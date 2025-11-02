Una escaladora de 36 años está herida tras precipitarse desde 5 metros de altura en Cuenca

Coche Patrulla de la Policía Nacional en Granada. / De recurso

Una escaladora de 36 años de edad está herida al caer desde 5 metros de altura en la Cueva de la Zarza, en Cuenca. Según informa Europa Press, este domingo a las 16:32 horas, en la ciudad de Cuenca, se precipitaba la joven mientras practicaba la escalada. Fuentes del Servicio de Emergencias 112 han informado a la agencia de comunicación que la escaladora ha caído en una zona de difícil acceso. No obstante, ha sido rescatada por los bomberos, quienes la han desplazado hasta el hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

La Cueva de la Zarza es una zona donde se suele practicar escalada deportiva con asiduidad, aunque también el paseo que conduce hasta ella es habitual y sencillo para quienes visitan el municipio de Cuenca. El camino transcurre por un sendero marcado entre paredes escarpadas y vegetación diversa.

En el dispositivo de rescate, además de los bomberos y del equipo sanitario, también han intervenido agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Cuenca, que han colaborado en las tareas de coordinación y seguridad.

La Sierra de Madrid, escenario de caídas y rescates en Halloween

Pese a que el fin de semana de Halloween suele estar marcado por disfraces terroríficos y el truco o trato para pedir caramelos, también hay quien se lanza a la montaña para respirar un poco de aire puro. Esto es lo que ha sucedido en la sierra madrileña, aunque el viernes y el sábado han ido acompañados de rescates y caídas en vez de dulces y antifaces.

La Guardia Civil y el servicio de Emergencias 112 han informado que entre el día de Halloween y el de Todos los Santos se han visto envueltos en, al menos, ocho intervenciones de distintos puntos cercanos a la capital.

Según informaba Infobae España, el viernes 31 de octubre, la Guardia Civil informó que el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) rescató a siete excursionistas en tres intervenciones distintas. El motivo por el que se requirió de la presencia de los cuerpos de seguridad fue el cambio brusco del tiempo. Unas horas más tarde, se produciría el rescate a otra excursionista, en esta ocasión, de 72 años en Collado Villalba.

Del mismo modo, el sábado 1 de noviembre, los equipos de seguridad rescataron a una mujer de 35 años en la zona de Camorritos, en la localidad de Cercedilla. Esta se habría lanzado a la montaña en busca de setas a una altitud de 1.600 metros. El otoño es, precisamente, una estación especialmente dada a los rescates de recolectores de setas, quienes suelen acudir a zonas concretas y conocidas. No obstante, durante las labores de recolección, es bastante sencillo desorientarse.

Esa misma tarde, se llevaron a cabo los rescates de otras cuatro personas. La primera fue una senderista de 32 años que había sufrido una caída en la Maliciosa y cuya intervención duró 7 horas por el mal tiempo. Lo mismo ocurrió con otra persona, rescatada con un esguince de tobillo. Mientras que las otras dos personas fueron encontradas con mucho frío tras haberse desorientado por la niebla.