El Gobierno ofrece a los funcionarios subidas salariales hasta 2028 por encima del IPC

El Gobierno español, a través de la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha trasladado a los sindicatos representantes de los funcionarios una nueva propuesta plurianual con subidas salariales vinculadas a un componente fijo y otro variable que garantice a los empleados públicos no perder poder adquisitivo.

En una reunión, celebrada este miércoles entre el Gobierno y representantes de CCOO, UGT y CSIF, Fundación Pública ha trasladado su intención de incorporar mejoras retributivas y otras medidas organizativas que “repercutan de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía”.

“Queremos caminar junto a las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, que ofrezca servicios de atención personalizados, que diseñe políticas públicas que mejoren la vida a la ciudadanía y que esté mejor preparada para afrontar la innovación y la adaptación a la doble transición, digital y verde”, explicó la secretaria de Estado al termino de la reunión.

Según ha trascendido, durante la reunión se ha pactado con los sindicatos un calendario de reuniones para ir trabajando en un texto que pueda ser llevado a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas “en cuanto sea posible”. Además, la Administración ha tomado nota de principales reivindicaciones planteadas por los sindicatos y se ha comprometido a estudiarlas.

Por su parte, desde UGT han explicado que se está trabajando por bloques y todas las reuniones se celebrarán los miércoles. Además, el sindicato ha indicado que por el momento no se ha puesto sobre la mesa una cifra de subida salarial y que el acuerdo sería para tres años.

El último acuerdo contemplaba el mismo tipo de medidas

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y también contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.

Por su lado, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha asegurado que esta primera reunión no ha estado “nada mal” y que desde Función Pública plantean una fórmula de negociación “ágil” y “rápida”, aunque la sindicalista apunta que esto dependerá tanto de lo que el Gobierno ponga en la mesa como de las aportaciones de las organizaciones sindicales.

Aunque Función Pública no ha puesto una cifra de subida salarial encima de la mesa, UGT y CSIF han pedido que el incremento salarial del año 2025 esté “bien diferenciado” y sea con carácter retroactivo desde enero porque no permitirán que se instale una congelación de sueldos o subida cero para este año. “Este tiene que ser un acuerdo no solamente para los tres millones y medio de empleados y empleadas públicas, sino para los servicios públicos y para la ciudadanía de este país”, ha añadido.