El Reino Unido despojará al príncipe Andrés de su último rango militar tras el escándalo Epstein

El príncipe Andrés de Gran Bretaña, junto al príncipe Guillermo y su esposa Catalina, princesa de Gales, salen de la catedral de Westminster tras la misa de réquiem, el día del funeral de Catalina, duquesa de Kent, en Londres, Gran Bretaña, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo

El gobierno del Reino Unido dijo el domingo que tomaría medidas para despojar al ex príncipe Andrés de su título honorífico de vicealmirante, su último rango militar restante.

Andrew fue despojado de sus títulos militares honorarios por su madre, la difunta reina Isabel II, en 2022 después de ser demandado por Virginia Giuffre, la principal acusadora del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El último movimiento se produce después de que el rey Carlos III eliminara el jueves todos los títulos y honores reales restantes de su hermano menor en medio de la creciente ira del Reino Unido por los vínculos de Andrés con Epstein.

“Hemos visto a Andrew renunciar a los puestos honorarios que ha tenido en todo el ejército... Guiados nuevamente por el rey, estamos trabajando ahora para eliminar el último título de vicealmirante que tiene”, dijo el ministro de Defensa, John Healey, a la BBC.

Prince Andrew y Virginia Roberts (Giuffre) - 2001

Le dijo al programa Laura Kuenssberg que el gobierno también sería guiado por el rey sobre si Andrés debería perder sus medallas militares.

El hermano menor del rey fue una vez agasajado por su papel como piloto de helicóptero de la Royal Navy en la Guerra de las Malvinas de 1982. Se retiró en 2001 después de 22 años de servicio.

Andrew siempre ha negado haber abusado sexualmente de Giuffre, quien dijo en sus memorias póstumas publicadas en octubre que fue traficada para tener relaciones sexuales con él en tres ocasiones, dos veces cuando solo tenía 17 años.

Pero el jueves, el Palacio de Buckingham dijo en un comunicado ferozmente redactado que “el príncipe Andrés ahora será conocido como Andrew Mountbatten Windsor”, y agregó que “estas censuras se consideran necesarias” a pesar de su negación.

El príncipe Andrés de Gran Bretaña conversa con el rey Carlos al salir de la catedral de Westminster tras la misa de réquiem, el día del funeral de Catalina, duquesa de Kent, en Londres, Gran Bretaña, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo

El rey y la reina también dijeron que sus “mayores condolencias han sido, y seguirán siendo, con las víctimas y sobrevivientes de todas y cada una de las formas de abuso”, agregó.

Un amigo del rey y la reina Camilla le dijo al Sunday Times: “Eso fue extraordinario. Eso es lo más cerca que estarás del rey y su corte juzgando a su hermano”.

Los medios británicos informaron que Andrew se había negado a firmar cualquier declaración que hiciera referencia a las víctimas desde su desastrosa entrevista en BBC Newsnight en 2019 en la que defendió sus vínculos con Epstein y no mostró empatía por las mujeres involucradas.

“Durante mucho tiempo ha habido una sensación de la familia de que las voces de las víctimas necesitaban ser escuchadas”, dijo otro amigo al Sunday Times.

Andrew siempre ha negado haber abusado sexualmente de Giuffre. REUTERS/Toby Melville/File Photo

Camilla ha hecho campaña durante mucho tiempo por las víctimas de abusos, y había crecientes temores entre la familia real sobre el daño a la reputación del escándalo.

En un correo electrónico publicado entre documentos judiciales el jueves en los Estados Unidos, Andrew le escribió a Epstein en 2010 después de su liberación de la cárcel por prostituir a menores que estaba planeando un viaje a Nueva York, ya que sería “bueno ponerse al día en persona”.

