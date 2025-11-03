España

Una farmacéutica da su opinión sobre el Botox de Mercadona por 6 euros: "Yo optaría por activos más potentes"

La farmacéutica Reme Navarro analiza en redes sociales el nuevo producto de Mercadona y aclara si realmente funciona

El nuevo botox de mercadona
El nuevo botox de mercadona

Mercadona no deja de sorprender a sus clientes con innovaciones cosméticas a precios muy asequibles. La última novedad que está causando mucho éxito en redes es un nuevo sérum facial con “efecto botox”, diseñado para rellenar las arrugas de la frente, el entrecejo y las patas de gallo. Su precio es de tan solo 6 euros, y promete un efecto tensor inmediato sin la necesidad de agujas.

El producto, presentado bajo la marca de Mercadona Deliplus, ha llamado la atención por su fórmula inspirada en los tratamientos estéticos más populares. Según Mercadona, su objetivo es “dar un efecto rellenador de arrugas y mejorar la firmeza de la piel”, y puede aplicarse en todo tipo de pieles, tanto de día como de noche.

La farmacéutica y nutricionista Reme Navarro, conocida en TikTok por su perfil conocido por @remenavarro, ha querido analizar este nuevo producto en profundidad. En un vídeo que ha acumulado miles de visualizaciones, explicó que el sérum contiene Acetil Hexapéptido-8, un péptido que actúa relajando los músculos faciales superficiales, lo que ayuda a reducir la formación de arrugas.

Qué hay realmente detrás del efecto “botox”

Reme Navarro ha explicado que este principio activo, que también está presente en cosméticos de alta gama, puede ofrecer un efecto tensor temporal, aunque no es comparable al de las inyecciones de botox.

“El acetil hexapéptido 8 es baja, puede darnos un efecto bótox momentáneo, sobre todo por el Pullulan, que da sensación de lifting inmediato”, señala la experta. “Pero no esperes resultados reales como el que te dan las inyecciones, tampoco lo veo como un sustituto de la rutina anti edad”, añade.

Además del péptido, el sérum contiene glicerina, que hidrata y mejora la elasticidad de la piel, y Pullulan, un polisacárido natural derivado de la fermentación que crea una fina película sobre la piel, dando una apariencia más tersa.

arrugas faciales en la
arrugas faciales en la cara (Getty Images)

No sustituye a una rutina antiedad

La farmacéutica también ha querido dejar claro que este tipo de productos no deben considerarse un sustituto de una rutina facial completa ni de los activos realmente eficaces en el tratamiento de anti arrugas.

“Si buscáis productos que de verdad traten las arrugas o patas de gallo, yo optaría por activos más potentes como el retinol, la vitamina C o péptidos en mayor concentración”, recomienda Navarro.

El nuevo botox de Mercadona

El efecto de este sérum, por tanto, sería el de un cosmético temporal, ideal para aquellos que buscan un resultado rápido, por ejemplo antes de un evento, pero no se trata de un tratamiento que dure a largo plazo.

A pesar de las advertencias de los expertos, este sérum ya se ha convertido en uno de los productos más comentados y buscados de Mercadona. En las redes sociales, muchos usuarios ya han compartido sus impresiones, destacando la textura ligera y el efecto inmediato de firmeza tras aplicarlo.

Algunas consumidoras que ya lo han consumido, han asegurado notar la piel más suave y el rostro más descansado, aunque todas coinciden en que el resultado desaparece al cabo de tan solo unas horas.

