momento en que Polonara, tras despertar, reaccionó a su voz. “Cuando sucedió, llamé a todos los médicos porque pensé que estaba soñando, o tal vez me estaba volviendo loca, pero todo fue real… No hablaba, pero me reconoció, luego empezó a decir sus primeras palabras, podía oírme y yo hablaba. Al principio hacía preguntas sin sentido, luego empezó a cantar algunas canciones”, relató. Ese proceso de reconexión con el entorno resultó un signo alentador, después de que el diagnóstico inicial fuera catalogado como muy grave.

Las palabras de Polonara

El propio Polonara ofreció su versión de aquellos días, en los que su vida pendió de un hilo: “Estuve en coma durante 10 días, me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir, pero ahora puedo salir del hospital... No recuerdo casi nada de lo que pasó, es como si hubiera estado dormido. Fue duro, me daban pocas esperanzas. Cuando abrí los ojos, todavía no podía hacer nada. Luego las cosas mejoraron, y ahora respirar fuera del hospital es maravilloso”, comentó a La Iene.

El medio La Gazzetta dello Sport publicó que, desde el fin de semana, el jugador de baloncesto ha recibido autorización para abandonar el hospital ocasionalmente. Su primera salida obedeció a un motivo personal, el quinto cumpleaños de su hija Vitoria, oportunidad que la familia celebró como una muestra de avance y de superación tras semanas de incertidumbre.

El nivel que Juan Núñez ha demostrado en todo el Mundial es tan elevado como para haberse ganado la comparación con Juan Antonio Corbalán

“No era creyente, pero he rezado mucho estos últimos días. Le decía: ‘Por favor, no me dejes, te necesito’. Su mayor preocupación era: ‘¿Volveré a ser el de antes?’ Ahora tendrá que comprometerse con la fisioterapia, porque hasta ahora, cuando entra el fisioterapeuta, resopla y maldice. Todos tenemos que pasar por esto juntos, incluso los niños”, compartió Erika Bufano, haciendo referencia tanto al proceso de rehabilitación de Polonara como a la implicación emocional y práctica para todo el núcleo familiar.

Achille Polonara, a pesar de las limitaciones actuales, mantiene el contacto con sus seguidores y quienes han acompañado su trayectoria deportiva y personal. A través de sus redes sociales, donde suma más de 121.000 seguidores, compartió el reencuentro con Nicolò De Devitiis, ejemplo de la importancia de las redes de apoyo en situaciones extremas.

