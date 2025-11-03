Baje el precio de la luz y estará muy barata: tarifas se redujeron casi a la mitad para este 4 de noviembre

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Buenas noticias para los usuarios del servicio de energía eléctrica luego que el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) anunciara bajas importantes en los precios oficiales de la luz para este martes 4 de noviembre de 2025.

La tarifa más alta del día sufrió un recorte importante de casi 70 euros para esta jornada.

Por su parte, el precio más bajo disminuyó 10 euros para este martes, acercándose a la tan anhelada tarifa bajo cero.

Mientras tanto, la tarifa promedio para esta jornada registró un descuento de más de 30 euros en comparación con el día anterior.

Cabe mencionar que el precio del servicio de energía eléctrica cambia todos los días, inclusive varía cada hora por lo que es importante mantenerse actualizado y así evitar sorpresas.

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento para hacer uso extendido de la luz sin sufrir alzas en el pago de la factura y de paso ayudas al medio ambiente.

Precio de la luz

Fecha: martes 4 de noviembre de 2025

Precio de media : 49.28 euros por megavatio hora

Precio más alto : 84.08 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 3.52 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

A lo largo de este martes 4 de noviembre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas , la tarifa de la luz será de 77.89 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 68.38 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas , el precio de la electricidad será de 67.35 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas , la tarifa de la luz será de 56.37 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 50.03 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 55.45 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas , la tarifa de la luz será de 71.4 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas , el precio de la electricidad será de 81.72 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 67.78 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas , el precio de la luz será de 20.92 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 10.15 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 4.17 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 3.54 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas , el precio de la luz será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 4.48 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas , el precio de la luz será de 13.24 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 29.45 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas , el precio de la electricidad será de 68.05 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas , el precio de la electricidad será de 78.78 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas , la tarifa de la luz será de 84.08 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 81.86 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 77.32 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas , la tarifa de la luz será de 66.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 40.7 euros por megavatio hora.