Realeza

El Reino Unido despojará al príncipe Andrés de su último rango militar tras el escándalo Epstein

El gobierno británico anunció que quitará al hermano del rey Carlos III su título honorífico de vicealmirante, el único que conservaba. El movimiento se produce días después de que el monarca le retirara todos sus títulos y honores reales

Guardar
El príncipe Andrés de Gran
El príncipe Andrés de Gran Bretaña, junto al príncipe Guillermo y su esposa Catalina, princesa de Gales, salen de la catedral de Westminster tras la misa de réquiem, el día del funeral de Catalina, duquesa de Kent, en Londres, Gran Bretaña, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo

El gobierno del Reino Unido dijo el domingo que tomaría medidas para despojar al ex príncipe Andrés de su título honorífico de vicealmirante, su último rango militar restante.

Andrew fue despojado de sus títulos militares honorarios por su madre, la difunta reina Isabel II, en 2022 después de ser demandado por Virginia Giuffre, la principal acusadora del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El último movimiento se produce después de que el rey Carlos III eliminara el jueves todos los títulos y honores reales restantes de su hermano menor en medio de la creciente ira del Reino Unido por los vínculos de Andrés con Epstein.

“Hemos visto a Andrew renunciar a los puestos honorarios que ha tenido en todo el ejército... Guiados nuevamente por el rey, estamos trabajando ahora para eliminar el último título de vicealmirante que tiene”, dijo el ministro de Defensa, John Healey, a la BBC.

Prince Andrew y Virginia Roberts
Prince Andrew y Virginia Roberts (Giuffre) - 2001

Le dijo al programa Laura Kuenssberg que el gobierno también sería guiado por el rey sobre si Andrés debería perder sus medallas militares.

El hermano menor del rey fue una vez agasajado por su papel como piloto de helicóptero de la Royal Navy en la Guerra de las Malvinas de 1982. Se retiró en 2001 después de 22 años de servicio.

Andrew siempre ha negado haber abusado sexualmente de Giuffre, quien dijo en sus memorias póstumas publicadas en octubre que fue traficada para tener relaciones sexuales con él en tres ocasiones, dos veces cuando solo tenía 17 años.

Pero el jueves, el Palacio de Buckingham dijo en un comunicado ferozmente redactado que “el príncipe Andrés ahora será conocido como Andrew Mountbatten Windsor”, y agregó que “estas censuras se consideran necesarias” a pesar de su negación.

El príncipe Andrés de Gran
El príncipe Andrés de Gran Bretaña conversa con el rey Carlos al salir de la catedral de Westminster tras la misa de réquiem, el día del funeral de Catalina, duquesa de Kent, en Londres, Gran Bretaña, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo

El rey y la reina también dijeron que sus “mayores condolencias han sido, y seguirán siendo, con las víctimas y sobrevivientes de todas y cada una de las formas de abuso”, agregó.

Un amigo del rey y la reina Camilla le dijo al Sunday Times: “Eso fue extraordinario. Eso es lo más cerca que estarás del rey y su corte juzgando a su hermano”.

Los medios británicos informaron que Andrew se había negado a firmar cualquier declaración que hiciera referencia a las víctimas desde su desastrosa entrevista en BBC Newsnight en 2019 en la que defendió sus vínculos con Epstein y no mostró empatía por las mujeres involucradas.

“Durante mucho tiempo ha habido una sensación de la familia de que las voces de las víctimas necesitaban ser escuchadas”, dijo otro amigo al Sunday Times.

Andrew siempre ha negado haber abusado
Andrew siempre ha negado haber abusado sexualmente de Giuffre. REUTERS/Toby Melville/File Photo

Camilla ha hecho campaña durante mucho tiempo por las víctimas de abusos, y había crecientes temores entre la familia real sobre el daño a la reputación del escándalo.

En un correo electrónico publicado entre documentos judiciales el jueves en los Estados Unidos, Andrew le escribió a Epstein en 2010 después de su liberación de la cárcel por prostituir a menores que estaba planeando un viaje a Nueva York, ya que sería “bueno ponerse al día en persona”.

