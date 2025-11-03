El as en la manga de Carlos III para no pagar medio millón de libras a su hermano Andrés por obligarle a abandonar Royal Lodge

Andrés de Inglaterra y el rey Carlos III, en una imagen de archivo. (REUTERS/Toby Melville)

Andrés de Inglaterra podría ver peligrar la mayor parte de la indemnización de 558.000 libras que esperaba recibir por abandonar Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones situada en Windsor Great Park donde ha residido durante más de dos décadas. El hermano de Carlos III tendrá que mudarse tras ser despojado de sus títulos y será el propio monarca quien financie de forma privada su nueva vida, aunque ahora la Corona podría ahorrarse una importante cuantía al evitar abonarle la compensación por rescindir su contrato de arrendamiento.

El acuerdo firmado por Andrés Mountbatten Windsor en 2003 le otorgaba un arrendamiento de 75 años sobre Royal Lodge, con derecho a una compensación económica si se rompía antes de 2078. Según ha detallado The Telegraph, la cláusula de indemnización establecía una suma decreciente: por cada año que pasara, la cantidad se reducía en 185.865 libras hasta 2028. Al abandonar la propiedad en la actualidad, el exduque de York tendría derecho a 558.000 libras —unos 636.000 euros—, siempre y cuando cumpliera con las condiciones de mantenimiento estipuladas en el contrato.

El arrendamiento obligaba a Andrés a mantener el inmueble en buen estado. En concreto, debía repintar el exterior con dos capas de pintura cada cinco años, limpiar y repasar la piedra y el cemento, y repintar el interior cada siete años. Además, el contrato exigía que tratara el interior de la vivienda con el máximo respeto, incluyendo el cuidado de los siete dormitorios principales. El pago de la indemnización dependía del cumplimiento de estas obligaciones y cualquier deficiencia podría suponer deducciones importantes.

Según ha revelado ahora la prensa británica, el estado actual de Royal Lodge dista mucho de lo exigido por el contrato. Fotografías recientes muestran paredes exteriores con la pintura desconchada, grietas visibles y moho en los ladrillos, lo que apunta a problemas de humedad y aislamiento. Un informante de la Casa Real ha reconocido a Daily Mail que “hay mucho trabajo pendiente” en la mansión, y que el coste de las reparaciones “probablemente afectará a la cantidad de compensación que reciba”.

El príncipe Andrés y su residencia de Royal Lodge, en montaje de 'Infobae'. (REUTERS/Shutterstock)

The Telegraph ha añadido que el techo plano de la estructura principal está en peligro de colapso, lo que podría requerir una intervención urgente y costosa. Según fuentes consultadas por The Independent, si el presupuesto necesario para subsanar todos los daños supera las 558.000 libras previstas, Andrés no solo perdería la indemnización, sino que podría verse obligado a abonar la diferencia a la Crown Estate, la entidad pública que gestiona el patrimonio inmobiliario de la Corona británica.

El efecto de los costes de reparación sobre la indemnización es el punto clave del conflicto. The Telegraph ha explicado que la Crown Estate descontará del pago final todas las cantidades necesarias para devolver Royal Lodge a un estado óptimo, tal y como exige el contrato. Si el importe de las obras supera la suma pactada, Andrés de Inglaterra podría acabar debiendo dinero tras su salida de la mansión.

Los ingresos de Andrés Mountbatten

A pesar de este revés, el exduque recibirá un pago único de seis cifras para cubrir los gastos de mudanza, así como una asignación anual financiada de forma privada por el rey Carlos III. Según Daily Mail, esta ayuda económica será varias veces superior a la pensión anual de 20.000 libras que Andrés percibe por su carrera en la Marina Real. Sin embargo, el monarca ha decidido no utilizar los fondos del Ducado de Lancaster para este fin, optando por recursos privados.

La salida de Royal Lodge no solo afecta a Andrés de Inglaterra. Sarah Ferguson, su exesposa y compañera de residencia durante años, también debe abandonar la mansión y buscar una nueva vivienda. Daily Mail ha recogido el testimonio de una fuente cercana que describe a Ferguson como “más nerviosa que su exmarido” y sumida en la autocrítica: “Sarah va por ahí culpándose a sí misma. No para de repetir ‘si no hubiera hecho esto, o aquello’”.

La mudanza de Andrés está prevista para principios de 2026, tras la Navidad, con destino a una vivienda más pequeña en la finca privada de Sandringham, en Norfolk. El Palacio de Buckingham insiste en que el traslado se realizará “tan pronto como sea posible”, aunque el proceso podría prolongarse varias semanas para evitar encuentros incómodos durante las celebraciones familiares.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Royal Lodge, diseñada por el arquitecto John Nash en torno a 1815 y ampliada en la década de 1930, ha sido residencia de miembros destacados de la familia real británica, incluida la reina madre hasta su fallecimiento en 2002. El futuro del inmueble, catalogado como edificio de interés histórico, queda ahora en manos de la Crown Estate, que deberá decidir su destino una vez completada la salida de Andrés y Sarah Ferguson.

El desenlace de este episodio marca un punto de inflexión en la vida del exduque de York. El equipo de asesores de Buckingham que ha gestionado la negociación confía en que esta solución definitiva permita cerrar el capítulo de escándalos y obligue a Andrés a afrontar cualquier consecuencia futura como ciudadano privado, sin el amparo de la institución real.