Pablo Chiapella revela a la ‘La Revuelta’ el futuro de Amador Rivas en la nueva temporada de ‘La que se avecina’: “Ahora se dedica a recoger borrachos”

Pablo Chiapella posa con la pierna de Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

Pablo Chiapella es uno de los actores más queridos de la serie de humor La que se avecina. Su papel como Amador Rivas es uno de los pilares fundamentales desde que se iniciase su emisión en el año 2007. Su manera de expresarse y las acciones que muchas veces rozan el sinsentido, han cautivado a millones de espectadores.

Esto se pudo ver ayer en La Revuelta, el programa de La 1 de Televisión Española que presenta David Broncano. Desde que salió al paltó, fue capaz de desatar la risa entre los allí presentes. Sin embargo, cuando un actor interpreta a un personaje tan icónico que es capaz de convertirse en parte de la iconografía popular de la sociedad, es casi imposible que se desligue del papel que interpreta.

Esto mismo le pasa a Pablo que, nada más salir al escenario, escuchó como alguien del público le decía: “Amador, ¿quieres salami?”, una de las frases más míticas del personaje. Sin embargo el actor supo salir del paso con una respuesta que provocó la risa entre el público: “Yo lo doy, si lo quieres tú...”

Las aficiones de Pablo

Pablo fue al programa a promocionar su nueva película El Casoplón, que se estrena el 16 de abril. Sin embargo, la conversación, como suele pasar en La Revuelta, derivó en otros temas que poco o nada tienen que ver.

Uno de ellos fue el campo, uno de sus hobbies favoritos. “Me he comprado un terreno en Ayora, en Valencia. Me gusta el campo he vendimiado, he recogido oliva, cebolla... La más dura es la cebolla porque vas a ras”, le confesó a Broncano.

El deporte es otro de sus pasatiempos predilectos, siendo un amante de los paseos en bicicleta. También le gusta todo lo que tenga que ver con el agua, como nadar, bucear o el surf.

El futuro de Amador Rivas

Después de un rato de conversación salió Aquí no hay quien viva, la serie que le cambió la vida, pese a solo aparecer en los seis últimos capítulos. Era una serie de éxito total, con millones de espectadores y una cuota de pantalla que rozaba el 35%. Gracias a este papel, sería seleccionado para interpretar a Amador en La que se avecina, que le ha catapultado al éxito.

Jordi Sánchez, el actor fe 'La que se avecina', debuta como director con 'Alimañas' (Europa Press)

En ese momento fue cuando empezó a soltar prenda sobre la serie. “Ahora estamos grabando, de hecho empecé el lunes a rodar la temporada 16″, confirmó en el programa. Pero aquí no acabó la exclusiva. David Broncano, tirando de su picaresca habitual, siguió preguntándole sobre el tema.

Pablo, sin ningún tipo de problema, le explicó cuál iba a ser el papel de Amador en esta nueva temporada. “Ahora tiene una empresa de tuctucs. Se dedica a ir por las discotecas recogiendo borrachos... y los va perdiendo”, afirmación que desencadenó las carcajadas de los allí presentes.

También se deshizo en elogios hacia los guionistas de la serie. “Me lo paso bien y la clave es que los guionistas son increíbles, me sigo riendo con las ideas, el personaje me gusta y es un descerebrado”.