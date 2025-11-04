España

Un hombre abusó sexualmente de su hijastra desde que tenía 13 años: ahora la Justicia le condena a 9 años y medio de cárcel

Las prácticas persistieron hasta que la madre se separó del agresor, pero ella no pudo confesar los hechos hasta cumplir la mayoría de edad

Guardar
Plaza del Ayuntamiento de Alicante
Plaza del Ayuntamiento de Alicante (Wikimedia Commons)

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha dictado una sentencia de nueve años y medio de cárcel a un hombre que vivía en Denia por abuso sexual sobre la hija de su pareja. El tribunal ha reconocido la gravedad de los hechos probados y que fueron una práctica continuada durante años.

Según ha informado el Poder Judicial, el hombre habría aprovechado una relación de familiaridad y proximidad para someter a la menor, a tocamientos y otras prácticas sexuales desde los 13 años. El condenado convivía con la víctima desde 2012, cuando llegó a España desde Rusia, donde vivía con su abuela.

No obstante, los hechos sucedieron tanto en el domicilio familiar como en un taller mecánico de un municipio cercano en el que trabajaba el condenado. En un inicio, el hombre besaba y sometía a la víctima a tocamientos en sus partes íntimas, pero más tarde comenzó a tener relaciones sexuales con ella. En ningún momento, los actos fueron consentidos, pero la menor ha declarado haberlos soportado de forma pasiva porque pensaba que era “el precio que tenía que pagar por estar en España”, tal y como indica el comunicado del tribunal.

27/12/2024 Comisaría de la Policía
27/12/2024 Comisaría de la Policía Nacional en Dénia (Alicante), en una imagen de archivo.. La Policía Nacional ha detenido en Dénia (Alicante) a un hombre de nacionalidad uruguaya y de 29 años de edad sobre quien pesaba una orden internacional de arresto emitida por Uruguay, por un supuesto delito de abuso sexual a una niña de seis años y por el que se enfrenta a 12 años de prisión. SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL

La víctima no lo confesó hasta la mayoría de edad

A pesar de que la víctima trataba de evitar la situación -con excusas para no quedarse sola con el acusado- el hombre reconducía los hechos sin ejercer violencia física directa “por el desvalimiento de la menor dada su corta edad y por estar en España solo en compañía de su madre, con la que no mantenía una buena relación”. Además, usaba amenazas contra la niña que iban desde informar a su madre para que la regañase hasta enviarla de regreso a Rusia, que la dejaría sin posibilidad de ver a su hermana pequeña -hija en común del agresor y la madre de la víctima-.

Los abusos persistieron hasta 2015 (cuando cumplió 16 años), momento en que la relación sentimental entre el hombre y la madre terminó y, por tanto, la menor dejó de convivir con él. Sin embargo, no fue hasta cinco años después de la separación y siendo mayor de edad, que la víctima le confesó a su madre los hechos, quien presentó la denuncia ante la Policía Nacional.

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos son muy antiguos, han prescrito o no han aportado pruebas suficientes. En la misma línea, el Gobierno ha avanzado que el delito de trata se incluirá en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y ha aprobado distribuir 190 millones de euros a las comunidades autónomas, con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias con menores de 16 años a su cargo. Además, ha comentado la propuesta del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, así como ha remarcado la importancia de este 2 de abril, Día Internacional del Libro. (Fuente: Moncloa / Congreso / Europa Press)

Un atenuante de dilaciones indebidas

La causa judicial experimentó paralizaciones injustificadas, motivo por el cual el tribunal aplicó la atenuante de dilaciones indebidas al dictar la pena. Además de la condena principal de nueve años y medio de cárcel, la Sala ha fijado una orden de alejamiento que impide al acusado comunicarse con la víctima o acercarse a menos de 500 metros de su domicilio, trabajo o cualquier lugar frecuentado por ella durante diez años tras cumplir la cárcel.

La sentencia también impone una indemnización de 40.000 euros para la víctima en concepto de daños morales. Según el comunicado del TSJCV, el hombre deberá someterse a libertad vigilada por diez años e inhabilitación especial para trabajar o interactuar con menores durante varios años adicionales a la prisión. No obstante, la resolución no es firme y puede recurrirse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Temas Relacionados

MenoresAdolescenciaAbusos sexualesJusticiaJuiciosTribunales EspañaTribunalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La directora de comunicación de la Fiscalía niega que García Ortiz filtrara los correos porque ya eran conocidos por los medios: “Estaba ya en el mercado”

Ha subrayado que la propia Díaz Ayuso “avivó” el interés mediático al realizar declaraciones en las que “insinuó que hay una especie de confabulación de poderes del Estado para perjudicar a su pareja”

La directora de comunicación de

La original casa de Rosalía en uno de los barrios más exclusivos de Barcelona: 117 metros cuadrados, grandes ventanales y estética industrial

La artista, que estrenará el próximo 7 de noviembre su nuevo álbum: ‘LUX’, reside en uno de los barrios más cotizados de su Barcelona natal

La original casa de Rosalía

Resultados del Super Once del 4 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del

Sanidad insiste a las comunidades del PP para que compartan sus datos del cribado del cáncer: “La ley se cumple”

La ministra Mónica García inicia la vía legal para conseguir los datos tras los fallos en Andalucía

Sanidad insiste a las comunidades

Recete de carrueco, un plato típico de Jaén en otoño que tiene la calabaza como ingrediente principal

Tradicional de la gastronomía jienense, destaca por lo fácil que se prepara, en apenas media hora, y por la combinación del sabor dulce de la verdura con el toque picante de la guindilla

Recete de carrueco, un plato
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La directora de comunicación de

La directora de comunicación de la Fiscalía niega que García Ortiz filtrara los correos porque ya eran conocidos por los medios: “Estaba ya en el mercado”

Una madre es detenida por prostituir a su hija menor de edad en Internet y quedarse con los beneficios

“Las familias que les han votado a ustedes están mucho peor que los que no les han votado”, Rosa María Álvarez, hija de una víctima de la DANA

El día que Ángel Víctor Torres amenazó a Pedro Sánchez con ser “un tocahuevos” como Page y Lambán: “No hay puta manera con Illa”

Feijóo llama a Abascal para acelerar la sucesión de Mazón: Vox asegura que tomará la decisión más estable

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 4 noviembre

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Cuánto cobra una empleada dómestica en España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

El plazo para abonar el segundo pago del IRPF a Hacienda acaba este 5 de noviembre: esta es la multa a los contribuyentes que no lo cumplan

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

Sara Sorribes anuncia su regreso al tenis:“Lo hago con otra mirada, volví simplemente por placer”

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”