(con información de AFP)

Temas Relacionados

príncipe Andrésrey Carlos IIIJeffrey EpsteinVirginia GiuffreUltimas noticias américaWindsorCasa real británica

Últimas Noticias

Los escándalos y la caída del príncipe Andrés: cuatro décadas de polémicas en la familia real británica

A lo largo de más de cuarenta años, Andrés Mountbatten Windsor —antes conocido como el príncipe Andrés— protagonizó una sucesión de incidentes que dañaron la imagen de la monarquía británica, desde desplantes públicos y negocios controvertidos hasta su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

Los escándalos y la caída

El nuevo hábito de Kate Middleton para reducir el estrés y mejorar su salud mental

La duquesa de Cambridge incorpora una práctica diaria que ayuda a controlar la ansiedad y fortalece el bienestar emocional, según reportaron fuentes cercanas a la familia real británica en Vanidades

El nuevo hábito de Kate

El príncipe Andrés recibió a Jeffrey Epstein en Windsor cuando la justicia ya había ordenado arrestarlo

La BBC reveló que el hermano del rey Carlos III hospedó en 2006 al hombre por entonces acusado de pederasta, a Harvey Weinstein y a Ghislaine Maxwell en Royal Lodge

El príncipe Andrés recibió a

El príncipe Andrés tuvo el beneficio de vivir 20 años en el Royal Lodge sin pagar alquiler

Revelaron detalles del contrato que permitió al hijo de Isabel II residir en la lujosa propiedad de Windsor, con un simbólico pago anual y millonarias reformas a su cargo

El príncipe Andrés tuvo el

Así equilibra Meghan Markle su vida entre celebridades, deberes reales y maternidad a contrarreloj

Entre galas en París y premiaciones en Nueva York, la duquesa de Sussex decidió volver de urgencia a Montecito, un gesto que, según dijo a Vanity Fair, refleja dónde está su verdadero foco: la familia

Así equilibra Meghan Markle su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El excanciller Luis Gilberto Murillo

El excanciller Luis Gilberto Murillo sobre decisión de la ONU de excluir la verificación étnica: “No es un mero trámite burocrático”

VIDEOS del ataque a Carlos Manzo: cerca de su familia y frente a cientos de personas, así fue el asesinato del alcalde de Uruapan

Gustavo Petro se refirió de nuevo a su inclusión en la “lista Clinton” y los problemas con la gasolina del avión presidencial: “Me siento chantajeado”

El músculo clave para tener las rodillas fuertes: “Casi nadie lo entrena”

María Fernanda Cabal culpó a Petro por los explosivos hallados en tiendas de Falabella en Bogotá y tildó su política de “paz cocal”

INFOBAE AMÉRICA
Israel aseguró que atacará al

Israel aseguró que atacará al grupo terrorista Hezbollah en Líbano si persiste la amenaza a su seguridad: “Actuaremos según sea necesario”

Almeida se reunirá la próxima semana con gobernantes y empresarios en Buenos Aires y participará en la Asamblea de UCCI

Petro lamenta el "silencio" en Latinoamérica ante los ataques de EEUU contra las presuntas narcolanchas

Iberdrola cierra la compra a Previ de su participación en Neoenergia por 1.920 millones

Fallece un corredor al caer por un barranco en el Monte Pajariel, en Ponferrada (León)

ENTRETENIMIENTO

Jim Carrey podría ser Freddy

Jim Carrey podría ser Freddy Krueger en un reinicio de “Pesadilla en la calle Elm”

El paseo que cambió la historia del terror: cómo Stephen King creó a Pennywise, el payaso de “It”

Las películas de ciencia ficción que inspiran a los físicos: de “Interestelar” a “Spider-Man”, el cine que anticipa la innovación

Los secretos no contados de la miniserie de “It”: el reto de adaptar la obra más icónica de Stephen King

“Monster”: la impactante transformación de Charlize Theron para dar vida a la asesina en serie Aileen Wuornos