Maribel Vilaplana, la inesperada protagonista de la causa de la DANA que podría consolidar la imputación de Carlos Mazón

¿Qué hizo Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024 entre las 18:30 y las 19:43? Esa es la pregunta del millón que la jueza que investiga la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, lleva casi un año intentando responder. Aunque la instructora siempre ha preferido tratar el tema del president de forma tangencial, todo podría cambiar este lunes con la declaración de una testigo clave: la periodista Maribel Vilaplana.

Esta es la única persona que podría saber de primera mano lo que hizo Mazón la tarde del día de la DANA, debido a la comida que ambos compartieron en el restaurante El Ventorro. Desde entonces, Vilaplana ha buscado mantener un perfil bajo, sin hablar con los medios ni hacer declaraciones. Hasta que el 5 de septiembre decidió romper su silencio y publicar una carta en la que indicaba que el 29 de octubre estuvo en el establecimiento desde las 15:00 hasta las 18:30, las horas más críticas de la tragedia.

En ese momento, la jueza incorporó esta carta a la causa, pero no llamó a declarar como testigo a la periodista. En un auto repitió el argumento que había explicado en mayo y junio de este año, considerando que en ese “momento procesal” no procedía esa declaración, porque “su testimonio volvería a incidir en la actuación del presidente de la Generalitat”, que es aforado. La jueza añadía que no había nuevos elementos “de relevancia penal” que justificaran modificar la decisión ya adoptada en los otros autos. La idea quedaba clara: citarla a declarar era una forma indirecta de investigar a Mazón, lo que solo podría hacer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Para ello, la magistrada debería elevar una exposición razonada, pidiendo su imputación. Sin embargo, esto significaría que perdería la investigación, por lo menos en lo que se refiere a Mazón, y la jueza no tenía ninguna intención de hacerlo hasta tener todos los cabos bien atados.

Ahora, todo ha cambiado con una decisión del TSJ de Valencia en la que pidió que se llevara a cabo la declaración de Vilaplana. Los magistrados de la Sección Segunda consideraron que la diligencia “se revela aparentemente pertinente y apta, a priori, para poder aportar información relevante sobre el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones”. Así fue citada para este lunes 3 de noviembre, en el que tendrá que responder, supuestamente con la verdad, a todas las preguntas que le hagan la propia jueza y todas las partes.

¿Qué puede aportar Maribel Vilaplana?

Vilaplana ha cambiado varias veces su versión. En noviembre de 2024, dice que se separó de Mazón a las 17:45. En la carta abierta, afirmó que el encuentro terminó “entre las 18:30 y las 18:45″. Y ahora se ha sabido que el president la acompañó al parking. Tratar de conocer qué versión es la correcta es relevante para saber qué estaba haciendo Mazón mientras las riadas arrasaban la provincia y poder determinar su posible responsabilidad en la mala gestión del desastre natural.

La forma en la que se va a desarrollar el interrogatorio no se sabrá hasta que se lleve a cabo, pero un auto de la jueza de esta misma semana ya apunta la dirección que va a seguir. En este escrito, la jueza pide a Vilaplana el ticket del parking en el que dejó el coche. Esta petición fue promovida por una de las acusaciones, que también solicitaba una nueva declaración de la investigada Salomé Pradas, que estos días también ha cambiado su versión y ahora asegura que a las 19:10 y 19:37 de ese día intentó hablar por teléfono con el president para comentarle el envío del Es-Alert. Sin éxito hasta las 19:43.

“En el análisis en el proceso de toma de decisiones en el CECOPI del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la investigada Salomé Pradas, a la sazón Consellera de Emergencias, y el President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y si de dichas conversaciones pudo tener conocimiento la testigo, tal como resolvió la Audiencia Provincial de Valencia en auto de 16 de octubre de 2025″, explica la jueza.

“Dicho auto señalaba que el President ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, y que tiene atribuidas -art. 1 de la Ley 5/1983 de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell -art. 12 de la Ley 5/1983, acordándose la declaración como testigo de Maribel Vilaplana”, añade.

Sobre la petición del ticket del parking, la magistrada argumenta que es pertinente esta prueba para entender “hasta qué momento la testigo acompañó al President, y en consecuencia, hasta que momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron entre el President y la investigada”.

Esto significa que la jueza por primera vez quiere descubrir el contenido de las llamadas que compartieron Mazón y Pradas para entender si realmente el president tuvo responsabilidad en la tardanza del envío del mensaje de alerta a la población, el punto clave para determinar si finalmente se decide su imputación. Por su parte, Vilaplana, que en su carta dijo estar sufriendo “una presión insoportable”, pasó este fin de semana unas horas en el hospital tras una “crisis de ansiedad”.