Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón y que declarará el lunes, sufre una crisis de ansiedad: fue trasladada al hospital, aunque ya está en casa

La periodista Maribel Vilaplana fue trasladada a un hospital en la noche de este sábado tras experimentar lo que primero se denominó “una indisposición” y ahora se ha revelado como “una crisis de ansiedad”, según informaron a la Agencia EFE fuentes de su entorno. El incidente se produce en un contexto especialmente relevante, ya que Vilaplana, que es una figura clave en la crisis de la DANA porque fue la persona que estuvo comiendo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día del desastre natural, tiene previsto declarar este lunes en el juzgado.

El 29 de octubre de 2024, el mismo día en que la provincia de Valencia sufrió las devastadoras inundaciones que dejaron 229 muertos, Vilaplana almorzó con Carlos Mazón. Su presencia junto al presidente durante esa jornada la ha situado en el centro de la investigación judicial que analiza la gestión de la DANA. La periodista está citada para declarar este lunes en los juzgados de Catarroja como testigo ante la jueza encargada de instruir la causa penal.

La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha señalado que Vilaplana podría “ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación” y, en particular, aportar información sobre “el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso”, según dictaminó este órgano judicial a EFE. A juicio de la Audiencia, “la diligencia en cuestión se revela aparentemente pertinente y apta, a priori, para poder aportar información relevante sobre el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso”.

Permanece en su domicilio

Después de acudir al hospital, el estado de Maribel Vilaplana ha experimentado una mejoría este domingo por la mañana. Según fuentes de su entorno citadas por EFE, Vilaplana permanece en su domicilio después de recibir atención médica en un centro hospitalario.

El regreso de Vilaplana a su domicilio se produjo a última hora del sábado, tras ser atendida por los médicos, de acuerdo con las mismas fuentes. La atención mediática se centra ahora en su declaración como testigo, que podría arrojar luz sobre los hechos investigados y el papel desempeñado por los responsables políticos durante la jornada en la que se produjo la tragedia.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, afirma que "en los próximos días" hará "una reflexión algo más profunda" sobre lo que ha significado el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

Así, la jueza encargada del caso ha solicitado a Vilaplana que presente el ticket del parking correspondiente al día en que estacionó su vehículo para asistir a la comida. La magistrada ha dispuesto que la testigo aporte este comprobante, junto con “cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al presidente de la Generalitat en dicha fecha”, según consta en la citación para su declaración testifical prevista para el lunes 3 de noviembre.

El auto judicial que ordenó la citación de Vilaplana como testigo subraya la importancia de examinar las comunicaciones que pudieron mantener la exconsejera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa, y el presidente de la Generalitat. El tribunal considera relevante determinar si la testigo tuvo conocimiento de dichas conversaciones.