España

La DGT mantiene la prohibición de superar el límite en 20 km/h al adelantar en carreteras convencionales

Desde Tráfico señalan que el porcentaje de fallecimientos en este tipo de maniobras en los últimos años es similar al de 2019

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Carretera secundaria en España.
Carretera secundaria en España. (Revista Tráfico y Seguridad Vial / DGT)

La Dirección General de Tráfico (DGT) rechaza recuperar el margen de 20 km/h para superar el límite de velocidad cuando un coche o una moto intente adelantar en una carretera convencional, eliminado en marzo de 2022 con la última reforma de la ley de tráfico.

Fue la medida más controvertida de una renovación que, entre otros cambios, actualizó el permiso por puntos (más castigo por sujetar el móvil con la mano o no usar el cinturón de seguridad), rebajó la tasa de alcohol permitida a los menores de edad y unificó la multa por entrar sin autorización a las zonas de bajas emisiones (ZBE).

Algunas organizaciones como la Plataforma Motera para la Seguridad Vial o Automovilistas Europeos Asociados, atacaron esta decisión, que en cambio fue defendida por colectivos de víctimas como Stop Accidentes y algunas entidades como la Fundación AXA y la Fundación Española para la Seguridad Vial.

Adelantar cuando se pueda

El entonces director general de Tráfico, Pere Navarro, en una entrevista con EL MOTOR, del diario El País, comentó: “El 40 % de los accidentes mortales son por choque frontal en carretera secundaria. Algo había que hacer y no podemos incentivarlo; No es ninguna obligación adelantar. Vas a adelantar cuando puedas”.

Navarro también admitió que tenía algunas dudas sobre la conveniencia de la medida pero que a su vez, confiaba en el trabajo de los técnicos del organismo y pedía un año para hacer balance. Tres años después, el primer estudio de la DGT sobre esa medida concluye que un 7% de las personas fallecidas en carreteras convencionales de un único carril por sentido y una sola calzada perdieron la vida en adelantamientos por la izquierda tanto en 2024 como en 2023.

Fueron los dos primeros años completos tras la eliminación del margen de 20 km/h y el porcentaje fue el mismo que en 2019. Tráfico descartó los datos de 2020 y 2021 por las anomalías de movilidad provocadas por el COVID-19, y no consideró las de 2022 ya que la medida entró en vigor en marzo de ese año.

Cifras absolutas

Si de toman las cifras absolutas para analizarlas, en 2024 se registraron 705 siniestros con víctimas en esas circunstancias, con 38 fallecidos, 160 heridos hospitalizados y 954 heridos no hospitalizados. Respecto a 2019, esto supuso un descenso tanto en el número de siniestros (3%, 24 menos) como en el de heridos hospitalizados (1% menos) y no hospitalizados (7% menos). Sin embargo, murieron cinco personas más (15 % de incremento).

Adelantamiento temerario de un camión (DGT)

Desde el Gobierno señalan que la reforma legislativa que suprimió el margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales no ha llevado a un mayor riesgo de fallecer durante adelantamientos. A su vez, añaden que la gravedad media de los siniestros durante adelantamientos no había variado en comparación a la gravedad media de todos los siniestros en carretera convencional, tal y como recogía Servimedia de la declaración del Ejecutivo.

Es por ello que el Gobierno no considera en estos momentos una revisión de la medida, ni tampoco la introducción de normas complementarias que permitieran una mayor velocidad en determinados adelantamientos. Además, volver a permitir velocidades de hasta 110 km/h en vías por las que pueden transitar peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables en dirección contraria al vehículo que adelanta, pero en la misma calzada, supondría un riesgo tanto para los conductores, como para el resto de usuarios presentes en la carretera.

