Una veterinaria resuelve si los perros deben llevar alguna prenda de abrigo cuando pasean en invierno

Según la experta, esto depende de factores como la raza, el tipo de pelaje y la tolerancia personal de cada animal al frío

Gatos y perros con suéteres
Gatos y perros con suéteres destacan por su ternura y protección contra el frío, combinando cuidado y estilo invernal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un vídeo reciente de TikTok, la veterinaria española María explicó a sus seguidores si los perros realmente necesitan usar abrigos cuando bajan las temperaturas. La profesional respondió a la pregunta de por qué algunos animales pueden requerir esta prenda y otros no, mientras el clima se vuelve cada vez más frío.

La conversación comenzó a raíz de un video compartido en la plataforma, donde la especialista planteó una duda que suele generar comentarios diferentes entre las personas que conviven con perros: “¿Ponerle un abrigo a tu perro lo humaniza? ¿Realmente lo necesita?”. El debate surge cada invierno, cuando los paseos se vuelven más cortos por las bajas temperaturas.

Según María, la respuesta no es única, y afirmó que depende de factores como la raza, el tipo de pelaje y la tolerancia personal de cada animal al frío. La veterinaria expresó que muchas críticas hacia quienes visten a sus perros se basan en ideas generalizadas sobre la capacidad de los animales para mantener su temperatura corporal. En el video, señaló: “Muchas veces esta práctica es criticada porque se dice que son animales, que son resistentes, que pueden soportar el frío, que su pelaje los protege, que regula su temperatura y que ponerles un abriguito es estúpido y humanizarlos”. A lo que añadió: “Bueno, no estoy de acuerdo. Como en todo en la vida, hay que usar un poco el sentido común, depende mucho del perro y de su raza”.

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @ramosmica29)

El frío depende de la raza y el pelaje

Durante la explicación, María usó ejemplos concretos y mencionó razas que pueden tolerar mejor el frío gracias a su pelaje grueso y doble capa. “Los perros nórdicos, como el husky, no necesitan pelaje”, indicó, haciendo referencia a la protección natural que estos animales desarrollaron para sobrevivir en climas extremos. También señaló que otras razas con características similares, como algunos perros de trabajo en zonas rurales o ganaderas, suelen gestionar el frío de forma eficaz sin ayuda externa.

La veterinaria también habló de su propio perro, un Border Collie, y dijo: “Mi perro, por ejemplo, es un Border Collie y tiene bastante pelo; además, tiene doble capa, por lo que en invierno tiene más lana”. Ese tipo de recubrimiento natural permite que ciertas razas mantengan una temperatura estable incluso en ambientes húmedos.

Cinco perros de diferentes razas,
Cinco perros de diferentes razas, incluyendo un Border Collie, un Golden Retriever, un Bulldog Francés, un Dachshund y un Pastor Alemán, posan juntos en un parque verde, destacando la variedad y belleza de los animales de compañía en un entorno natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, recordó que no todos los perros cuentan con esa protección. “Hay perros pequeños que no tienen ese tipo de pelaje. No lo tienen tan largo ni tan grueso, ni tienen doble capa de pelo, y a veces se les recorta antes de que empiece el invierno, por lo que su piel queda un poco más expuesta al frío”, explicó. Esa falta de aislamiento natural puede repercutir en su bienestar si están expuestos a jornadas frías al aire libre.

La profesional recomendó observar el comportamiento del animal para reconocer señales de incomodidad. Un temblor persistente o el intento de buscar refugio pueden indicar que el perro necesita una capa adicional. “Mi perro es lo primero y quiero que esté bien; no me importa lo que diga cualquier desconocido. Simplemente atiende las necesidades de tu perro. Eso no es humanizarlo, es cuidarlo y garantizar su comodidad y bienestar. Y no te preocupes por lo que diga la gente, no es una cuestión de blanco o negro. Cuida de tu perro”, añadió.

Desde su publicación, el video ha recibido miles de “me gusta” y numerosos comentarios de dueños que comparten sus experiencias. Un usuario escribió: “Si no le doy cobijo y tapo a mi galgo, no podré dormir porque me llora. ¡Es un dramático!”. Otro contó: “Le puse un abrigo a mi Yorkshire terrier y luego tuve que ponerle otro a mi Pitbull porque el chico estaba celoso”.

