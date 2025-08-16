España

Alberto Chicote explica cómo pasó de 120 kilos a solo 72: “Tantos años hecho un animal y de repente, boom”

A pesar de encontrarse en su mejor forma física hasta el momento, el chef ha tenido que enfrentarse a diagnósticos médicos con los que aún convive a día de hoy

El chef y presentador Alberto Chicote ha hablado abiertamente sobre su transformación física en el pódcast Tengo un plan Podcast, donde compartió cómo fue su paso de los 120 kilos a su peso más bajo registrado, 72 kilos. Más allá del cambio estético, el cocinero reflexionó sobre su relación con el cuerpo, la salud y cómo un giro inesperado le obligó a convivir con un nuevo diagnóstico médico.

“Pasé muchísimos años pesando 120 kilos”, comenzó diciendo Chicote durante la entrevista. Sin embargo, confesó que durante ese tiempo nunca se sintió especialmente limitado ni presionado por su físico. “Lo digo de corazón, sin primero la consciencia de que aquello no podía ser, ni tampoco la necesidad, porque nunca tuve la sensación de que mi vida estuviese mermada por eso”, explicó con total sinceridad.

Fragmento de la entrevista de Alberto Chicote en el pódcast 'Tengo un plan'. (TikTok)

El detonante del cambio no fue una motivación personal, sino profesional. Según contó, fue Atresmedia quien le propuso participar en un programa relacionado con la alimentación y la pérdida de peso. “De repente, un día me dicen en Atresmedia que si quiero hacer un programa en el que hagamos unas dietas, diferentes personas, y veamos la evolución en el paso del tiempo y tal. Y dije: Es trabajo. Entonces, como es trabajo, me pongo y lo hago”.

El proceso de Chicote hasta los 72 kilos

A raíz de ese proyecto, Chicote empezó a adelgazar de forma progresiva. Aunque no recuerda las cifras exactas, sí tiene claro que hubo una reducción importante. “Quiero recordar que entonces pasé como de 119 a ochenta o a ochenta y tantos, algo así, ya no me acuerdo bien”. Lejos de quedarse ahí, decidió seguir cuidándose: “Después continué, tiki, tiki, tiki, tiki… me quedé mucho más delgado, me quedé como en setenta y dos, creo recordar que es lo menos que he pesado”.

Alberto Chicote durante su visita
Alberto Chicote durante su visita al restaurante A CAñada en 'Pesadilla en la cocina. (laSexta)

Llegado a ese punto, se sentía en plena forma. “Estaba de puta madre, es decir, tantos años hecho un animal y de repente me quedo de puta madre”, dijo, reflejando lo bien que se encontraba consigo mismo tras el cambio físico. Sin embargo, lo que parecía un punto culminante en su bienestar se vio truncado por una noticia inesperada.

“Y me viene... ¡Bom! Toma insulina, venga, pa’lante. Una putada cojonuda”, relató, haciendo referencia al diagnóstico de diabetes que recibió justo después de haber alcanzado su mejor estado físico. Aunque no ahondó en detalles médicos, sí dejó claro que hoy en día ya ha aprendido a convivir con la enfermedad: “Ya vivo con eso bastante bien.”

Mediante una versión más humana de lo que estamos acostumbrados, Alberto Chicote ha expuesto su caso. De esta manera, ha demostrado que no siempre una mejor forma física es sinónimo de un mejor diagnóstico médico, sobre todo cuando se pasa de tanto peso a tan poco en un periodo de tiempo relativamente corto. El chef invita a reflexionar sobre cómo el cuerpo responde de maneras inesperadas, y cómo incluso los cambios más positivos pueden venir acompañados de retos imprevistos. Aun así, su actitud sigue siendo resiliente, directa y sin dramatismos.

