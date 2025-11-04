España

'La que se avecina' se reinventa como western en el desierto de Almería para su capítulo 200 y podrá verse en cines: fechas y ciudades en las que se proyectará el episodio

El capítulo 200 de ‘La que se avecina’ se podrá ver en la gran pantalla el 11, 14 y 15 de noviembre en más de 40 salas repartidas por toda España

‘La que se avecina’ se reinventa como western en el desierto de Almería para su capítulo 200 y podrá verse en cines (@lauracaballero_)

La temporada 16 de La que se avecina entra en escena el 18 de noviembre en Prime Video, pero antes de ese día la serie ha preparado un despliegue inusual: la proyección en cines del episodio número 200, que en esta ocasión se aventura en el territorio del western, habiendo sido grabado en pleno desierto en Tabernas, Almería.

Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un saloon a doble altura

El capítulo 200, titulado Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un saloon a doble altura, reinventa a los vecinos de Contubernio 49 en clave de far west. Los personajes de siempre se mudan al pueblo de Mountpine View, donde Antonio Recio, convertido en Tony Strong, ejerce de forajido y destituye al sheriff local, con Amador asumiendo su puesto a regañadientes y bajo amenazas. La propia Fina no se queda atrás, en este caso bajo el nombre de Calamity Fine, figura de villana clásica del género. El avance muestra tiroteos, duelos al sol, plantas rodadoras y fugas de prisión, en una puesta en escena que homenajea los grandes tópicos del cine del salvaje oeste americano .

El episodio, rodado en junio en los decorados de Fort Bravo-Texas Hollywood, desembarca por primera vez en la gran pantalla gracias a la iniciativa de Cines Yelmo, que ha incluido el estreno en más de 40 salas repartidas por toda España los días 11, 14 y 15 de noviembre. El recibimiento ha superado todas las expectativas: las entradas se agotaron en cuestión de horas y la organización no tardó en anunciar sesiones adicionales. Alberto Caballero, uno de los creadores, avisó en redes sociales: “Debido al mogollón que se está formando, me llena de orgullo y satisfacción comunicaros que el viernes 14 también podréis ver el capítulo 200”. Con este evento, La que se avecina suma una experiencia inédita al celebrar su longevidad en la televisión con el salto a las salas de cine, en una cita que se convierte en prólogo anticipado al arranque de la temporada 16 en streaming. Yelmo integra así el especial en su ventana +Que Cine, normalmente reservada a conciertos, reestrenos y eventos puntuales.

En cuanto a la nueva tanda de episodios, la serie mantiene la fórmula habitual: ocho capítulos, cada uno con una duración aproximada de 50 minutos, y un estreno semanal cada martes en Prime Video. El calendario de estrenos queda así: episodio 1 el 18 de noviembre, seguido por emisiones el 25 de noviembre, 2, 9, 16, 23 y 30 de diciembre, para cerrar el ciclo el 6 de enero de 2026.

Con eventos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga o Vigo, La que se avecina sigue consolidando su posición entre las series españolas más seguidas y longevas, y demuestra que la comunidad de seguidores mantiene una fidelidad inalterable. El episodio especial ambientado en el salvaje oeste sirve de celebración para la serie y de revulsivo ante el estreno de una nueva temporada en la que el humor y los homenajes siguen marcando el rumbo de la vida en Contubernio 49.

