Mal tiempo, caídas y senderistas desorientados: el fin de semana de Halloween se llena de rescates en la Sierra de Madrid

Desde la Guardia Civil y SUMMA 112 han informado que entre el viernes y el sábado han participado en al menos ocho intervenciones en diferentes puntos de las montañas de la capital

Imágenes de algunos de los rescates llevados a cabo este fin de semana (Guardia Civi Madrid y SUMMA 112)

Salir a caminar al campo es uno de los planes preferidos de la gente que quieren hacer un poco de deporte al aire libre y desconectar de su día a día. Por eso es habitual que los fines de semana sean muchos los que quieran pasar su tiempo libre haciendo senderismo.

La Sierra de Madrid es uno de los destinos preferidos para los que viven en la capital por su cercanía y la diversidad de naturaleza. Sin embargo, igual que tiene sus beneficios, este tipo de actividad entraña una serie de riesgos. Este fin de semana, desde la Guardia Civil y los servicios de Emergencia han tenido que llevar a cabo una serie de rescates en diferentes puntos de la montaña.

El viernes 31 de octubre

Este viernes, desde la Comandancia de la Guardia Civil informaban que el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) tuvo que realizar el rescate de siete excursionistas en tres intervenciones distintas.

En dos de los casos, el cambio brusco de tiempo propició el extravío. En el tercero, un grupo de excursionistas tuvo que ser evacuado, tras sufrir el guía un accidente donde se fracturó el tobillo, interviniendo un helicóptero junto al Grupo de Rescate de la Guardia Civil.

Unas horas más tardes, relataban el rescate a una mujer de 72 años desorientada en la zona de Collado Villalba. Tras iniciarse la búsqueda gracias a la alerta de un vecino y la denuncia formal posterior, la mujer fue localizada cerca del castillo de Mataespesa en Alpedrete y trasladada al hospital para asistencia sanitaria. En el operativo participaron el Servicio Aéreo, GREIM, GEAS, la unidad cinológica y agentes de seguridad ciudadana, así como la Policía Local de Alpedrete. La búsqueda concluyó con éxito en apenas una hora.

El sábado 1 de noviembre

Ya entrando en el sábado, este mismo cuerpo informaba del auxilio de una mujer de 35 años que se encontraba perdida por la zona de Camorritos, en la localidad de Cercedilla mientras recogía setas a unos 1.600 metros de altitud. La misma mujer alertó sobre las 10:30 horas y el GREIM la encontró en perfectas condiciones a las 11:25 horas.

Esa misma tarde, desde el medio día hasta las 17:15, se llevaron a cabo los rescates de otras cuatro personas. La primera, fue un senderista de 32 años enriscado en la vía de escalada Toñi, la Maliciosa, con dolores por una fuerte caída que había sufrido.

En este caso, la evacuación la llevaron a cabo por los bomberos de la Comunidad de Madrid, que recibieron el aviso por la propia víctima a las 11:30, y tras siete horas de rescate, debido a las condiciones meteorológicas adversas y de rescate, consiguieron sacarle con heridas leves, según informa el SUMMA 112.

Casi a la vez, la Guardia Civil recibía otro aviso de una persona que se encontraba practicando senderismo en la zona del Pico de Peñalara tras haber sufrido una torcedura de tobillo. El último de los rescates consistió en dos personas desorientadas con mucho frío que se encontraban realizando una ruta sin saber cómo regresar al punto de partida debido a la niebla y lluvia.

Aviso de la Guardia Civil

Desde la Guardia Civil recuerdan que "la mayor parte de los accidentes que se producen en la montaña se deben a la sobreestimación de las capacidades personales, la falta de planificación y la ausencia de equipamiento adecuado. Por ello, se insiste en la importancia de adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad de todos los visitantes a la montaña".

“La montaña no es un espacio de ocio organizado y por lo tanto no es un espacio plenamente seguro. Todas las actividades que se realizan al aire libre, en un entorno natural, están rodeadas de riesgos, principalmente fuertes pendientes, terrenos inestables, etc… Además, en la montaña, los fenómenos meteorológicos evolucionan a menudo rápidamente y con violencia“, añaden.

